    'নিজেদের মানুষের কাছে…', কানের রেড কার্পেটে আলিয়াকে দেখে ট্রোল করা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ আমিশার!

    সম্প্রতি, কান চলচ্চিত্র উৎসবের রেড কার্পেটে হাঁটার সময় পাপারাজ্জিরা অভিনেত্রী আলিয়া ভাটকে 'উপেক্ষা' করেছেন বলে বেশ কিছু নেটিজেন দাবি করেন। এই ঘটনায় তিনি ট্রোলিংয়ের শিকার হন। এবার আমিশা প্যাটেল আলিয়ার হয়ে সরব হলেন। ভারতে তারকাদের ট্রোলিং করা নিয়ে সমালোচনাও করেছেন।

    May 18, 2026, 11:10:52 IST
    By Sayani Rana
    সম্প্রতি, কান চলচ্চিত্র উৎসবের রেড কার্পেটে হাঁটার সময় পাপারাজ্জিরা অভিনেত্রী আলিয়া ভাটকে ‘উপেক্ষা’ করেছেন বলে বেশ কিছু নেটিজেন দাবি করেন। এই ঘটনায় তিনি ট্রোলিংয়ের শিকার হন। যদিও অনেকেই অভিনেতার সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন। এবার আমিশা প্যাটেল আলিয়ার হয়ে সরব হলেন। ভারতে তারকাদের ট্রোলিং করা নিয়ে সমালোচনাও করেছেন।

    রবিবার, আমিশা এক্স-এ ভারতে ঐক্যের অভাব নিয়ে একটি পোস্ট শেয়ার করেন। কারও নাম উল্লেখ না করে তিনি লিখেছেন, ‘সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ পরিষ্কার ভাবে দেখিয়ে দিয়েছে যে, আমাদের ভারতীয় মানসিকতাই এখন অন্যদের হেয় করার দিকে ঝুঁকে পড়েছে... আমরা নিজেদেরকে এক জাতি এবং ঐক্যবদ্ধ বলি, কিন্তু আমরা কি আসলেই তাই?’

    তিনি সমাজমাধ্যমে ভারতীয় অভিনেতাদের টার্গেট বানানো হয় বলে তার সমালোচনা করে লিখেছেন, ‘হলিউড তারকারা তাঁদের দেশে নিজেদের মানুষের দ্বারা যতটা ট্রোলড হন, তার থেকেও বেশি ট্রোলড হন ভারতের অভিনেতারা আমাদের নিজেদের মানুষের কাছে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক! বড় কোনও অনুষ্ঠানে একজন ভারতীয় তারকার চেহারা বা পোশাক যাই হোক না কেন, দুঃখজনক ভাবে তাঁরা নিজেদের মানুষেরই টার্গেটে পরিণত হন! কী লজ্জার কথা!’

    তার পোস্টটি ভাইরাল হওয়ার পরপরই বেশ কিছু ভক্ত অনুমান করেন যে, আমিশা সম্ভবত কান উৎসবে অংশগ্রহণের পর আলিয়া ভাটের ট্রোল হওয়ার ঘটনাটির কথাই উল্লেখ করছিলেন।

    এর আগে, আলিয়া যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর কানস-এর একটি লুক পোস্ট করেছিলেন, তখন একজন নেটিজেন একটি হাসির ইমোজি সহ মন্তব্য করেন, ‘কী দুঃখের কথা, আপনাকে কেউ খেয়ালই করেনি।’ তবে, আলিয়া মার্জিতভাবে সেই মন্তব্যের জবাব দেন এবং লেখেন, ‘দুঃখ কেন ডিয়ার? আপনি তো আমাকে খেয়াল করেছেন।’ তাঁর এই উত্তরটি দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায় অনেকেই ট্রোলিং সামলানোর জন্য অভিনেত্রীর প্রশংসা করেন।

    আলিয়ার মা সোনি রাজদানও তাঁর মেয়েকে নিয়ে অনলাইন নেতিবাচকতার বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানান। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের ভাবনা প্রকাশ করে লেখেন, ‘সোশ্যাল মিডিয়া অনেক কিছুতে পরিপূর্ণ, ভালোবাসা, তথ্য, বিনোদন এবং... প্রচুর ঘৃণা। আর অন্য সব কিছুর চেয়ে বড় কথা হল, এটি সমাজ সম্পর্কে অনেক কিছু প্রকাশ করে। এর ফলে একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা শুরু হতে পারে এবং আগামী বহু বছর ধরে তা নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা চলতে পারে।’

