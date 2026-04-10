Anil Kapoor: ‘তোমার কাছে ২৪ ঘণ্টা সময় আছে…’, আচমকা কাকে নিয়ে এমন কথা লিখলেন অনিল কাপুর?

Anil Kapoor: ‘তোমার কাছে ২৪ ঘণ্টা সময় আছে…’, আচমকা কাকে নিয়ে এমন কথা লিখলেন অনিল কাপুর?
Anil Kapoor: অনিল কাপুর সোশ্যাল মিডিয়ায় জিও সিনেমাকে হুমকি দিয়ে বলেছেন যে তাদের কাছে ২৪ ঘণ্টা সময় আছে, না হলে তিনি বিষয়টি নিজের হাতে তুলে নেবেন। এই পোস্ট দেখে ভক্তরাও অবাক।
Anil Kapoor: অনিল কাপুর সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ সক্রিয় থাকেন। তবে সম্প্রতি তিনি একটি পোস্ট করে সবাইকে অবাক করে দিয়েছেন। তিনি জিও সিনেমাকে একটি সতর্কতা দিয়েছেন এবং বলেছেন যে তাদের কাছে মাত্র ২৪ ঘণ্টা সময় আছে। তার এই পোস্ট সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হচ্ছে। কী কারণে অনিল কাপুর জিও সিনেমাকে হুমকি দিলেন? আসলে, অনিল কাপুর এক্স-এ লিখেছেন, 'জিও সিনেমা, তোমার কাছে ২৪ ঘণ্টা সময় আছে। নাহলে এই বিষয়টা আমি নিজের হাতে তুলে নেব।' এখন তার এই পোস্ট দেখে মানুষ জল্পনা করছে যে আসলে কী ব্যাপার হতে পারে।
মানুষের প্রতিক্রিয়া কী? একজন লিখেছেন, 'মনে হচ্ছে ২৪ ফিরে আসছে... কতদিন ধরে অপেক্ষা করছি।' অন্য একজন লিখেছেন, ‘তাড়াতাড়ি ঘোষণা করুন, এখন ধুকপুক হচ্ছে।’
যাইহোক, মনে হচ্ছে অনিল নিজের কোনও প্রকল্পের ঘোষণা করতে চলেছেন। উল্লেখ্য, অনিলের শো '২৪' বেশ পছন্দ করা হয়েছিল। এই শোটি ২০১৩ সালে এসেছিল। প্রথম সিজনে ২৪টি এপিসোড ছিল। প্রথম সিজনে ভালো প্রতিক্রিয়া পাওয়ার পর ২০১৬ সালে এর দ্বিতীয় সিজন আসে।
অনিল কিছুদিন আগে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে চলচ্চিত্র নির্মাতা আদিত্য ধর তার কাছে ধুরন্ধর ২-এর জন্য এসেছিলেন। অনিল বলেছিলেন, ‘হ্যাঁ, আদিত্য আমার কাছে ধুরন্ধর ২ নিয়ে এসেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন আমি একটি ছোট ক্যামিও করি। কিন্তু আজ আমি এখানে যে কারণে আছি তা হল আমার পেশাদারিত্ব এবং প্রতিশ্রুতির কারণে। এটা খুবই জরুরি - শুধু প্রতিভা আপনাকে এটা বানাতে পারে না।’
অনিল বলেছিলেন, ‘সেই সময় আমি ওই ডেটগুলো অন্য চলচ্চিত্র নির্মাতাদের দিয়ে দিয়েছিলাম। আমি আদিত্যকে বলেছিলাম আমি এই ক্যামিওটা অবশ্যই করতে চাইব, কিন্তু আমি আগে থেকেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যাই হোক, সিনেমা দেখে মনে হচ্ছে এটা আমার ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু কোনো ব্যাপার না। হতে পারে ভবিষ্যতে আমরা একসঙ্গে কাজ করব।’
অনিল শেষবার 'সুবেদার' ছবিতে অভিনয় করেছিলেন যা অ্যামাজন প্রাইমে স্ট্রিম হচ্ছে। এরপর তিনি 'আলফা' এবং 'কিং' ছবিতে দেখা যাবে। 'আলফা' ছবিতে আলিয়া ভাট এবং শর্বরী প্রধান চরিত্রে আছেন। এটি একটি মহিলা-কেন্দ্রিক ছবি। অন্যদিকে 'কিং' ছবিতে শাহরুখ খান, সুহানা খান, দীপিকা পাডুকোন এবং অভিষেক বচ্চনও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আছেন।