অমিতাভ দর্শনে গিয়ে বিপত্তি! ঘণ্টার পর ঘণ্টা গরমে ‘জলসা’র বাইরে, জ্ঞান হারাল ভক্ত

অমিতাভ দর্শনে গিয়ে বিপত্তি! ঘণ্টার পর ঘণ্টা গরমে ‘জলসা’র বাইরে, জ্ঞান হারাল ভক্ত
বলিউডের ‘শাহেনশাহ’ অমিতাভ বচ্চনের প্রতি অনুরাগীদের পাগলামি নতুন কিছু নয়। দশকের পর দশক ধরে প্রতি রবিবার মুম্বইয়ের জুহুতে তাঁর বাংলো ‘জলসা’-র বাইরে বিগ বি-কে এক ঝলক দেখার জন্য ভিড় জমান হাজার হাজার ভক্ত। তবে এই রবিবার ঘটল বিপত্তি!
য়স ৮০ পার করলেও তাঁর ম্যাজিক এখনও অমলিন। অমিতাভ বচ্চন মানেই মায়ানগরী মুম্বইয়ের বুকে এক জীবন্ত ঈশ্বর। আর প্রতি রবিবারের মতো এবারও জুহুর ‘জলসা’র বাইরে উপচে পড়েছিল অনুরাগীদের ঢল। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা এসেছিলেন তাঁদের প্রিয় ‘শাহেনশাহ’-কে নিজের চোখে একটু দেখার জন্য। কিন্তু মুম্বইয়ের তীব্র গরম আর দীর্ঘ প্রতীক্ষার ধকল সহ্য করতে না পেরে বিগ বি-র বাংলোর বাইরেই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন এক মাঝবয়সী অন্ধ ভক্ত। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার সকালে জলসার বাইরে শোরগোল পড়ে যায়।
ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা এবং বিপত্তি:
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ওই অনুরাগী ভোররাত থেকেই জলসার সদর দরজার সামনে লাইন দিয়েছিলেন, যাতে অমিতাভ বচ্চন যখন বাইরে আসবেন, তখন যেন একদম সামনে থেকে তাঁকে দেখা যায়। কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুম্বইয়ের ভ্যাপসা গরম এবং আর্দ্রতা চরমে পৌঁছায়। দীর্ঘক্ষণ না খেয়ে জলহীন অবস্থায় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে আচমকাই মাথা ঘুরে পড়ে যান তিনি।
ঘটনাটি নজরে আসতেই সেখানে মোতায়েন থাকা পুলিশকর্মী এবং অমিতাভের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষীরা (Security Guards) সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসেন। ভিড় সরিয়ে ওই ভক্তকে উদ্ধার করে জলসার গেটের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে জল ও ওআরএস (ORS) দেওয়া হয়।
চলতে থাকে ‘রবিবাসরীয় দর্শন’:
বিগত ৪২ বছর ধরে চলে আসা এই রীতির কিন্তু এদিনও অন্যথা হয়নি। ভক্ত সুস্থ হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজের চেনা সাদা কুর্তা-পায়জামা আর জহর কোট পরে জলসার পেডাল স্টুলটির ওপর এসে দাঁড়ান অমিতাভ বচ্চন। হাতজোড় করে, চশমা ঠিক করতে করতে চেনা ভঙ্গিতেই অনুরাগীদের অভিবাদন গ্রহণ করেন তিনি। বাইরে তখন ‘বচ্চন বচ্চন’ চিৎকারে কান পাতা দায়!
পরে ওই অসুস্থ ভক্তের সুস্থতার খবর এবং তাঁর প্রিয় নায়কের দর্শন পাওয়ার পর তাঁর মুখের চওড়া হাসি দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন উপস্থিত বাকি অনুরাগীরাও।
সোশ্যাল মিডিয়ায় বচ্চনের বার্তা:
প্রতি রবিবারের এই দর্শনের পর অমিতাভ বচ্চন তাঁর ব্লগে বা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভক্তদের ধন্যবাদ জানাতে ভোলেন না। তবে এদিনের এই ঘটনার পর বলিপাড়ার একাংশের মত, ভক্তদের এই নিঃশর্ত ভালোবাসা যেমন অভিনেতাকে প্রতিনিয়ত শক্তি জোগায়, তেমনই এই তীব্র গরমে জলসার বাইরে আসা অনুরাগীদের নিজেদের স্বাস্থ্যের প্রতিও বাড়তি নজর রাখা অত্যন্ত জরুরি।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More