‘হয় কাজ শিখুন, নয়তো…’! সলমনের প্রযোজনা সংস্থা SKF-কে একহাত নিলেন আমাল মালিক, কী অপরাধ?

‘হয় কাজ শিখুন, নয়তো…’! সলমনের প্রযোজনা সংস্থা SKF-কে একহাত নিলেন আমাল মালিক, কী অপরাধ?
সলমন খানের প্রযোজনা সংস্থা, সলমন খান ফিল্মসের তীব্র সমালোচনা করেছেন আমাল মালিক। তিনি সোশ্যাল মিডিয়া পেজটি পরিচালনাকারী ব্যক্তিকে সেটি ডিলিট করার পরামর্শ দিয়েছেন এবং তাঁর করা মন্তব্য মুছে না ফেলার জন্য সতর্কও করেছেন।
বিগ বস ১৯-এ অংশ নেওয়া সঙ্গীত পরিচালক আমাল মালিক সলমন খানের প্রযোজনা সংস্থা, সলমন খান ফিল্মস (এসকেএফ)-এর ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সম্প্রতি, সলমন খান ফিল্মসের সোশ্যাল মিডিয়া পেজে ২০১৫ সালের ছবি 'হিরো'-র ১১তম বার্ষিকী উদযাপন করে একটি পোস্ট শেয়ার করা হয়। পোস্টটিতে ছবিটির সঙ্গীত পরিচালক ও গীতিকারের নাম উল্লেখ না থাকায় আমাল তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। আমাল ছবিটির সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন, কিন্তু এর ১১তম বার্ষিকীতে সলমন খান ফিল্মসের করা পোস্টে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়নি।
সলমন খানের এসকেএফ-এর ওপর আমালের ক্ষোভ
এই পোস্টের কমেন্ট সেকশনে আমাল মন্তব্য করেন, ‘সলমন খান ফিল্মসের এই সোশ্যাল মিডিয়া পেজটি যিনি পরিচালনা করছেন, সুরকার এবং গীতিকারের নাম উল্লেখ না করার সাহস দেখানোর জন্য আমি আপনাকে সাধুবাদ জানাই। একজন সুরকার এবং গীতিকার, যাঁরা তাঁদের রক্ত, ঘাম এবং অশ্রু দিয়ে সংগীত তৈরি করেছেন, তাঁদের নাম উল্লেখ না করে সেই গান উদযাপন করা ঠিক নয়।’
আমাল আরও লেখেন, ‘হয় কাজ শিখুন অথবা এই পেজটি ডিলিট করে দিন। আমার মন্তব্যটি ডিলিট করবেন না, সলমন খানকেও দেখতে দিন। তিনি জানতে পারবেন আপনারা কী জগাখিচুড়ি পাকিয়েছেন।’
'হিরো' সিনেমার মুক্তি
২০১৫ সালে সলমন খান ‘হিরো’ সিনেমাটি প্রযোজনা করেন। এই ছবির মাধ্যমে আথিয়া শেট্টি এবং সুরজ পাঞ্চোলি বলিউডে অভিষেক করেন। আমাল মালিক এর সঙ্গীত পরিচালনা করেন। তবে, ছবিটি বক্স অফিসে ফ্লপ করে। এখন, ১১ বছর পর, ছবিটি উদযাপন করা হচ্ছে। এই উদযাপনের পোস্টে সঙ্গীত পরিচালক আমাল মালিকের নাম না থাকায় তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন।
সলমন খানই আমাল মালিককে সুযোগ করে দিয়েছিলেন।
আমাল মালিক প্রথম সঙ্গীত রচনা করেন সলমন খানের ছবি 'জয় হো'-তে। এরপর থেকে তিনি 'এয়ারলিফট', 'সানাম রে', 'এমএস ধোনি: দ্য আনটোল্ড স্টোরি', 'বদ্রিনাথ কি দুলহানিয়া', এবং 'আওয়ারাপন ২'-এর মতো ছবিতে তাঁর সঙ্গীতের জন্য আলোচনায় এসেছেন। আমালের সঙ্গীত 'ভুল ভুলাইয়া ৩' এবং 'ভেদা'-র মতো ছবিতেও ব্যবহৃত হয়েছে। ভবিষ্যতে তাঁকে নতুন ছবির সঙ্গীত রচনা করতে দেখা যেতে পারে।
বন্ধুর সন্তানদের লঞ্চ সলমন খানের
সলমন খান তাঁর প্রযোজনা সংস্থার অধীনে বেশ কয়েকটি ছবি প্রযোজনা করেছেন। এই অভিনেতা তাঁর বন্ধুদের সন্তানদের নিজের ছবির মাধ্যমে লঞ্চ করেন, কিন্তু বেশিরভাগ ছবিই বক্স অফিসে ফ্লপ হয়। সলমন খানই তাঁর বন্ধু ও সহ-অভিনেতা মোহনীশ বহেলের মেয়ে প্রাণুতান এবং তাঁর বন্ধুর ছেলে জহির ইকবালকে নিয়ে 'নোটবুক' ছবিটি প্রযোজনা করেছিলেন। এছাড়াও, সলমন খান তার শ্যালক আয়ুশ শর্মার সঙ্গে 'লাভরাত্রি', রমেশ তৌরানির সঙ্গে 'রেস ৩' এবং তার ভাই সোহেল খানের সঙ্গে 'টিউবলাইট' প্রযোজনা করেছেন।
সলমন খানের সিনেমার শুটিং
কাজের দিক থেকে, সলমন বর্তমানে 'বিগ বস ২০' সঞ্চালনা করছেন। সঙ্গে নিজের পরবর্তী ছবি 'এসভিসি ৬৩'-এর শুটিংও করছেন। রিপোর্ট অনুযায়ী, অ্যাকশন দৃশ্যের জন্য মুম্বইতে একটি বিশাল সেট তৈরি করা হয়েছে। নয়নতারা এবং রাহুল দেবের মতো অভিনেতারা সলমন খানের সঙ্গে অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিং করছেন। ছবিটি ২০২৭ সালের ইদে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
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হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More