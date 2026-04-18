Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ‘সেই মুহূর্তগুলোর কথা ভাবলেই…’, মায়ের স্মৃতিচারণ করে আবেগে ভাসলেন অমিতাভ!

    Apr 18, 2026, 22:46:35 IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন প্রায়ই তাঁর ব্লগের মাধ্যমে ভক্তদের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবনা ভাগ করে নেন। তাঁর সাম্প্রতিক পোস্টে, তিনি তাঁর প্রয়াত মা, তেজি বচ্চনের স্মৃতিচারণ করেছেন এবং বলেছেন কীভাবে তাঁর মায়ের সহজ কথাগুলো একসময় তাঁকে জীবনের দৈনন্দিন দুশ্চিন্তাগুলো সামলাতে সাহায্য করেছিল।

    বিগ বি দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট পরিবর্তন কীভাবে প্রায়শই অপ্রত্যাশিত স্বস্তি এনে দিতে পারে, তা পর্যবেক্ষণ করে তাঁর লেখা শুরু করেন। তিনি লিখেছেন, ‘কখনও কখনও যা আপনাকে বিরক্ত করছিল, তাতে সামান্য একটা পরিবর্তন জীবনকে অনেক সহজ করে তোলে। পরিবর্তনটি কার্যকর করতে হবে এবং অবশ্যই, নিয়মিত ভাবে প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু তারপর, কী যে এক স্বস্তি এবং আপনি ভাবতে শুরু করেন, এমন একটা বিষয়ের উপর এত সময়, শক্তি এবং মানসিক চাপ লাঘব করা কি সত্যিই সার্থক ছিল, যার সমাধান ছিল খুবই সহজ… ভালোর জন্য… এবং ঘরোয়া উদ্ভাবনী কৌশলই সব সময় সবচেয়ে ভালো কাজ করে।’

    এরপর তিনি তাঁর মায়ের উপস্থিতির এক গভীর আবেগঘন স্মৃতিচারণ করেন, জানিয়েছিলেন কীভাবে মা কঠিন মুহূর্তে তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন। অমিতাভ বচ্চন লিখেছেন, ‘মায়ের সেই উষ্ণ আদর… তাঁর কথার আশ্বাস… তাঁর নিঃশ্বাসে উষ্ণ হয়ে ওঠা ওড়নার গোল বলটা চোখে ছোঁয়া লাগে… আর সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া স্বস্তি… এবং তাঁর কথাগুলো।’

    একটি আন্তরিক বার্তা দিয়ে নিজের পোস্টটি শেষ করে তিনি প্রকাশ করেছেন, কীভাবে সেই স্মৃতিগুলো আজও তাঁর মনে জীবন্ত হয়ে আছে। তিনি আরও যোগ করেন, ‘তিনি এখন আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু সেই মুহূর্তগুলোর কথা ভাবলেই আবার সেই যত্ন, আস্থা আর আশ্বাস ফিরে আসে… ধন্য সেই মা, যিনি আমাদের এই পৃথিবীতে এনেছেন… ভালো থেকো, এবং চিরকাল সঙ্গে থেকো।’

    এই প্রথমবার নয় যে অভিনেতা তাঁর মায়ের স্মৃতিচারণ করেছেন। ২০১৮ সালের একটি পূর্ববর্তী ব্লগ পোস্টে তিনি তাঁর মায়ের ত্যাগ এবং কীভাবে তিনি তাঁর বাবার পাশে ছিলেন পাশাপাশি শিল্প, ছবি ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর প্রাথমিক পরিচয়কে রূপ দিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে কথা বলেছিলেন। তিনি স্মরণ করেছিলেন কীভাবে তাঁর মা তাঁর আগ্রহগুলোকে উৎসাহিত করেছিলেন এবং অল্প বয়স থেকেই তাঁকে গান, থিয়েটার, এমনকী নাচ যাতে শেখেন অভিনেতা তাও তাঁর মা নিশ্চিত করেছিলেন।

    নিজের শৈশবের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি আরও জানান, কীভাবে তাঁর মা গর্বের সঙ্গে তাঁর ছোট ছোট জয়গুলো উদযাপন করতেন, সেই মুহূর্তগুলো ক্যামেরাবন্দী করে অমূল্য স্মৃতি হিসেবে সংরক্ষণ করতেন।

    Home/Entertainment/‘সেই মুহূর্তগুলোর কথা ভাবলেই…’, মায়ের স্মৃতিচারণ করে আবেগে ভাসলেন অমিতাভ!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes