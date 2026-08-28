‘অমৃতা সিং নরকযন্ত্রণা সহ্য করিয়েছেন', সারার মায়ের জন্যই নায়িকার সঙ্গে বন্ধুত্ব ভাঙে ওরির!

‘অমৃতা সিং নরকযন্ত্রণা সহ্য করিয়েছেন', সারার মায়ের জন্যই নায়িকার সঙ্গে বন্ধুত্ব ভাঙে ওরির!
পাঁচ বছর আগে অমৃতা সিং-এর জন্য নরক যন্ত্রণা সহ্য করেছেন ওরি। বিস্ফোরক সারার একসময়ের বন্ধু।
সোশ্যাল মিডিয়া সেনসেশন ওরহান আওত্রামানি (ওরফে ওরি)-র সঙ্গে একসময় গলায় গলায় ভাব ছিল অভিনেত্রী সারা আলি খানের। এক কথায় বিএফএফ। কিন্তু বছর কয়েক আগে দূরত্ব তৈরি হয় ওরি-সারার বন্ধুত্বে। এই নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলেছেন ওরি। অভিনেত্রী অমৃতা সিং-এর (যাঁকে ওরি ‘অমৃতা আলি খান’ বলে সম্বোধন করেন) কারণে তিনি কীভাবে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন এবং সেই সময়টি তাঁর জীবনের কতটা অন্ধকার অধ্যায় ছিল, সে বিষয়ে অকপট বক্তব্য তুলে ধরেছেন ওরি।
ওরির সাক্ষাৎকারের মূল বক্তব্য
২০২১ সালের মানসিক আঘাত: পিঙ্কভিলাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ওরি জানান, ২০২১ সালে অমৃতা সিং তাঁর সঙ্গে যে আচরণ করেছিলেন তা তাঁকে গভীরভাবে আঘাত করেছিল। তিনি বলেন, ‘সেই সময়টা আমার জীবনের অন্যতম অন্ধকার অধ্যায় ছিল, যা আমাকে নরকযন্ত্রণা সহ্য করতে বাধ্য করেছিল।’
মানসিক শক্তিতে রূপান্তর: ওরি জানান, সেই চরম খারাপ অভিজ্ঞতা পরবর্তীতে তাঁকে মানসিকভাবে এতটাই শক্ত করে তোলে যে, পরে তারকা হওয়ার পর ট্রোলিং বা অনলাইনের কোনো ঘৃণা তাঁকে আর প্রভাবিত করতে পারেনি। এমনকি 'খাতরোঁ কে খিলাড়ি ১৫'-এর লড়াইয়ে এই মানসিক শক্তি তাঁকে সাহায্য করেছে বলে রসিকতা করে অমৃতাকে ধন্যবাদ জানান তিনি।
কারণ স্পষ্ট করেননি ওরি: আসল ঘটনাটি ঠিক কী ছিল, সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু খোলসা করেননি ওরি। তবে এর আগে ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসে এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন যে, অমৃতা সিং ক্ষমা চাইলে হয়তো তিনি বিষয়টি ভুলে এগিয়ে যেতে পারেন।
সারা আলি খানের সঙ্গে সম্পর্কে অবনতি
অমৃতা সিংয়ের সঙ্গে এই বিরোধের প্রভাব পড়েছে তাঁর কন্যা সারা আলি খান এবং পুত্র ইব্রাহিম আলি খানের সঙ্গে ওরির সম্পর্কেও। ২০২৫ সালের আগস্টে সারার জন্মদিনে কিছু ছবি পোস্ট করা এবং পরবর্তীতে ‘৩টি সবচেয়ে খারাপ নাম’ শিরোনামের একটি ভিডিও শেয়ার করার পর সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ঘটনার পর সারা ও ইব্রাহিম দুজনেই ওরিকে ইনস্টাগ্রামে আনফলো করে দেন। ওরি নিজেও নিশ্চিত করেছেন যে বর্তমানে তাঁদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই।
বর্তমানে ওরি সমস্ত বিতর্ক সরিয়ে রেখে রোহিত শেট্টির জনপ্রিয় রিয়্যালিটি শো ‘খতরোঁ কে খিলাড়ি ১৫’-এর প্রতিযোগী হিসেবে অংশ নিচ্ছেন। তিনি স্টান্ট-ভিত্তিক শোতে গৌরব খান্না, রুবিনা দিলায়েক সহ বেশ কয়েকজন প্রতিযোগীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More