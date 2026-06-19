'আমার মৃত্যুর হলেও...', পাকিস্তান থেকে আসছে ‘কালা হিরণ’ পরিচালককে প্রাণনাশের হুমকি, পিছনে সলমনের হাত?
সলমন খানের বহুচর্চিত কৃষ্ণসার হরিণ শিকার মামলাকে কেন্দ্র করে তৈরি হতে চলা ‘কালা হিরণ’ ছবিকে ঘিরে নতুন বিতর্ক শুরু হয়েছে। ছবির প্রযোজক অমিত জানি দাবি করেছেন, এই প্রকল্পের কারণে তিনি পাকিস্তান থেকে প্রাণনাশের হুমকি পাচ্ছেন। এমনকী তাঁর মৃত্যু হলেও ছবিটি মুক্তি পাবে বলেও দৃঢ় বার্তা দিয়েছেন তিনি।
সলমন খানের কৃষ্ণসার হরিণ শিকার মামলার উপর ভিত্তি করে তৈরি হতে চলা ছবি ‘কালা হিরণ’ ঘোষণার পর থেকেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন প্রযোজক অমিত জানি। এবার তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় এক চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন।
বৃহস্পতিবার নিজের এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডেলে অমিত জানি লিখেছেন, পাকিস্তানের ঘোষিত সন্ত্রাসবাদী বলে পরিচিত শেহজাদ ভাট্টির পক্ষ থেকে তাঁকে ফোন ও মেসেজ করে ড্রোন এবং গ্রেনেড হামলার মাধ্যমে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তিনি দাবি করেছেন যে বিষয়টি ইতিমধ্যেই ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, সিআরপিএফ এবং রাজস্থান পুলিশের কর্তাদের জানানো হয়েছে।
অমিত জানি আরও অভিযোগ করেন, ‘কালা হিরণ’ ছবিকে ঘিরে তিনি দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন ধরনের হুমকির মুখে পড়ছেন। তাঁর বক্তব্য, আগে ডি-কম্পানির নাম ব্যবহার করে তাঁকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছিল, আর এখন পাকিস্তান থেকে ফোন ও বার্তার মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে।
সলমন খানকে কটাক্ষ করে অমিত লেখেন, ‘সলমন খান এখন দুই ফ্রন্টে লড়ছেন। একদিকে 'কালা হিরণ' সংক্রান্ত মামলার শুনানি, অন্যদিকে তাঁর সমর্থকদের মাধ্যমে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ।’
প্রযোজক আরও জানান, তিনি এইসব হুমকিতে ভীত নন। তাঁর দাবি, ‘আমাকে হত্যা করা হলেও 'কালা হিরণ' মুক্তি পাবে। আমার মৃত্যুর পর আমার টিম ছবিটি মুক্তি দেবে, যাতে বিষ্ণোই সমাজের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ইতিহাস বিশ্বের সামনে আসে।’
উল্লেখ্য, ‘কালা হিরণ’ ছবিতে সলমন খানের জীবনের সেই বিতর্কিত অধ্যায় তুলে ধরা হবে, যা ‘হাম সাথ সাথ হ্যায়’-এর শুটিং চলাকালীন কৃষ্ণসার হরিণ শিকার মামলাকে কেন্দ্র করে আলোচনায় আসে। ছবির ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই বিতর্ক শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে সলমন খানের আইনি টিম ‘কালা হিরণ’-এর নির্মাতাদের কাছে একটি আইনি নোটিসও পাঠিয়েছে বলে জানা গিয়েছে, যেখানে ছবির মুক্তি স্থগিত করার দাবি করা হয়েছে।
অন্য দিকে, সলমন খানের আগামী ছবি মাতৃভূমি শীঘ্রই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। ছবিটির নাম আগে ‘ব্যাটল অফ গালওয়ান’ ছিল। পরিচালক অপূর্ব লোখিয়ার এই ছবিকে ঘিরেও দর্শকদের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে।
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