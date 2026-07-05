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    মুম্বইয়ের প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন অমিতাভ বচ্চনের 'জলসা', ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে চর্চা

    মুম্বইয়ে টানা ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত জনজীবন। জলমগ্ন হয়েছে শহরের একাধিক এলাকা। সেই তালিকায় রয়েছে বলিউড শাহেনশাহ অমিতাভ বচ্চনের জুহুর বিখ্যাত বাংলো 'জলসা'। বাড়ির বাইরে জল জমে যাওয়া এবং চত্বরে জল ঢোকার একাধিক ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। যদিও ঘটনা নিয়ে এখনও মুখ খোলেননি অমিতাভ বচ্চন।

    Jul 5, 2026, 12:05:58 IST
    By Tulika Samadder
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    মুম্বইয়ের অপ্রতিরোধ্য বর্ষায় শহরের বিভিন্ন এলাকা কার্যত জলমগ্ন। প্রবল বৃষ্টির জেরে রাস্তাঘাটে জল জমার পাশাপাশি সমস্যায় পড়েছেন বহু বাসিন্দা। এবার সেই প্রভাব পড়েছে অমিতাভ বচ্চনের জুহুর ঐতিহাসিক বাংলো 'জলসা'-তেও। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একাধিক ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, বাড়ির বাইরে হাঁটুসমান জল জমে রয়েছে। কোথাও আবার বন্ধ নর্দমার কারণে জল উপচে পড়ে বাড়ির চত্বরেও ঢুকে যাচ্ছে। সপ্তাহান্তে টানা বৃষ্টির জেরেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

    মুম্বইয়ের প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন অমিতাভ বচ্চনের 'জলসা'।
    মুম্বইয়ের প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন অমিতাভ বচ্চনের 'জলসা'।

    ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে চর্চা

    ভিডিয়োগুলি সামনে আসতেই নেটিজেনদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। দেশের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতার বাড়ির বাইরের এমন জলমগ্ন পরিস্থিতি দেখে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। একই সঙ্গে মুম্বইয়ের বর্ষাকালীন পরিকাঠামো নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে।

    এখনও নীরব অমিতাভ বচ্চন

    'জলসা'র বাইরে জল জমা বা ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োগুলি নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও মন্তব্য করেননি অমিতাভ বচ্চন। তবে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ব্লগে একটি নতুন পোস্ট করেছেন, যেখানে মুম্বইয়ের বৃষ্টির বদলে লিখেছেন চলমান ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ নিয়ে।

    বিশ্বকাপ নিয়েই ব্যস্ত বিগ বি

    নিজের ব্লগে অমিতাভ লিখেছেন, ভারতের দর্শকদের জন্য বিশ্বকাপের ম্যাচগুলি গভীর রাতে সম্প্রচার হওয়ায় তা দেখা কঠিন হলেও প্রকৃত ফুটবলপ্রেমীরা সেই কষ্ট স্বীকার করেন। পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করেন, এবারের বিশ্বকাপে অনেক শক্তিশালী দল বিদায় নিচ্ছে এবং অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত দলগুলি দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করছে। তাঁর মতে, অবহেলা ও অপমানের পর ঘুরে দাঁড়িয়ে সাফল্য অর্জনই প্রকৃত দৃঢ়তার পরিচয়, আর সেই সাফল্যের পরও নম্র থাকা একজন মানুষের প্রকৃত মহত্ত্বের প্রকাশ।

    বিগ বি ব্লগে লেখেন, ‘ভারতের দর্শকদের জন্য ২০২৬ বিশ্বকাপ দেখার সময়টা অনেক দেরিতে... অনেক দেরিতে... অনেক অনেক দেরিতে... কিন্তু একনিষ্ঠ অনুসারীরা দিনরাত পরিশ্রম করেন, যেমনটা আমিও করি... যা অনেকের বিরক্তির কারণ... আসলে... এই ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য যা সত্যিই আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে তা হল, প্রত্যাশিত বিজয়ীদের বেশিরভাগই ধীরে ধীরে ছিটকে যাচ্ছে এবং কম পরিচিতরা দাপটের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে... এটা দেখা কী চমৎকার। পদদলিত হওয়া, কলঙ্কিত হওয়া, অপমানিত হওয়া, গুরুত্বহীন হিসেবে একপাশে ঠেলে দেওয়া... এবং তারপর... উঠে দাঁড়ানো, বিকশিত হওয়া, শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা, যারা আপনাকে ছোট করে দেখেছিল তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানো... এটাই হল আসল দৃঢ়তা... কিন্তু যারা আপনার সঙ্গে অপমানজনক আচরণ করেছে, তাদের কখনো 'তিরস্কার' না করাই হলো মহত্ত্ব, নম্রতা এবং চরিত্রের স্বরূপ।’

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/মুম্বইয়ের প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন অমিতাভ বচ্চনের 'জলসা', ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে চর্চা
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