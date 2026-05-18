    ইরানের প্রাচীন বিষ্ণু মন্দিরের হদিশ দিলেন অমিতাভ, শেয়ার করলেন ভিডিয়ো

    অমিতাভ বচ্চন তাঁর টুইটার হ্যান্ডেলে একটি ইরানি ভজন পোস্ট করেছেন। এই গানে বিষ্ণু, রাম, কৃষ্ণের স্তুতি করা হচ্ছে। গানটি অনেকেই বুঝতে পারছেন না, তবে শিল্পীর কণ্ঠ অনেকেরই ভালো লেগেছে।

    May 18, 2026, 19:03:17 IST
    By Swati Das Banerjee
    সম্প্রতি অমিতাভ বচ্চন টুইটারে একটি বিশেষ পোস্ট করেছেন। তিনি পোস্টে একটি গান শেয়ার করেছেন যেখানে ইরানের একটি হিন্দু মন্দির দেখানো হয়েছে। মন্দিরটি ভগবান বিষ্ণুর। ভিডিওটিতে দেখা যায়, একজন পার্সিয়ান শিল্পী হিন্দু দেবতাদের প্রার্থনা করছেন এবং একটি সুন্দর ভজন গাইছেন। তাঁর এই পোস্ট নিয়ে ভক্তরা নানা প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন।

    ইরানের প্রাচীন বিষ্ণু মন্দিরের হদিশ দিলেন অমিতাভ

    অমিতাভের টাইমলাইনে এই ইরানি ভজন প্রসঙ্গে লেখা আছে, 'আব্বাস বন্দর-এ ইরানের প্রাচীন হিন্দু বিষ্ণু মন্দির, যা ১৮৯২ সালে কাজার সাম্রাজ্যের সময় নির্মিত হয়েছিল।'

    অমিতাভ বচ্চনের টুইটের জবাবে একজন জ্যোতিষী লিখেছেন, এই প্রাচীন মন্দিরগুলি ২০৩২-৩৩ সালের কাছাকাছি সময়ে পুনরুজ্জীবিত হবে। তিনি আরও লেখেন, সেপ্টেম্বর ২০২৭-এ নতুন সরকার আসার পর উগ্র ইসলাম ধীরে ধীরে ইতিহাসের অংশ হয়ে যাবে।

    একজন লিখেছেন, 'স্যার, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। জেনে, দেখে এবং সবচেয়ে বেশি শুনে খুব ভালো লাগল। আপনি আমার দিনটি তৈরি করে দিয়েছেন। ধন্যবাদ স্যার।' আরেকজন লিখেছেন, 'বিষ্ণু ভগবানের জয়।' একজন অনুসারী লিখেছেন, 'এই গানটি কত সুন্দর, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না।' আরেকজন শিল্পীর প্রশংসা করে লিখেছেন, 'কেউ কি এই ইরানি শিল্পীর নাম বলতে পারেন? তিনি এই পার্সিয়ান ভজনটি খুব সুন্দরভাবে গেয়েছেন।'

    গানের কথাগুলি হল: 'হে বিষ্ণু জান, হে রাম জান, হে কৃষ্ণ জান... দর কাল বেমা বেমান হামিশ বেমান হামিশ বেমান... নূর তুই বেথা বাথ ইশক তুই বেথা বাথ।' গানটি ভারতে কার্তিক কুলাল মিউজিক ডিরেক্টরের ইউটিউব চ্যানেলে ১৬ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে আপলোড হয়েছিল। এটি ৪১৬,৩৯৬ বার দেখা হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী দ্বারা। ইউটিউবেও এই গানের প্রশংসায় অনেকে মন্তব্য করেছেন।

    একটি মন্তব্য করে লিখেছেন, 'কী সুন্দর কণ্ঠ, মনে হচ্ছে যেন স্বর্গ থেকে কোনও অপ্সরা গাইছেন, অসাধারণ জাদুকরী শিল্পী, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।' একজন লিখেছেন, 'একটি মেয়ে পৃথিবীতে শান্তি আনার চেষ্টা করছে, দয়া করে তাকে সমর্থন করুন, ঘৃণা ছড়াবেন না।' আরেকজন লিখেছেন, 'আমি ৭০ বছর বয়সী, ভারতে আমার মেয়ে এবং আমি কখনও এত মধুর ভক্তিপূর্ণ গান শুনিনি।'

    এর আগেও শিবের উপর একটি ইরানি ভজন ভাইরাল হয়েছিল। সেই গানটির শিরোনাম ছিল, 'তু মস্ত-এ-কৈলাশ'। সেই গানেও ইরানের পুরনো মন্দির এবং কিছু লোককে পূজা করতে দেখা যাচ্ছিল।

