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    প্রীতিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েও পেলেন না জবাব! গোসা করে কী বললেন অমিতাভ

    'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি ১৮'-র একটি নতুন প্রোমো প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রোমোতে অমিতাভ বচ্চনকে অভিযোগ করতে শোনা যায় যে, প্রীতিকে কোনোদিন তাঁর জন্মদিনের বার্তার জবাব দেন না। 

    Published on: Aug 10, 2026, 10:39:15 IST
    By Tulika Samadder
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    বলিউড অভিনেতা সানি দেওল এবং প্রীতি জিন্টা বর্তমানে তাদের আসন্ন ছবি 'বাটোয়ারা ১৯৪৭' নিয়ে আলোচনায় রয়েছেন। ছবিটি শীঘ্রই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে। প্রীতি জিন্টা, সানি দেওল এবং আমির খান তাদের ছবির প্রচারে ব্যস্ত। এই ত্রয়ী তাদের ছবির প্রচারের জন্য অমিতাভ বচ্চনের কুইজ শো 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি ১৮'-তেও উপস্থিত হয়েছিলেন। এই সময়ে ছবির টিম এবং বিগ বি-র মধ্যে প্রচুর মজা ও খুনসুটি হয়। এরই মধ্যে, শো-টির একটি নতুন প্রোমো প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রোমোতে অমিতাভকে প্রীতি জিন্টার কাছে কোনো একটি বিষয় নিয়ে অভিযোগ করতে দেখা যায়। চলুন জেনে নেওয়া যাক সেটি কী।

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    প্রীতির বিরুদ্ধে বিগ বি-র কী অভিযোগ

    'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি ১৮'-এর একটি নতুন প্রোমো প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রোমোতে অমিতাভ প্রীতিকে বলেন, ‘তোমার বিরুদ্ধে আমার একটি বড় অভিযোগ আছে। আমি প্রতি বছর ৩১শে জানুয়ারি তোমার জন্মদিনে তোমাকে শুভেচ্ছা জানাই, আর তুমি একবারও উত্তর দাওনি।’ প্রীতি তাতে মজা করে উত্তর দেন, ‘না, অমিতজি, আমি আপনাকে সবসময়ই উত্তর দিই। কিন্তু এক সপ্তাহ পরে।’

    বিগ বি তাঁর পুরোনো টুইট দেখালেন

    এরপর, অমিতাভ বচ্চন একটি পুরোনো টুইট শেয়ার করেন, যেখানে তিনি প্রীতি জিন্টাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন এবং এও উল্লেখ করেছিলেন যে তিনি তাঁকে কখনও উত্তর দেন না। বিগ বি লিখেছিলেন, ‘প্রীতি জিন্টা…!! তুমি যেখানেই থাকো না কেন, যেহেতু তুমি আমার এসএমএস-এর উত্তর দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছ... হা হা... শুভ জন্মদিন... অনেক ভালোবাসা ও শুভকামনা।’ শো-টির এই প্রোমোটি ইন্টারনেটে ভাইরাল হচ্ছে এবং ভক্তরা এটি খুব পছন্দ করছেন। উল্লেখ্য যে, অমিতাভ এবং প্রীতি 'কভি আলভিদা না কেহনা' (২০০৬) এবং 'দ্য লাস্ট লিয়ার' (২০০৭)-এ একসঙ্গে কাজ করেছেন।

    'বাটোয়ারা ১৯৪৭' সম্পর্কে

    'বাটোয়ারা ১৯৪৭' ছবিতে সানি দেওল একজন মুসলিম ব্যক্তির চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যিনি দেশভাগের সময় পাকিস্তানে পালিয়ে যান। এদিকে, পাকিস্তানে সানির বাড়ির উপরের তলায় একজন হিন্দু মহিলা (শাবানা আজমি) থাকেন, যিনি কোনো অবস্থাতেই বাড়ি ছাড়তে রাজি নন। সানিও তাকে জোর করে বাড়ি থেকে বের করে দিতে রাজি হয় না। এর ফলে, স্থানীয় মুসলমানরা তা নিয়ে ঝামেলা শুরু করে এবং দাঙ্গা লেগে যায়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্যে সানি তাঁর পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি মহিলাটিকে রক্ষা করার দায়িত্বও নিজের কাঁধে তুলে নেয়। ছবিটি এই মাসে অর্থাৎ ২০২৬ সালের ১৪ই আগস্ট প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/প্রীতিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েও পেলেন না জবাব! গোসা করে কী বললেন অমিতাভ
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