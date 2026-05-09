তারা-সাকিনার গল্প এখনো শেষ হয়নি? ‘গদর ৩’ নিয়ে বড় আপডেট দিলেন আমিশা পাটেল

তারা-সাকিনার গল্প এখনো শেষ হয়নি? ‘গদর ৩’ নিয়ে বড় আপডেট দিলেন আমিশা পাটেল
গদর এবং গদর ২-এর মতো হিট ছবি দেওয়া আমিশা পাটেল এখন নিশ্চিত করেছেন যে, আসতে চলেছে গদর ৩। বড় আপডেট এল ‘সাকিনা’র থেকে।
আমিষা পাটেল অভিনীত গদর এবং Gadar ২-এর নায়িকা আমিষা পাটেল এবার গদর ৩ নিয়ে একটি বড় আপডেট দিয়েছেন। অভিনেত্রী নিশ্চিত করেছেন যে গদর ৩ আসছে এবং এই ছবি আগের দুই পার্টের তুলনায় আরও বড় পরিসরে তৈরি হবে। শুধু তাই নয়, তিনি এ-ও বলেছেন যে ‘গদর’ ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য ৫০০ কোটি টাকা বক্স অফিস কালেকশন ন্যূনতম লক্ষ্য বলেই মনে করেন তিনি।
গদর ৩ নিয়ে কী বললেন আমিষা?
আমিষা একটি পোস্টে লিখেছেন, ‘গদর ৩ খুব শীঘ্রই আসবে এবং যখন আসবে... সিনেমা হলে তুমুল হইচই পড়ে যাবে। দর্শকদের ভালোবাসা এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদে ৫০০ কোটি টাকা ‘গদর’-এর মতো একটি ব্র্যান্ডের জন্য বক্স অফিসে খুব বড় সংখ্যা নয়। এবার ছবির স্কেল এবং স্ক্রিপ্ট আরও বড় ও আরও বিস্ফোরক হতে চলেছে। প্রস্তুত থাকুন।’
এই মন্তব্যের পর থেকেই ‘গদর ৩’ নিয়ে অনুরাগীদের মধ্যে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। কারণ আগের দুটি ছবিই দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল এবং বক্স অফিসেও সফল হয়েছিল।
ফেক পিআর নিয়ে কটাক্ষ আমিষার
এরপর আমিষা কয়েকজন অভিনেত্রীর পিআর স্ট্র্যাটেজি নিয়েও পরোক্ষ কটাক্ষ করেন। তিনি লেখেন, ‘কহো না... প্যায়ার হ্যায়, গদর ১ এবং গদর ২— একজন নায়িকা হিসেবে এক নয়, তিনটি বড়সড় ব্লকবাস্টার। এগুলো আমার সহ-অভিনেতাদেরও বড় হিট, কিন্তু আমার ফেক পিআর মেশিন অন্য কিছু অভিনেত্রীর মতো এত শক্তিশালী নয়।’
অভিনেত্রীর এই মন্তব্য নিয়ে ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনা শুরু হয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, তিনি বলিউডের কিছু তারকার অতিরিক্ত প্রচার কৌশলকে ইঙ্গিত করেই এই মন্তব্য করেছেন।
‘গ্লোবাল স্টার’ হওয়া নিয়ে কী বললেন অভিনেত্রী?
আমিষা আরও বলেছেন, একজন তারকা তখনই প্রকৃত অর্থে গ্লোবাল স্টার হয়ে উঠতে পারেন, যখন তাঁর কাজ সারা বিশ্বের দর্শকদের মধ্যে সফলতা পায়। তাঁর মতে, কোনও অভিনেতার জন্য সবচেয়ে বড় অনুভূতি তখনই আসে, যখন তাঁর প্রোজেক্ট আন্তর্জাতিক স্তরে প্রশংসা ও জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পাশাপাশি তিনি এ-ও বলেন যে, এই ধরনের অতিরিক্ত পিআর মেশিনারি বন্ধ হওয়া উচিত।
এর আগেও গদর ৩ নিয়ে মুখ খুলেছিলেন আমিষা
কয়েক দিন আগে এক অনুরাগী ‘গদর ৩’ নিয়ে প্রশ্ন করলে আমিষা জানিয়েছিলেন, তিনি ‘সাকিনা’ চরিত্রটিকে ভীষণ ভালোবাসেন। এই চরিত্রের জন্য দর্শকদের কাছ থেকে যে ভালোবাসা পেয়েছেন, সেটিকে তিনি খুব মূল্য দেন। পাশাপাশি তিনি বলেছিলেন, যদি ‘গদর ৩’-এর স্ক্রিপ্ট তাঁর পছন্দ হয়, তাহলে তিনি খুশিমনে এই ছবিতে কাজ করবেন।
গদর ২ দিয়ে কামব্যাক করেছিলেন আমিষা
উল্লেখ্য, গদর মুক্তি পেয়েছিল ২০০১ সালে। ছবিতে সানি দেওল ‘তারা সিং’-এর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন এবং আমিষা অভিনয় করেছিলেন ‘সাকিনা’র ভূমিকায়। এরপর ২০২৩ সালে মুক্তি পায় ‘গদর ২’, যার মাধ্যমে দীর্ঘ বিরতির পর বড়পর্দায় প্রত্যাবর্তন করেন আমিষা পটেল। দীর্ঘ বিরতির পরেও দর্শকদের কাছ থেকে তিনি বিপুল ভালোবাসা পান। বিশেষ করে সানি দেওলের সঙ্গে তাঁর রসায়ন দর্শকদের বেশ পছন্দ হয়েছিল।
গদর ২-এর পর কোন ছবিতে দেখা গিয়েছিল আমিষাকে?
গদর ২-এর পর আমিষাকে দেখা গিয়েছিল তৌবা তেরা জলওয়া ছবিতে, যা ২০২৪ সালে মুক্তি পেয়েছিল। যদিও ছবিটি বক্স অফিসে তেমন সাফল্য পায়নি। বর্তমানে তাঁর আগামী প্রোজেক্ট নিয়ে আর কোনও বড় আপডেট সামনে আসেনি। তবে ‘গদর ৩’ বাস্তবে তৈরি হলে, তা যে অনুরাগীদের জন্য বড় সুখবর হবে, তা বলাই যায়।
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে।