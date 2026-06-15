Gadar vs Dhurandhar: ‘গদর’-এর এই বিশেষ রেকর্ড এখনও অটুট, ভাঙতে পারেনি ‘ধুরন্ধর’, দাবি আমিশা প্যাটেলের
আমিশা পাটেল রবিবার নিজের এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্টে ওয়েব ও এআই সার্চের কিছু স্ক্রিনশট শেয়ার করেন, যেখানে বিভিন্ন ছবির আনুমানিক দর্শক উপস্থিতির তথ্য তুলে ধরা হয়। আর দাবি তোলেন ‘গদর’-এর এই বিশেষ রেকর্ড এখনও অটুট, টপকাতে পারেনি ধুরন্ধর।
অভিনেত্রী আমিশা পাটেল দাবি করেছেন যে, তাঁর অভিনীত ‘গদর: এক প্রেম কথা’ এখনও দর্শকসংখ্যার বিচারে আধুনিক ব্লকবাস্টার সিনেমাগুলোর চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। রবিবার তিনি নিজের এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্টে ওয়েব ও এআই সার্চের কিছু স্ক্রিনশট শেয়ার করেন, যেখানে বিভিন্ন ছবির আনুমানিক দর্শক উপস্থিতির তথ্য তুলে ধরা হয়।
স্ক্রিনশট অনুযায়ী, ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’ প্রেক্ষাগৃহে চলাকালীন দেশে আনুমানিক ৩.২২ থেকে ৩.৫৬ কোটি দর্শক টেনেছিল, যা এটিকে সর্বাধিক দেখা হিন্দি সিনেমার মধ্যে অন্যতম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। একই তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়, এর সিক্যুয়েল ধুরান্ধর ২ সব ভাষা মিলিয়ে ৪.৩ কোটিরও বেশি দর্শক পেয়েছিল এবং শুধু হিন্দি সংস্করণই ৪ কোটির গণ্ডি পেরিয়েছিল।
অন্য দিকে, মূল ‘গদর: এক প্রেম কথা’ মুক্তির পর ভারতে ৫.০৫ কোটিরও বেশি দর্শক আকর্ষণ করেছিল বলে দাবি করা হয়েছে। এর সিক্যুয়েল গদর ২-ও আনুমানিক ৩.৪০ থেকে ৩.৫০ কোটি দর্শক পেয়েছিল। এই তথ্য শেয়ার করে আমিশা সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ায় লেখেন, ‘আমি ধন্য।’
আমিশার এই পোস্ট তাঁর আগের সেই মন্তব্যেরই ধারাবাহিকতা, যেখানে তিনি বলেছিলেন যে, দর্শক উপস্থিতির নিরিখে ‘গদর: এক প্রেম কথা’ এখনও একটি অনন্য রেকর্ড ধরে রেখেছে।
পরিচালক আদিত্য ধর-এর পরিচালনায় এবং রণবীর সিং-এর অভিনয়ে নির্মিত ‘ধুরন্ধর’ ফ্র্যাঞ্চাইজি সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম আলোচিত বক্স-অফিস সাফল্যে পরিণত হয়েছে। এর উচ্চমাত্রার অ্যাকশন, দেশাত্মবোধক আবহ এবং তারকাখ্যাতির সমন্বয় দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। এর একেকটি দৃশ্য, গান, সামাজিক মাধ্যমে ব্যপকভাবে আলোড়ন ফেলে দিয়েছে।
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