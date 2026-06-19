Allu Arjun: ফের বিপাকে আল্লু, পদপিষ্ট কাণ্ডে অভিনেতাকে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ আদালতের

হায়দরাবাদের নামপল্লী কোর্ট দক্ষিণী অভিনেতা আল্লু অর্জুনকে সমন জারি করেছে। তিনি ২২ জুন সঙ্কীর্ণ থিয়েটার ভিড়ের মামলার শুনানির জন্য ব্যক্তিগতভাবে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। উল্লেখ্য, চিক্কড়পল্লী পুলিশ এই মামলায় অভিনেতাকে অভিযুক্ত সংখ্যা ১১ হিসেবে চিহ্নিত করেছে, যখন সঙ্কীর্ণ থিয়েটারের পরিচালকদের ১ থেকে ১০ নম্বর অভিযুক্ত হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। আদালত ১৯ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সমন জারি করেছে, যখন পুলিশ আগেই ২৩ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করে।
উল্লেখ্য, এই ভিড়ের ঘটনা ২০২৪ সালের ৪ ডিসেম্বর সঙ্কীর্ণ থিয়েটারে সিনেমা 'পুষ্পা ২' এর একটি বিশেষ প্রদর্শনীর সময় ঘটে। এই দুর্ঘটনায় রেবতি নামের এক নারীর মৃত্যু হয় এবং তাঁর ছেলে, শ্রীতেজ, গুরুতর আহত হন।
আল্লু অর্জুনের টিমের বিবৃতি
আল্লু অর্জুনের আইনজীবী টিম জানিয়েছে, 'নামপল্লী কোর্ট সোমবার অভিনেতা আল্লু অর্জুনকে শুনানির জন্য ব্যক্তিগতভাবে আদালতে হাজির হওয়ার সমন জারি করেছে। আমরা এই বিষয়ে পরবর্তী তথ্য পরে ভাগ করে নেব।'
আল্লু অরবিন্দ এবং আল্লু অর্জুনের স্ত্রী স্নেহা রেড্ডি এই ঘটনার পর আহত শ্রীতেজের বাড়িতে গিয়ে তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। খবর অনুযায়ী, তাঁরা শ্রীতেজের স্বাস্থ্যের খোঁজ খবর নিয়েছিলেন, পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়েছিলেন এবং তাঁর সুস্থ হওয়া পর্যন্ত ধারাবাহিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।
শুধু তাই নয়, তাঁরা শ্রীতেজের ছোট বোনের পড়াশোনার সম্পূর্ণ খরচ বহনেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। পরিবারের তরফ থেকে অভিনেতার এই ব্যবহারের জন্য ধন্যবাদ জানানো হয়েছিল।