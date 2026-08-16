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    Sharmila Tagore: ‘ছোট থেকে আম্মা আমাদের ইসলামের পথে চালিত করেছেন, বাড়িতে কোনও মন্দির নেই’, বিস্ফোরক শর্মিলা কন্যা সাবা

    ঠাকুর পরিবারের মেয়ে হয়ে মুসলিম নবাবকে বিয়ে করে কম কটাক্ষের মুখে পড়েননি শর্মিলা ঠাকুর। মেয়ের কথায়, মা তাঁদের ইসলামের শিক্ষা দিয়েছেন। বাড়িতে হিন্দু দেবতার আরাধনা হয় না।

    Published on: Aug 16, 2026, 18:30:35 IST
    By Priyanka Mukherjee
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    বলিউড কিংবদন্তি অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর (Sharmila Tagore) এবং ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক নবাব মনসুর আলি খান পাতৌদি (Mansoor Ali Khan Pataudi)-র ভিনধর্মে বিবাহ ছিল সেই সময়ের অন্যতম বহুল চর্চিত বিষয়। সম্প্রতি তাঁদের কন্যা সাবা পাতৌদি (Saba Pataudi) এক সাক্ষাৎকারে নিজেদের পরিবার, ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং তাঁদের বেড়ে ওঠা নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন।

    ‘আম্মা আমাদের ইসলামের পথে চালিত করেছেন, বাড়িতে কোনও মন্দির নেই’, শর্মিলা কন্যা
    ‘আম্মা আমাদের ইসলামের পথে চালিত করেছেন, বাড়িতে কোনও মন্দির নেই’, শর্মিলা কন্যা

    সাবা জানান, বিবাহের পর শর্মিলা ঠাকুর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং সন্তানদের কোনও বিভ্রান্তি ছাড়াই ইসলামের ধর্মীয় শিক্ষা দিয়ে বড় করে তোলেন, যদিও তিনি কখনোই তা জোর করে কারো ওপর চাপিয়ে দেননি।

    ‘ইসলাম ধর্ম শেখানো থেকে রোজা রাখা— আম্মাই পথ দেখিয়েছেন’

    ইউটিউব চ্যানেল Big Bollywood Buff-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সাবা পাতৌদি জানান যে তিনি নিজে একজন অনুগত ইসলাম ধর্মাবলম্বী। পারিবারিক পরিবেশ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘যদি ঈশ্বর বা স্রষ্টার কথা ভাবতে হয়, আমি আল্লাহ্‌-র কথাই বলব। তবে এর মানে এই নয় যে আমি অন্য ধর্মকে শ্রদ্ধা করি না। আম্মা এবং আব্বার বিয়ের পর আম্মা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং আমাদেরও ইসলামের সঠিক শিক্ষা দিয়েছিলেন, যাতে আমরা বিভ্রান্ত না হয়ে একটি শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারি। আমাদের বাড়িতে কোনও মন্দির নেই বা হিন্দু ধর্মপালনের প্রথা ছিল না।’

    তিনি আরও যোগ করেন, ধর্ম সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত একটি বিষয়। শর্মিলা ঠাকুর তাঁদের ইসলাম, রমজান ও রোজার নিয়মাবলি শিখিয়েছিলেন। তবে পরবর্তীতে কে কী পালন করবে, সেই স্বাধীনতা সন্তানদের ওপরই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে তাঁদের পরিবারে দীপাবলি, হোলি, ক্রিসমাস থেকে শুরু করে সব উৎসবই সমান আনন্দে উদযাপিত হয়।

    শর্মিলা ও মনসুর আলি খানের বিয়ে ও লড়াইয়ের গল্প

    ১৯৬৯ সালের ডিসেম্বরে চার বছরের প্রেমের পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন শর্মিলা ঠাকুর ও নবাব মনসুর আলি খান পাতৌদি।

    পারিবারিক বাধা ও হুমকি: এক সম্ভ্রান্ত বাঙালি হিন্দু পরিবারের মেয়ে শর্মিলা এবং মুসলিম রাজপরিবারের মনসুরের বিয়ে সহজ ছিল না। শর্মিলা পূর্বেই প্রকাশ করেছেন যে বিয়ের আগে তাঁদের পরিবারে নানা হুমকিমূলক বার্তা এসেছিল।

    লিভ-ইন রিলেশনশিপ: ২০২৬ সালে এক সাক্ষাৎকারে শর্মিলা প্রকাশ করেন যে, তৎকালীন সমাজব্যবস্থার বাইরে গিয়ে সুবিধার্থে বিয়ের আগে তাঁরা কিছুদিন একসঙ্গে থেকেছিলেন (Live-in)।

    দীর্ঘ ৪২ বছরের দাম্পত্য: সব বাধা পার করে ২০১১ সালে মনসুর আলি খানের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত টানা ৪২ বছর সুখে সংসার করেছেন এই দম্পতি। তাঁদের তিন সন্তান হলেন— সাইফ আলি খান, সাবা পাতৌদি এবং সোহা আলি খান।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/Entertainment/Sharmila Tagore: ‘ছোট থেকে আম্মা আমাদের ইসলামের পথে চালিত করেছেন, বাড়িতে কোনও মন্দির নেই’, বিস্ফোরক শর্মিলা কন্যা সাবা
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