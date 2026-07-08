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    Anamika Chakraborty: ‘আবার বিশ্বাস করতে…’! রটে উদয়ের সঙ্গে ডিভোর্সের খবর, নতুন শুরুর ঘোষণা অনামিকার

    মাঝে ‘মিঠিঝোরা’ ধারাবাহিকে দেখা গিয়েছিল অনামিকাকে। হামেশাই সোশ্য়াল মিডিয়ায় ট্রোলের মুখে পড়েন। এমনকী, তাঁর বিয়ে ভাঙার খবরও ছড়িয়েছিল মাঝে। এরই মাঝে নতুন শুরুর ঘোষণা করলেন সোশ্যালে। 

    Published on: Jul 8, 2026, 13:29:05 IST
    By Tulika Samadder
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    বহুদিন ধরে নতুন কোনো প্রোজেক্টে দেখা যায়নি টলিউডের খ্যাতনামা মুখ অনামিকা চক্রবর্তীকে। মাঝে ‘মঠিঝোরা’ ধারাবাহিকে একটি ছোট্ট চরিত্রে কাজ করেন। তবে তাতেও ক্রমাগত চর্চায় অনামিকা। বিশেষ করে ট্রোলের কারণে। এমনকী মাঝে অভিনেত্রীর বিয়ে ভাঙার গুঞ্জনও রটে অনলাইনে। শোনা যায়, বর উদর প্রতাপ সিং-এর সঙ্গে নাকি একেবারেই বনিবনা হচ্ছে না তাঁর। আর এসবের মাঝেই নতুন শুরুর ঘোষণা করলেন অনামিকা।

    নতুন শুরু-র ঘোষণা করলেন টলিউড অভিনেত্রী অনামিকা চক্রবর্তী।
    নতুন শুরু-র ঘোষণা করলেন টলিউড অভিনেত্রী অনামিকা চক্রবর্তী।

    অনামিকা সোশ্যাল মিডিয়ায় বুধবার একটি ভিডিয়ো শেয়ার করলেন। যেখানে দেখা যাচ্ছে তিনি ভর্তি হয়েছেন সালসা ক্লাসে। আর সঙ্গে ক্যাপশনে লেখা, ‘বারো বছর আগে নাচ ছেড়ে দিতে হয়েছিল। তারও একটা ইতিহাস আছে।’

    সালসা-র ক্লাসে ভর্তি হওয়া প্রসঙ্গে অনামিকা লিখেছেন, ‘এটা এমন একটা ডান্স ফর্ম, যেটার নাম এতদিন শুধু শুনেছি, কিন্তু কোনোদিন শেখার সাহস হয়নি। হয়তো এই সাহসটুকু ফিরে পেতেই ১২ বছর লেগে গেল। নিজেকে আবার বিশ্বাস করতে, মনের জোরটা আবার খুঁজে পেতে। তাই আজ আবার শুরু করলাম। নতুন করে, একদম শুরু থেকে। এবার আর থামব না। সময় লাগুক, ভুল হোক, আবার শিখব। কারণ কোথাও পৌঁছানোর তাড়া নেই, এখন শুধু নিজের কাছে ফিরে আসার ইচ্ছে আছে। আবার শুরু থেকে শুরু করলাম… সময় লাগবে? লাগুক। আমার হাতে এখনও অনেকটা সময় আছে।’

    প্রসঙ্গত, অনামিকা বছরখানেক আগেই অভিযোগ করেছিলেন যে ওজন বেড়ে যাওয়ার কারণে তাঁকে নতুন কোনো কাজ দেওয়া হচ্ছে না। সোশ্যাল মিডিয়াতেও অভিনেত্রী জানিয়েছেন যে তিনি হরমোনাল ইমব্যালেন্সের সমস্যায় ভুগছেন।

    তিন বছর প্রেম করার পর ২০২৩ সালের ২৮ জুন আইনি বিয়ে করেন অনামিকা ও উদয়। একেবারে ছিমছাম ভাবে, কাছের বন্ধুদের উপস্থিতিতে হয়েছিল সেই আয়জন। মাঝে হঠাৎই অনামিকা তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল থেকে স্বামী উদয়ের সঙ্গে থাকা বিয়ের ও অন্যান্য বেশ কিছু ছবি হঠাৎ ডিলিট করে দেন। এর পরেই নেটপাড়ায় তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদের জোরালো গুঞ্জন শুরু হয়। এমনকী, অনামিকার কিছু স্টোরি নিয়েও শুরু হয় জল্পনা। যদিও এরপর নিন্দুকের মুখে ছাই দিয়ে বড়দিন ও ভ্যালেন্টাইন্স ডে কাটান তাঁরা একসঙ্গে। এমনকী, নিজেদের দ্বিতীয় বিবাহবার্ষিকীতেও ঘুরতে গিয়েছিলেন মন্দারমণি। কাজের সূত্রে, আপাতত উদয়কে দেখা যাচ্ছে জি বাংলা-র হাই টিআরপি সিরিয়াল পরিণীতা-য়। যেখানে নায়ক রায়ানের চরিত্রে কাজ করছেন তিনি।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/Anamika Chakraborty: ‘আবার বিশ্বাস করতে…’! রটে উদয়ের সঙ্গে ডিভোর্সের খবর, নতুন শুরুর ঘোষণা অনামিকার
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