    তারা-সাকিনার গল্প এখনো শেষ হয়নি? ‘গদর ৩’ নিয়ে বড় আপডেট দিলেন আমিশা পাটেল

    গদর এবং গদর ২-এর মতো হিট ছবি দেওয়া আমিশা পাটেল এখন নিশ্চিত করেছেন যে, আসতে চলেছে গদর ৩। বড় আপডেট এল ‘সাকিনা’র থেকে। 

    May 9, 2026, 13:50:44 IST
    By Tulika Samadder
    আমিষা পাটেল অভিনীত গদর এবং Gadar ২-এর নায়িকা আমিষা পাটেল এবার গদর ৩ নিয়ে একটি বড় আপডেট দিয়েছেন। অভিনেত্রী নিশ্চিত করেছেন যে গদর ৩ আসছে এবং এই ছবি আগের দুই পার্টের তুলনায় আরও বড় পরিসরে তৈরি হবে। শুধু তাই নয়, তিনি এ-ও বলেছেন যে ‘গদর’ ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য ৫০০ কোটি টাকা বক্স অফিস কালেকশন ন্যূনতম লক্ষ্য বলেই মনে করেন তিনি।

    গদর ৩ নিয়ে কী বললেন আমিষা?

    আমিষা একটি পোস্টে লিখেছেন, ‘গদর ৩ খুব শীঘ্রই আসবে এবং যখন আসবে... সিনেমা হলে তুমুল হইচই পড়ে যাবে। দর্শকদের ভালোবাসা এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদে ৫০০ কোটি টাকা ‘গদর’-এর মতো একটি ব্র্যান্ডের জন্য বক্স অফিসে খুব বড় সংখ্যা নয়। এবার ছবির স্কেল এবং স্ক্রিপ্ট আরও বড় ও আরও বিস্ফোরক হতে চলেছে। প্রস্তুত থাকুন।’

    এই মন্তব্যের পর থেকেই ‘গদর ৩’ নিয়ে অনুরাগীদের মধ্যে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। কারণ আগের দুটি ছবিই দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল এবং বক্স অফিসেও সফল হয়েছিল।

    ফেক পিআর নিয়ে কটাক্ষ আমিষার

    এরপর আমিষা কয়েকজন অভিনেত্রীর পিআর স্ট্র্যাটেজি নিয়েও পরোক্ষ কটাক্ষ করেন। তিনি লেখেন, ‘কহো না... প্যায়ার হ্যায়, গদর ১ এবং গদর ২— একজন নায়িকা হিসেবে এক নয়, তিনটি বড়সড় ব্লকবাস্টার। এগুলো আমার সহ-অভিনেতাদেরও বড় হিট, কিন্তু আমার ফেক পিআর মেশিন অন্য কিছু অভিনেত্রীর মতো এত শক্তিশালী নয়।’

    অভিনেত্রীর এই মন্তব্য নিয়ে ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনা শুরু হয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, তিনি বলিউডের কিছু তারকার অতিরিক্ত প্রচার কৌশলকে ইঙ্গিত করেই এই মন্তব্য করেছেন।

    ‘গ্লোবাল স্টার’ হওয়া নিয়ে কী বললেন অভিনেত্রী?

    আমিষা আরও বলেছেন, একজন তারকা তখনই প্রকৃত অর্থে গ্লোবাল স্টার হয়ে উঠতে পারেন, যখন তাঁর কাজ সারা বিশ্বের দর্শকদের মধ্যে সফলতা পায়। তাঁর মতে, কোনও অভিনেতার জন্য সবচেয়ে বড় অনুভূতি তখনই আসে, যখন তাঁর প্রোজেক্ট আন্তর্জাতিক স্তরে প্রশংসা ও জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পাশাপাশি তিনি এ-ও বলেন যে, এই ধরনের অতিরিক্ত পিআর মেশিনারি বন্ধ হওয়া উচিত।

    এর আগেও গদর ৩ নিয়ে মুখ খুলেছিলেন আমিষা

    কয়েক দিন আগে এক অনুরাগী ‘গদর ৩’ নিয়ে প্রশ্ন করলে আমিষা জানিয়েছিলেন, তিনি ‘সাকিনা’ চরিত্রটিকে ভীষণ ভালোবাসেন। এই চরিত্রের জন্য দর্শকদের কাছ থেকে যে ভালোবাসা পেয়েছেন, সেটিকে তিনি খুব মূল্য দেন। পাশাপাশি তিনি বলেছিলেন, যদি ‘গদর ৩’-এর স্ক্রিপ্ট তাঁর পছন্দ হয়, তাহলে তিনি খুশিমনে এই ছবিতে কাজ করবেন।

    গদর ২ দিয়ে কামব্যাক করেছিলেন আমিষা

    উল্লেখ্য, গদর মুক্তি পেয়েছিল ২০০১ সালে। ছবিতে সানি দেওল ‘তারা সিং’-এর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন এবং আমিষা অভিনয় করেছিলেন ‘সাকিনা’র ভূমিকায়। এরপর ২০২৩ সালে মুক্তি পায় ‘গদর ২’, যার মাধ্যমে দীর্ঘ বিরতির পর বড়পর্দায় প্রত্যাবর্তন করেন আমিষা পটেল। দীর্ঘ বিরতির পরেও দর্শকদের কাছ থেকে তিনি বিপুল ভালোবাসা পান। বিশেষ করে সানি দেওলের সঙ্গে তাঁর রসায়ন দর্শকদের বেশ পছন্দ হয়েছিল।

    গদর ২-এর পর কোন ছবিতে দেখা গিয়েছিল আমিষাকে?

    গদর ২-এর পর আমিষাকে দেখা গিয়েছিল তৌবা তেরা জলওয়া ছবিতে, যা ২০২৪ সালে মুক্তি পেয়েছিল। যদিও ছবিটি বক্স অফিসে তেমন সাফল্য পায়নি। বর্তমানে তাঁর আগামী প্রোজেক্ট নিয়ে আর কোনও বড় আপডেট সামনে আসেনি। তবে ‘গদর ৩’ বাস্তবে তৈরি হলে, তা যে অনুরাগীদের জন্য বড় সুখবর হবে, তা বলাই যায়।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

