ছোট পর্দাকে বলেননি ‘টা-টা’! স্টার জলসায় ফিরছেন অনিন্দ্য, কোন মেগায় দেখা মিলবে?

ছোট পর্দাকে বলেননি ‘টা-টা’! স্টার জলসায় ফিরছেন অনিন্দ্য, কোন মেগায় দেখা মিলবে?
পরিণীতার আর বুলেট সরোজিনী-র পর নিয়েছিলেন ছোট্ট ব্রেক। কোন মেগার মাধ্যমে ছোট পর্দায় ফিরছেন অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়।
সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া ‘গুহাকালী’ ওয়েব সিরিজে দেখা গিয়েছে অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়কে। এরই মাঝে ছোট পর্দায় ফেরার সুখবর ভাগ করে নিলেন অভিনেতা। পরিণীতার আর বুলেট সরোজিনী-র পর নিয়েছিলেন ছোট্ট ব্রেক। কোন মেগার মাধ্যমে ছোট পর্দায় হচ্ছে ওয়াপসি?
অনিন্দ্য তাঁর ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, ‘যাঁরা ভাবছিলেন, পরিণীতার আর বুলেট সরোজিনীর পরে টিভিতে আর দেখা যাবে না, তাঁদের জন্য খবরটা দিয়ে রাখি। আবার ফিরছি।টেলিভিশন ছেড়ে কোথাও চলে যাইনি, শুধু একটু বিরতি নিয়েছিলাম।’
‘সিনেমা করেছি, বেশ কয়েকটা ওটিটি প্রোজেক্টস করেছি, আরও করব কিন্তু টেলিভিশন আমার ভালোবাসার জায়গা, আমার অনুশীলনের জায়গা। এই মাধ্যম আমাকে যে পরিচিতি দিয়েছে, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ, আমার পরিচিতির একটা বড় অংশ। তাই আবার দেখা হবে আপনাদের ড্রইং রুমের টিভিতে। ষ্টার জলসার পর্দায়ে শুধু তোমারই জন্যে।’, আরও লেখেন অনিন্দ্য।
অভিনেতার ফেরার খবরে বেশ খুশি তাঁর অনুরাগীরাও। একজন লিখলেন, ‘তুর্যর চরিত্রটা (পরিণীতা) অসাধারণ ছিল কিন্তু রাইটার তাড়াতাড়ি চরিত্রটাকে শেষ করে দেয়।’ আরেকজন লিখলেন, ‘পরিণীতা-র প্রকৃত অনুরাগীরাই জানেন, তূর্য চরিত্রটা কতটা বিশেষ ছিল! আমাদের তূর্য-র মতো একটা চরিত্র উপহার দেওয়ার জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, দাদা।’
'বেলাশুরু', 'দুর্গেশগরের গুপ্তধন', 'প্রাক্তন', 'সত্যন্বেষী', 'শহরের উষ্ণতম দিনে', এবং 'নষ্টনীড়' সহ বেশ কিছু চলচ্চিত্রে ও ওয়েব সিরিজে অভিনয় করেছেন অনিন্দ্য। মৈনাক ভৌমিকের 'বাপি বাড়ি যা' (২০১২) ছবির মাধ্যমে প্রথম নজর কাড়েন। ছোট পর্দায় অনিন্দ্য অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং নিয়মিত মুখ। বিশেষ করে নেতিবাচক বা ধূসর চরিত্রে তিনি বরাবরই সেরা।
তবে অভিনেতার জীবনের যাত্রাপথ মোটেও মসৃণ ছিল না। একসময় মাদকাসক্ত ছিলেন তিনি। নেশার সামগ্রীর জন্য এতটাই পাগল হয়ে উঠতেন যে অপরাধ করতেও দ্বিধা করতেন না। গাড়ি কিংবা মোবাইল চুরি করে টাকা জোগাড় করতেন। মায়ের গয়নাতেও হাত দিয়েছিলেন! একাধিকবার রিহ্যাবে থেকেছেন। কিন্তু, বেরনোর পর যেই কে সেই! আবারও ফিরে গিয়েছেন নেশার জগতে। তিনি যে কোনওদিন নেশামুক্ত হতে পারবেন, এই বিশ্বাস তাঁর ছিল না। তবে ধীরে ধীরে পেরেছেন সবটা কাটিয়ে উঠতে। আর নিজেই এই জার্নি নিয়ে একাধিকবার কথা বলতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। কোনো লুকোছাপা ছাড়াই নিজের সেই জীবনযুদ্ধ এনেছেন সামনে।
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