Amitabh-Jaya: কোনো অনুষ্ঠানে সময়মতো পৌঁছতে জয়ার সঙ্গে কোন চালাকি করেন অমিতাভ! ফাঁস কেবিসি-তে

Amitabh-Jaya: কোনো অনুষ্ঠানে সময়মতো পৌঁছতে জয়ার সঙ্গে কোন চালাকি করেন অমিতাভ! ফাঁস কেবিসি-তে
মেয়েদের সাজুগুজু করতে একটু বেশিই সময় লাগে। জয়ার জন্যই কি প্রায়ই কোথাও পৌঁছতে দেরি হয়ে যায় অমিতাভের? ‘কৌন বনেগা ক্রোড়পতি’-র মঞ্চে স্ত্রীকে সময়মতো কোনো অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়ার মজার কৌশল ফাঁস করলেন বিগ বি।
‘কৌন বনেগা ক্রোড়পতি’-র মঞ্চে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের নানা মজার গল্প শেয়ার করতে দেখা যায় অমিতাভ বচ্চনকে। সম্প্রতি অনুষ্ঠানের একটি প্রোমোতে স্ত্রী জয়া বচ্চনকে নিয়ে এমনই এক মজার ঘটনা শোনালেন তিনি।
এক মহিলা প্রতিযোগী বিগ বি-কে প্রশ্ন করেন, কোনও অনুষ্ঠানে যেতে হলে তাঁকেও কি জয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয়? উত্তরে অমিতাভ হাসতে হাসতে জানান তাঁর বিশেষ কৌশলের কথা।
বিগ বি বলেন, কোথাও যাওয়ার সময় তিনি জয়াকে আসল সময়ের এক ঘণ্টা আগের সময় বলেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি জানান, যদি কোনও বিয়ের অনুষ্ঠানে যাওয়ার সময় সন্ধ্যা ৬টা হয়, তাহলে জয়া বচ্চনকে তিনি বলেন বিকেল ৫টার সময়। ফলে জয়া প্রায় সাড়ে ৩টে থেকে ৪টের মধ্যে তৈরি হতে শুরু করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরা নির্দিষ্ট সময়েই অনুষ্ঠানে পৌঁছে যান।
শুধু অনুষ্ঠানে যাওয়ার সময় নয়, কাজ থেকে বাড়ি ফিরতে দেরি হলেও নিজের মতো করে পরিস্থিতি সামলানোর কৌশল রয়েছে অমিতাভের। কয়েক দিন আগের ‘কেবিসি’-র একটি পর্বে এক প্রতিযোগী তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, বাড়ি ফিরতে দেরি হলে কি তাঁকে বকুনি খেতে হয়?
সেই প্রশ্নের উত্তরে বিগ বি জানিয়েছিলেন, দেরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তিনি পরিবারের সদস্যদের নিয়ে তৈরি একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আগে থেকেই বার্তা পাঠিয়ে দেন। হাতজোড় করে ‘নমস্কার’ জানিয়ে সবাইকে জানান, শুটিংয়ের কারণে তাঁর ফিরতে দেরি হবে। তাই তাঁর জন্য যেন রাতের খাবারের অপেক্ষা না করা হয়। এভাবেই তিনি আগেভাগে সবাইকে জানিয়ে বকুনি এড়ানোর চেষ্টা করেন।
তবে সেই খবর দিতে ভুলে গেলে পরিস্থিতি অন্যরকম হয়। অমিতাভের কথায়, জয়া তখন তাঁকে প্রশ্ন করেন, কোথায় ছিলেন বা কেন আগে থেকে কিছু জানাননি। এমনকী অনেক রাত হয়ে গেলে জয়া নিজের খাবার খেয়ে ঘুমিয়েও পড়েন বলে জানিয়েছেন অভিনেতা।
কীভাবে শুরু অমিতাভ-জয়ার প্রেম?
অমিতাভ বচ্চন ও জয়া বচ্চনের প্রথম দেখা ১৯৭১ সালে ‘গুড্ডি’ ছবির সেটে। এরপর ১৯৭২ সালে ‘এক নজর’-এর শুটিংয়ের সময় জয়ার প্রতি আকৃষ্ট হন অমিতাভ। ১৯৭৩ সালে ‘জঞ্জির’ সাফল্যের পর বন্ধুদের সঙ্গে লন্ডন যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি।
কিন্তু বাবার কাছে লন্ডন যাওয়ার অনুমতি চাইতে গেলে হরিবংশ রাই বচ্চন শর্ত দেন, জয়ার সঙ্গে যেতে হলে আগে বিয়ে করতে হবে। বাবার কথা মেনে ১৯৭৩ সালের ৩ জুন ঘরোয়া অনুষ্ঠানে বিয়ে করেন অমিতাভ ও জয়া। বিয়ের রাতেই তাঁরা লন্ডনের উদ্দেশে রওনা দেন।
দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে তাঁদের দুই সন্তান—শ্বেতা বচ্চন নন্দা ও অভিষেক বচ্চন। নাতি-নাতনিদের মধ্যে রয়েছেন নভ্যা নভেলি নন্দা, অগস্ত্য নন্দা এবং আরাধ্যা বচ্চন।
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