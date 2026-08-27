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খোদ পরিচালককে সেট থেকে বের করে দেন বিগ বি! জানেন কেন এমনটা করেছিলেন অমিতাভ?

অমিতাভ বচ্চন সাধারণত সবার সঙ্গেই ভালো ব্যবহার করেন, কিন্তু একবার এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল যার কারণে বিগ বি পরিচালককে সেট ছেড়ে চলে যেতে বলেছিলেন।

Published on: Aug 27, 2026, 14:01:15 IST
By Tulika Samadder
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সিনেমার শুটিংয়ের সময় এমনটা প্রায়ই ঘটে, অথবা আপনি হয়তো শুনে থাকবেন যে পরিচালকরা অভিনেতাদের সেট থেকে বের করে দেন বা শুটিং চলাকালীন তাদের তাড়িয়েও দেন। কিন্তু আপনি কি জানতেন যে অমিতাভ বচ্চন একবার শুটিংয়ের সময় তাঁর সিনেমার পরিচালককে বের করে দিয়েছিলেন?

অমিতাভ বচ্চন।
অমিতাভ বচ্চন।

পরিচালকের মন্তব্যে বিগ বি বিরক্ত হয়েছিলেন

আপনি যদি ভেবে থাকেন যে বিগ বি রাগের বশে এসব করেছিলেন, তাহলে বলে রাখি, ব্যাপারটা তেমন নয়। আসলে, একটি সংলাপ বলার সময় পরিচালক বারবার হাসছিলেন, তাই বিগ বি তাঁকে চলে যেতে বলেন।

‘নমক হালাল’ সিনেমার ‘আই ক্যান টক ইংলিশ’ সংলাপটি

আমরা যে সিনেমাটির কথা বলছি, সেটি হল ‘নমক হালাল’। এই সিনেমার একটি সংলাপ বেশ বিখ্যাত, এবং আপনি হয়তো শুনে থাকবেন, ‘I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language’ এই সংলাপটি বিগ বি তাৎক্ষণিকভাবে তৈরি করেছিলেন। যখনই বিগ বি এই কথাটি বলতেন, পরিচালক প্রকাশ মেহরা হো হো করে হেসে উঠতেন।

পরিচালক সেট থেকে বেরিয়ে যান

বিগ বি জানতেন যে পরিচালকের হাসি তাঁর মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটাবে। তিনি সেটে শান্তি চেয়েছিলেন এবং প্রকাশকে চলে যেতে বলেন। প্রকাশ রাজি হয়ে চলে যান এবং এরপর অভিনেতা তার দৃশ্যটি শেষ করেন।

বিগ বি নায়িকা খুঁজে পাচ্ছিলেন না

বলা হয় যে, এই ছবিটি তৈরির সময় বিগ বি নায়িকা সংকটে ভুগছিলেন। বিগ বি রেখার সঙ্গে কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। রাখি আরও পরিণত চরিত্রে অভিনয় করছিলেন। পারভীন স্বাস্থ্যের কারণে কখনও কাজ করছিলেন, কখনও করছিলেন না। নীতু অবসর নিচ্ছিলেন। রিপোর্ট অনুযায়ী, তিনি মৌসুমী বা শাবানার সঙ্গে কাজ করতে চাননি। এরপর বিগ বি প্রকাশ মেহরাকে স্মিতা পাতিলকে চুক্তিবদ্ধ করতে বলেন।

'নমক হালাল' ছিল শশী কাপুর এবং অমিতাভ বচ্চনের প্রধান অভিনেতা হিসেবে একসঙ্গে শেষ ছবি। এরপর আসে 'আকায়লা', যেখানে বিগ বি ছিলেন প্রধান নায়ক এবং শশীকে দেখা গিয়েছিল পার্শ্বচরিত্রে। এরপরে শশী 'আজুবা' ছবিটি পরিচালনা করেন, যেখানে অমিতাভ কাজ করেছিলেন।

  • Tulika Samadder
    ABOUT THE AUTHOR
    Tulika Samadder

    হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

Home/Entertainment/খোদ পরিচালককে সেট থেকে বের করে দেন বিগ বি! জানেন কেন এমনটা করেছিলেন অমিতাভ?
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