    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Amitabh Bachchan: অভিনয় ছাড়া এই ১০ ছবিতে গানও গেয়েছেন অমিতাভ, ৫ নম্বর গানটি আজও সমান জনপ্রিয়

    Amitabh Bachchan: অভিনয়ের পাশাপাশি অমিতাভ বচ্চন তাঁর নিজের অনেক ছবিতে গানও গেয়েছেন। আজ আমরা অমিতাভ বচ্চনের সেই ছবিগুলোর কথা বলব, যেগুলোর গান বিগ বি নিজেই গেয়েছেন এবং সেগুলো আজও সুপারহিট।

    May 1, 2026, 22:13:47 IST
    By Swati Das Banerjee
    Amitabh Bachchan: বলিউডের মহনায়ক অমিতাভ বচ্চন আজ কারও কাছেই অপরিচিত নন। তাঁর ক্যারিয়ারে অমিতাভ অনেক ব্লকবাস্টার ছবি উপহার দিয়েছেন। অভিনয়ের পাশাপাশি অমিতাভ তাঁর নিজের অনেক ছবিতে নিজের কণ্ঠও দিয়েছেন। অমিতাভ বচ্চনের এমন কিছু সিনেমা আছে, যেগুলোর গান বিগ বি নিজেই গেয়েছেন এবং সেগুলো আজও সুপারহিট।

    অভিনয় ছাড়া এই ১০ ছবিতে গানও গেয়েছেন অমিতাভ (instagram)

    জেনে নেওয়া যাক সেই গানগুলোর তালিকা

    ১. মেরে পাস আও মেরে মেরে দোস্তো- মিস্টার নটবরলাল (১৯৭৯) শিশুদের জন্য তৈরি এই গানটি ছিল অমিতাভ বচ্চনের প্রথম হিন্দি ছবির গান। এটি রাজেশ রোশন কম্পোজ করেছিলেন এবং আনন্দ বখশী এমনভাবে গানটির কথা লিখেছিলেন যেন ছবির মূল চরিত্র কোনও গল্প বলছে। একটি ছোট ইন্ট্রোডাকশনের পর গানের লাইনগুলো ছিল, 'মেরে পাস আও মেরে মেরে দোস্তো এক কিসসা সুনাউ'।

    ২. ম্যায় ইহা তু ওয়াহান – বাগবান (২০০৩) বাগবান ছবির 'হোলি খেলে রঘুবীরা' গানটি বেশ হিট হয়েছিল, কিন্তু বচ্চন এবং অলকা-এর গাওয়া 'ম্যায় ইহা তু ওয়াহান' গানটি তার বিষণ্ণতা এবং রোমান্টিক অনুভূতির জন্য পরিচিত। এই গানটির সুর আদেশ শ্রীবাস্তব তৈরি করেছিলেন। এই গানটি অমিতাভ এবং হেমা মালিনী-র উপর চিত্রায়িত হয়েছিল।

    ৩. চল মেরা ভাই – নসিব (১৯৮১) ১৯৮১ সালে, বচ্চন অনেক গানে নিজের কণ্ঠ দিয়েছিলেন। 'চল মেরা ভাই' একটি সিচুয়েশনাল গান ছিল যেখানে তিনি একজন মদ্যপ ব্যক্তির চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, যাকে তাঁর ভাই (ঋষি কাপুর) বাড়ি ফিরতে রাজি করায়। মোহাম্মদ রফি ঋষির জন্য মূল সুর গেয়েছিলেন, যেমন বখশী লিখেছিলেন, 'চল মেরা ভাই, চল চল মেরা ভাই তেরে হাত জোড়তা হু, হাত জোড়তা হু, তেরে প্যার পড়তা হু, চল মেরা ভাই'। বচ্চন তাঁর লাইনগুলো অসম্পূর্ণভাবে বলেছিলেন, দৃশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে টলতে টলতে।

    ৪. মেরে অঙ্গনে মে – লাওয়ারিস এছাড়াও অমিতাভ 'লাওয়ারিস' ছবির গান 'মেরে অঙ্গনে মে' গানটিও গেয়েছেন। এই গানে তাঁকে একজন মহিলার পোশাকে দেখা গিয়েছিল।

