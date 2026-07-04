Alpha Day 1 BO: শুরুতেই ব্যাকফুটে, প্রথম দিন দুই অঙ্কের গণ্ডি ছুঁতে পারল না আলিয়ার আলফা, কত টাকা আয়?

Alpha Day 1 BO: শুরুতেই ব্যাকফুটে, প্রথম দিন দুই অঙ্কের গণ্ডি ছুঁতে পারল না আলিয়ার আলফা, কত টাকা আয়?
Alpha Day 1 BO: আলফা বক্স অফিস সংগ্রহের দিন 1: আলিয়া ভাট এবং শারভারীর ওয়াইআরএফ স্পাই থ্রিলার মিশ্র পর্যালোচনার মধ্যে বক্স অফিসে একটি ভাল শুরু শুরু করেছে।
বলিউডের অন্যতম সফল ফ্র্যাঞ্চাইজি যশরাজ ফিল্মসের ‘স্পাই ইউনিভার্স’। এই মহাবিশ্বে প্রথমবার পুরুষ গুপ্তচরদের পাশ কাটিয়ে ফ্রন্টফুটে এলেন দুই নারী স্পাই। মুক্তি পেল আলিয়া ভাট (Alia Bhatt) এবং শর্বরী (Sharvari) অভিনীত বহুল প্রতীক্ষিত অ্যাকশন থ্রিলার ছবি ‘আলফা’ (Alpha)। এই স্পাই থ্রিলারটি নিয়ে দর্শকদের মনে উন্মাদনা ছিল তুঙ্গে কিন্তু প্রথম দিন প্রত্যাশা পূরণে অনেকটাই ব্যর্থ এই ছবি।
সমালোচক এবং দর্শকদের মিশ্র প্রতিক্রিয়ার মাঝেই এই ছবির প্রথম দিনের কালেকশনের খতিয়ান সামনে এসেছে।
প্রথম দিনে কত কোটি আয় করল ‘আলফা’?
বক্স অফিস ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট ‘স্যাকনিল্ক’ (Sacnilk)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, মুক্তির প্রথম দিনে রাত ১০টা পর্যন্ত ভারতের বাজারে ‘আলফা’ প্রায় ৮.৮১ কোটি টাকা (নেট) ব্যবসা করেছে। সারা দেশে প্রায় ৭,৫৩৪টি শো-তে মুক্তি পেয়েছে এই ছবি। আলিয়া ভাটের মতো বড় তারকার ফিল্ম হিসেবে এই ওপেনিংকে মোটের ওপর ভালো বলা চলে।
স্পাই ইউনিভার্সের ইতিহাসে সর্বনিম্ন, তবে ‘জিগরা’-কে টেক্কা!
ওয়াইআরএফ (YRF) স্পাই ইউনিভার্সের অন্যান্য ব্লকবাস্টার ছবিগুলোর তুলনায় ‘আলফা’র প্রথম দিনের আয় অনেকটাই কম। এর আগে হৃতিক রোশন ও জুনিয়র এনটিআর অভিনীত ‘ওয়ার ২’ খারাপ রিভিউ পাওয়া সত্ত্বেও প্রথম দিনে ৫২ কোটি টাকার বাম্পার ওপেনিং পেয়েছিল। অন্যদিকে শাহরুখ খানের ‘পাঠান’ ৫৭ কোটি টাকা আয় করে এই ফ্র্যাঞ্চাইজির সর্বোচ্চ ওপেনিংয়ের রেকর্ড ধরে রেখেছে। সেই তুলনায় ‘আলফা’ এই ইউনিভার্সের সবচেয়ে কম খাতার ওপেনিং করল।
তবে আলিয়ার শেষ সিনেমা অর্থাৎ ২০২৪ সালের ‘জিগরা’ (Jigra)-র তুলনায় ‘আলফা’ অনেক ভালো ফল করেছে। ‘জিগরা’ প্রথম দিনে মাত্র ৪.৫৫ কোটি টাকা আয় করেছিল, যা ‘আলফা’ সহজেই পার করে গিয়েছে। প্রায় দু’বছর পর বড়পর্দায় আলিয়ার প্রত্যাবর্তন হিসেবে এই সংখ্যাটি ইতিবাচক।
কেমন হলো ছবির রিভিউ? হৃতিকের ক্যামিও ও শর্বরীর ডবল ধামাকা
শিব রাওয়াল পরিচালিত এই ছবিতে আলিয়া ও শর্বরী ছাড়াও খলনায়কের ভূমিকায় ববি দেওল এবং গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অনিল কাপুর রয়েছেন। তবে ছবির আসল চমক হৃতিক রোশনের স্পেশাল ক্যামিও। ‘ওয়ার’ ফ্র্যাঞ্চাইজির ‘কবীর’ চরিত্রে হৃতিকের এন্ট্রি সিনেমা হলে দর্শকদের সবচেয়ে বেশি হাইপ দিয়েছে।
হিন্দুস্তান টাইমসের রিভিউ অনুযায়ী, ছবিটিকে খুব খারাপ বলা যাবে না, আবার ‘ওয়ার ২’-এর পর এটি স্পাই ইউনিভার্সকে নতুন কোনও দিশাও দেখাতে পারেনি। ছবির চিত্রনাট্য দুর্বল, পাশাপাশি একে আবেগহীন ফিল্ম বলা যায়, হৃতিকের উপস্থিতির কারণে কিছু মুহূর্ত জমিয়ে দিলেও নিজস্ব কোনো জোরালো ছন্দ খুঁজে পায়নি আলফা।
মজার বিষয় হলো, অভিনেত্রী শর্বরীর জন্য এই রিলিজ বেশ গুরুত্বপূর্ণ। মাত্র এক মাস আগেই মুক্তি পাওয়া ইমতিয়াজ আলির ‘ম্যায় ওয়াপাস আউঙ্গা’ এখনও সিনেমা হলে সফলভাবে চলছে, আর এরই মাঝে ‘আলফা’ মুক্তি পাওয়ায় বক্স অফিসে একসঙ্গে শর্বরীর দুটি ছবি রাজত্ব করছে।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More