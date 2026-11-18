‘একত্রবাস’ বিতর্কে জর্জরিত মানসী! ‘পিছনে লোক লাগলে দেখ কেমন লাগে…’, ইন্ডাস্ট্রির সিনিয়রকে খোঁচা অনন্যার?
বর্তমানে হঠাৎই আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছেন অভিনেতা মানসী সেনগুপ্ত ও বিশ্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়। রটে যে, দুই তারকা নাকি একত্রবাস করছেন। এই বিতর্কের মাঝেই অনন্যা গুহ-র একটি পোস্ট ভাইরাল।
হামেশাই সোশ্যাল মিডিয়ায় তারকাদের নিয়ে রটে নানান ধরনের গুঞ্জন। মাঝেসাঝে তা কখনো সীমা অতিক্রম করে যায়। বর্তমানে যেমন আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছেন অভিনেতা মানসী সেনগুপ্ত ও বিশ্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়। রটে যে, দুই তারকা নাকি একত্রবাস করছেন। শুধু তাই নয়, দুজনের ব্যক্তিগত খবর রটে যাওয়ায় মানসী ‘তারে ধরি ধরি মনে করি’ ধারাবাহিক ছাড়বেন, এমন খবরও সামনে আসে।
তারপরই প্রতিবাদে সরব হন মানসী ও বিশ্বরূপ দুজনেই। ট্রোলার, সংবাদমাধ্যমের একাংশ এবং সোশাল মিডিয়ায় ফোন হাতে ‘সাংবাদিক’ সেজে বসা মানুষদের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ উগড়ে দিতে দেখা যায় তাঁকে। এরই মাঝে অনন্যা গুহ-র একটি পোস্ট সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। যদিও সেখানে মানসীর নাম উল্লেখ নেই, তবে নেটপাড়ার ধারণা যে অনন্যার নিশানায় রয়েছেন মানসীই।
অনন্যা গুহ ও সুকান্ত কুণ্ডুর বিয়েতে বাউন্সার নিয়োগ নিয়ে ট্রোল করেছিলেন মানসী তারই সিরিয়ালের এক সহ-অভিনেত্রীর সঙ্গে। অনন্যার পোস্টে যেন তারই উল্লেখ। সেখানে লেখা, ‘আরে, খুব পিছনে লেগেছিলি না? এবার কী হলো ভাই? নিজের পিছনে লোক লাগলে কেমন লাগে, সেটা তো এবার বুঝতেই পারছিস’।
‘আমার ব্যাপারে কত খারাপ খারাপ কথা বলে, কত ভিডিও বানিয়ে টাকা কামিয়েছিস। কিন্তু আমি সেটা করব না। কারণ আমার শিক্ষা, আমার রুচি আমাকে সেই জায়গায় নামতে শেখায়নি। তবে একটা কথা, ব্যাপারটা বেশ মজার হচ্ছে!’, আরও লেখেন অনন্যা।
তবে নেটপাড়ার বড় একটা অংশের বুঝতে সমস্যা হয়নি যে অনন্যার তীর মানসীরই দিকে। এক নেটিজেন তাঁর পোস্টে মন্তব্য করেছেন, ‘ওই যে কথায় আছে না সময় কিন্তু কথা বলে। ইউনিভার্সে যা দেবে তাই ফেরত আসবে।’ আরেকজন লেখেন, ‘হ্যাঁ, সেই কথাটা মনে আছে—'বিয়েতে কি বাউন্সার নিয়ে যাবি ভাই?' বলে খিল্লি করেছিল। এবার ঠিক হয়েছে। একেই বলে কর্মফল।’
আরেকজন লেখেন, ‘হ্যাঁ, ভিডিয়োটা দেখেও আমিও ঠিক এটাই ভাবছিলাম! ট্রোলারদের বিরুদ্ধে কথা বলছে, অথচ নিজেই অন্যের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ট্রোল করে, বিশেষ করে তোমাদের দু’জনকে নিয়ে তো দুই বান্ধবী মিলে সবসময়ই করে। এবার কর্মফল এসে আঘাত করেছে।’
এদিকে মানসী সোশ্যাল মিডিয়ায় একাধিক ভিডিয়ো করেছেন ট্রোলকে উদ্দেশ্য করে। সঙ্গে জানিয়েছেন যে, ইতিমধ্যেই তিনি সাইবার ক্রাইমে অভিযোগ জানিয়েছেন। সঙ্গে নিজের অনুরাগীদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, কোনোরকম গুজবে কান না দেওয়ার।
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