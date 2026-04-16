পার্সোনালিটি রাইটস সুরক্ষার দাবিতে কোর্টের দ্বারস্থ বলি তারকারা, কেন জানেন?
অনেক সেলিব্রিটি তাদের পার্সোনালিটি রাইটস সুরক্ষার দাবি করছেন, যার মধ্যে বলিউডের অনেক বড় নাম রয়েছে। কিন্তু আপনি যদি জানতে চান এটি কী, তাহলে বিস্তারিত পড়ুন।
সম্প্রতি বলিউডের সেলিব্রিটিরা তাদের পার্সোনালিটি রাইটস সুরক্ষার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছেন। ঐশ্বর্য রাই বচ্চন, অভিষেক বচ্চন এবং সম্প্রতি কার্তিক আরিয়ান সহ অনেক সেলিব্রিটি পার্সোনালিটি রাইটসকে আইনত রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আপনি কি জানেন এটি কী এবং কেন সেলিব্রিটিরা এমন করছেন?
পার্সোনালিটি রাইটস কী?
পার্সোনালিটি রাইটস মানে হল এই অধিকারের মাধ্যমে আপনার ব্যক্তিগত পরিচয় আপনার অনুমতি ছাড়া বাণিজ্যিক বা বিভ্রান্তিকর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। শুধুমাত্র সেলিব্রিটিরাই কি এই অধিকার ব্যবহার করতে পারেন? আপনি যদি মনে করেন যে শুধুমাত্র সেলিব্রিটিরাই এই অধিকার ব্যবহার করতে পারেন, তবে তা নয়। সাধারণ মানুষও যারা মনে করেন তাদের ব্যক্তিগত পরিচয় ব্যবহার করা হতে পারে, তারাও এটি ব্যবহার করতে পারেন।
কেন এটি ব্যবহার করছেন?
আসলে, অনেক সেলিব্রিটির ছবি এবং তাদের অটোগ্রাফ ব্যবহার করে টি-শার্ট, মগ তৈরি করা হয়। আবার অনেক সময় তাদের কণ্ঠস্বর এবং মুখমণ্ডল অনুমতি ছাড়াই ব্যবহার করা হয়। তাদের অনুমতি ছাড়া যখন লোকেরা প্রচারের জন্য বা অন্য কোনও উদ্দেশ্যে এটি ব্যবহার করে, তখন এটি তাদের পার্সোনালিটি রাইটস লঙ্ঘন করে। এছাড়াও, এআই এডিট এবং ডিপফেক ছবি ও ভিডিও বেশ ভাইরাল হচ্ছে, যেখানে সেলিব্রিটিদের মুখমণ্ডল ব্যবহার করে যেকোনো ভিডিও বা কিছু আপত্তিকর কন্টেন্ট তৈরি করা হচ্ছে। আবার কেউ কেউ সেলিব্রিটিদের ছবি এবং কণ্ঠস্বর ব্যবহার করে অর্থ উপার্জন করছে।
এই ব্যাপারে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার অর্থ সেই ব্যাক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু ব্যবহার করার মানে হল তাদের ছবি, তাদের অটোগ্রাফ বা অন্য কিছু, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আদালত কীভাবে সিদ্ধান্ত নেয় যে এটি ক্ষতি? আদালত আপনাকে জিজ্ঞাসা করে যে এটি আপনার ব্যক্তিগত বা পেশাগতভাবে কোনও ক্ষতি করেছে কি না? যদি আপনি হ্যাঁ বলেন, তবে তারা অবিলম্বে অপরপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে।
কতজন সেলিব্রিটি পার্সোনালিটি রাইটস সুরক্ষার দাবি করেছেন? অমিতাভ বচ্চন, অভিষেক বচ্চন, ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন, সালমান খান, করণ জোহর, রজনীকান্ত, জ্যাকি শ্রফ, অনিল কাপুর, অক্ষয় কুমার, হৃতিক রোশন, কার্তিক আরিয়ান তাদের পার্সোনালিটি রাইটস সুরক্ষিত করেছেন।