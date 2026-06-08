শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পেয়েও অমিতাভ তা দিয়ে দিয়েছিলেন সঞ্জয়কে! জানেন কেন?
যেকোনো অভিনেতার জন্য, দর্শকের ভালোবাসার পাশাপাশি নিজের কাজের জন্য পুরস্কার পাওয়াটা খুবই বিশেষ একটি ব্যাপার। কিন্তু যদি তাঁদের সেই পুরস্কার অন্য কোনও অভিনেতাকে দিয়ে দিতে হয়? ১৯৯২ সালের ফিল্মফেয়ার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এমনই একটি ঘটনা ঘটেছিল।
যেকোনো অভিনেতার জন্য, দর্শকের ভালোবাসার পাশাপাশি নিজের কাজের জন্য পুরস্কার পাওয়াটা খুবই বিশেষ একটি ব্যাপার। কিন্তু যদি তাঁদের সেই পুরস্কার অন্য কোনও অভিনেতাকে দিয়ে দিতে হয়? ১৯৯২ সালের ফিল্মফেয়ার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এমনই একটি ঘটনা ঘটেছিল।
এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে, শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার বিজয়ী অভিনেতা তাঁর পুরস্কারটি অন্য একজন অভিনেতাকে দিয়ে দেন। এই ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৯২ সালের ফিল্মফেয়ার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে। অমিতাভ বচ্চন সেই বছর শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার জিতেছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর পুরস্কারটি এই অভিনেতাকে দিয়ে দেন।
১৯৯২ সালে ফিল্মফেয়ার পুরস্কার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৯১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রগুলোর জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বিভাগে আমির খান তাঁর 'দিল হ্যায় কি মানতা নেহি'র জন্য, অনিল কাপুর তাঁর 'লামহে'র জন্য, দিলীপ কুমার তাঁর 'সওদাগর'-এর জন্য, সঞ্জয় দত্ত 'সজন'-এর জন্য এবং অমিতাভ বচ্চন তাঁর 'হাম' চলচ্চিত্রের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন।
আয়ের দিক থেকে এই সবগুলো ছবি দারুণ ফল করেছিল। তবে, 'হাম' চলচ্চিত্রে অমিতাভ বচ্চনের টাইগার চরিত্রটি দর্শকদের মনে এক বিশেষ ছাপ ফেলেছিল। এই ছবির জন্য অমিতাভ বচ্চন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে ফিল্মফেয়ার পুরস্কার জিতেছিলেন। রাজ কাপুর তাঁকে পুরস্কারটি প্রদান করতে মঞ্চে এসেছিলেকন।
প্রবীণ অভিনেতা রাজ কাপুরের কাছ থেকে পুরস্কারটি গ্রহণ করেন অমিতাভ। তিনি পুরস্কারটি গ্রহণ করেন এবং জুরিদের ধন্যবাদ জানান। তিনি আরও জানান যে, গত বছর পুরস্কার পাওয়ার পর তাঁর মনে হয়েছিল তিনি আর কোনও পুরস্কার পাবেন না। তবে তিনি যে পুরস্কাটি পান সেই পুরস্কারটির বিষয়বস্তু ছিল 'সাহসী নতুন মুখ'।
সেই সময় তিনি বলেন, 'আমি জানি না আমি কীভাবে এর সঙ্গে খাপ খাই। আমি সাহসীও নই, নতুনও নই। এই বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে, আমি এই পুরস্কারটি ভবিষ্যৎ অভিনেতা শ্রী সঞ্জয় দত্ত এবং আমির খানের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই।'
এরপর মঞ্চে আসেন সঞ্জয় দত্ত এবং অমিতাভ বচ্চন তাঁকে তাঁর বিজয়ী পুরস্কারটি প্রদান করেন। পুরস্কার বিতকরণী অনুষ্ঠানে আমির খান উপস্থিত ছিলেন না।
অনিল কাপুরের ছবি 'লামহে' সেই বছরের সেরা ছবি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিল। সুভাষ ঘাই তাঁর ছবি 'সওদাগর'-এর জন্য সেরা পরিচালকের পুরস্কার জিতেছিলেন। শ্রীদেবী লামহে'-র জন্য সেরা অভিনেত্রী এবং ড্যানি 'সানাম বেওয়াফা'-র জন্য সেরা পার্শ্ব অভিনেতার পুরস্কার পান। ফরিদা জালাল তাঁর ছবি 'হেনা'-র জন্য সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রীর পুরস্কার পান। সেই একই বছর, অজয় দেবগন তাঁর ছবি 'ফুল অউর কাঁটে'-র জন্য সেরা নবাগত অভিনেতার পুরস্কার জেতেন।