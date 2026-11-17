Aaradhya Bachchan: ১৫-তে পা আরাধ্যার! নাতনির জন্মদিনে আবেগঘন অমিতাভ, কোন স্কুলে পড়ে ঐশ্বর্য কন্যা? খরচ কেমন?
১৫-তে পা দিল আরাধ্যা বচ্চন! নাতনির জন্মদিনে আবেগঘন প্রার্থনা ‘দাদু’ অমিতাভের, জানেন মুম্বইয়ের কোন নামী স্কুলে পড়ে আরাধ্যা ও তার মাসিক খরচ কত?
বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় তারকা দম্পতি অভিষেক বচ্চন এবং ঐশ্বর্যা রাই বচ্চন-এর একমাত্র কন্যা আরাধ্যা বচ্চন পা রাখল ১৫ বছরে। ১৬ নভেম্বর ছিল আরাধ্যার ১৫তম জন্মদিন। বিশেষ এই দিনে সোশাল মিডিয়ায় অভিষেক বা ঐশ্বর্যার তরফে কোনো পোস্ট দেখা না গেলেও, আদরের নাতনির জন্য মনছোঁয়া আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছাবার্তা লিখেছেন মেগাস্টার দাদু অমিতাভ বচ্চন।
সম্প্রতি দিওয়ালি পার্টিতে তুতো ভাইবোন নব্যা নভেলি নন্দা ও অগস্ত্য নন্দার সঙ্গে আরাধ্যার খুনসুটির ছবি নেটপাড়ায় বেশ ভাইরাল হয়েছিল। আর এবার নাতনির জন্মদিনে আবেগঘন হয়ে পড়লেন বিগ বি।
নাতনির জন্মদিনে অমিতাভের আশীর্বাদ ও অনুরাগীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা:
সোমবার নিজের ব্যক্তিগত ব্লগে ‘সানডে দর্শন’ (Sunday Darshan)-এর কিছু ছবি শেয়ার করে নাতনির উদ্দেশে কলম ধরেন ৮৪ বছর বয়সি অমিতাভ বচ্চন। হিন্দিতে তিনি লেখেন, 'ঘর কি পোতি কা জনম দিবস সুনেহরা অউর ভাগ্যশালী রহে, ইয়াহি ঈশ্বর সে প্রার্থনা হ্যায়' (বাড়ির নাতনির জন্মদিন সোনালি ও সৌভাগ্যময় হোক, ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনাই করি)। রবিবার আমি যে ভালোবাসা পেয়েছি, তা সত্যিই অবিস্মরণীয়। আপনাদের সমস্ত প্রার্থনা ও আশীর্বাদের জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।'
প্রসঙ্গত, মা ঐশ্বর্যার ছায়াসঙ্গী হয়ে দেশ-বিদেশের নানা অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে ‘কান চলচ্চিত্র উৎসব’-এও(Cannes Film Festival) নজর কাড়েন আরাধ্যা। এছাড়া ২০২৩ সালে নিজের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ভুয়ো খবর ছড়ানোয় দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়ে নাবালিকার গোপনীয়তা রক্ষার আইনি লড়াইয়েও শিরোনামে এসেছিল সে।
কোন স্কুলে পড়ে আরাধ্যা, পড়াশোনার খরচই বা কত?
বচ্চন পরিবারের একমাত্র নাতনি আরাধ্যা মুম্বইয়ের অন্যতম অভিজাত ও নামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ‘ধীরুভাই আম্বানি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল’ (Dhirubhai Ambani International School - DAIS)-এর ছাত্রী। বলিউডের অধিকাংশ তারকা সন্তানই এই স্কুলে পড়াশোনা করে।
বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই আন্তর্জাতিক মানের স্কুলে পড়াশোনার খরচ রীতিমতো চমকে দেওয়ার মতো। নার্সারি থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত বার্ষিক ফি প্রায় ১.৭০ লক্ষ টাকা থেকে শুরু হয়। আর আরাধ্যা বর্তমানে যে উচ্চতর শ্রেণিতে (নবম-দশম স্তরে) পড়াশোনা করছে, সেখানে বার্ষিক টিউশন ফি প্রায় ৪.৫ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকা বা তারও বেশি (অর্থাৎ মাসে গড়ে প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ হাজার টাকা, যা আইবি বা আন্তর্জাতিক বোর্ডের ক্ষেত্রে আরও খানিকটা বেশি হয়ে থাকে)।
অমিতাভ বচ্চনের সাম্প্রতিক ও আসন্ন কাজ:
শারীরিক অসুস্থতা ও বিশ্রামের কারণে গত মাসে কিছুদিন সোশাল মিডিয়া থেকে বিরতি নিয়েছিলেন অমিতাভ বচ্চন। তবে ১২ নভেম্বর থেকে পূর্ণোদ্যমে জনপ্রিয় ক্যুইজ শো ‘কৌন বনেগা ক্রোড়পতি ১৮’ (Kaun Banega Crorepati 18)-এর শুটিংয়ে ফিরেছেন তিনি।
বড় পর্দায় শেষবার নাগ অশ্বিন পরিচালিত বিশ্বব্যাপী ১০০০ কোটিরও বেশি ব্যবসা করা ছবি ‘কল্কি ২৮৯৮ এডি’ (Kalki 2898 AD)-এ ‘অশ্বত্থামা’-র চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের মুগ্ধ করেছিলেন বিগ বি। বর্তমানে তিনি এই ছবির সিক্যুয়েলের কাজ নিয়ে ব্যস্ত, যেখানে প্রভাস ও কমল হাসানের মতো তারকারাও রয়েছেন। দীর্ঘ বহু বছর পর কিংবদন্তি অভিনেতা কমল হাসানের সঙ্গে পর্দা ভাগ করতে পেরে দারুণ উচ্ছ্বসিত অমিতাভ বচ্চন।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More