    ৫. রং বরসে – সিলসিলা অমিতাভ বচ্চনের ছবি 'সিলসিলা' বেশ পছন্দ হয়েছিল। এই ছবিতে অমিতাভের সাথে তাঁর স্ত্রী জয়া বচ্চন, অভিনেত্রী রেখা এবং সঞ্জীব কুমার প্রধান চরিত্রে ছিলেন। এই ছবির হোলি গান 'রং বরসে' অমিতাভ গেয়েছিলেন। চার দশক পরেও, অমিতাভ বচ্চনের মিষ্টি কণ্ঠ এবং এই চিরসবুজ গান ছাড়া কোনো হোলি পার্টি অসম্পূর্ণ।

    ৬. তু মাইকে মত জাইও – পুকার (১৯৮৩) এটি বচ্চন এবং জিনাত আমান-এর একটি প্রাণবন্ত গ্রুপ সং ছিল। গুলশন বাওরা গানের কথা বিভিন্ন ক্যালেন্ডার মাসের উপর ভিত্তি করে রেখেছিলেন এবং মূল লাইনগুলো ছিল 'তু মাইকে মত জাইও, মত জাইও মেরি জান'। যেখানে বচ্চন মূল লাইনগুলো গেয়েছিলেন, সেখানে সঙ্গীত পরিচালক আর.ডি. বর্মণও কিছুটা অংশ গেয়েছিলেন।

    ৭. ইর বির ফাত্তে – অ্যালবাম এবি বেবি (১৯৯৬) ১৯৯৬ সালে যখন ইন্ডি-পপ ঢেউ তুঙ্গে ছিল তখন অমিতাভ বচ্চন তাঁর প্রাইভেট অ্যালবাম 'এবি বেবি' প্রকাশ করেছিলেন। এই ভিডিও গানটি বেলি সাগু তৈরি করেছিলেন, যার কথা হরিবংশ রায় বচ্চনের একটি গান থেকে অনুপ্রাণিত ছিল। এটি একটি মজার গান ছিল যার লাইনগুলো ছিল, 'এক রাহে ইর, এক রাহে বির, এক রাহে ফাত্তে, এক রাহে হাম'। ভিডিওটিতে কিছু আকর্ষণীয় কোরিওগ্রাফি ছিল।

    ৮. একলা চলো রে – কাহানি (২০১২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান 'একলা চলো' অমিতাভ গেয়েছিলেন বিদ্যা বালনের ছবি কাহানি-তে। বিশাল - শেখর সঙ্গীত তৈরি করেছিলেন এবং ক্লিন্টন সেরেজো ও অন্যরা ইংরেজিতে কিছু লাইন গেয়েছিলেন।

    ৯. তু চল – পিঙ্ক (২০১৬) সুজিত সরকারের ছবি 'পিঙ্ক'-এ অমিতাভ একটি খুব শক্তিশালী প্রেরণামূলক কবিতা বলেছিলেন, যেখানে তিনি এবং তাপসী পান্নু ছিলেন। তানভীর গাজীর শব্দ শুরু হয়েছিল, 'তু খুদ কি খোঁজ মে নিকাল, তু কিস লিয়ে হতাশ হ্যায়, তু চল, তেরে ওজুদ কি সময় কো ভি তলাশ হ্যায়, সময় কো ভি তলাশ হ্যায়'।

    ১০. বাদুম্বা! – ১০২ নট আউট (২০১৮) অমিতাভ ঋষি কাপুরের সাথে ১০২ নট আউট ছবিতে কাজ করেছিলেন। এই ছবিতে তিনি ৭৫ বছর বয়সী এক ব্যক্তির ১০২ বছর বয়সী বাবার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। এই সিনিয়র অভিনেতাদের 'বাদুম্বা' একটি মজার গান ছিল। মজার বিষয় হল, নিজের অংশ গাওয়ার পাশাপাশি, বচ্চন গানটিও তৈরি করেছিলেন, যেখানে ঋষি কাপুরও নিজের কণ্ঠ দিয়েছিলেন। মজার উপাদান যোগ করার জন্য, গীতিকার অমিতাভ ভট্টাচার্য 'বাদুম্বা' এবং 'জুুম্বা'-এর মতো অপ্রয়োজনীয় শব্দ ব্যবহার করেছিলেন।

