Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ‘রাজা’ সৌম্যদীপের মায়ের ভূমিকায় অনির্বাণ ভট্টাচার্যের স্ত্রী! প্রথমবার ছোটপর্দায় মধুরিমা, মা-ছেলের বয়সের ফারাক কত?

    সদ্য শুরু হওয়া ‘অন্নপূর্ণার লক্ষ্মীরা’ ধারাবাহিকে নায়ক সৌম্যদীপ মুখোপাধ্যায়ের (রাজা) মায়ের চরিত্রে অভিনয় করছেন মধুরিমা। তাঁর চরিত্রের নাম ‘দুর্গাবতী মা ঠাকুরণ’।

    Jun 5, 2026, 17:25:46 IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মঞ্চাভিনেত্রী হিসেবেই মূলত বিনোদন জগতে তাঁর চেনা পরিচিতি। পাশাপাশি মূকাভিনয় শিল্পী (Mime Artist) নিরঞ্জন গোস্বামীর কন্যা এবং টলিউডের অত্যন্ত জনপ্রিয় ও প্রতিভাবান অভিনেতা-পরিচালক অনির্বাণ ভট্টাচার্যের স্ত্রী হিসেবেও তিনি পরিচিত। তিনি মধুরিমা গোস্বামী। এবার থিয়েটারের গণ্ডি পেরিয়ে ছোটপর্দায় নিজের এক নতুন ইনিংস শুরু করলেন মধুরিমা। সদ্য শুরু হওয়া বাংলা ধারাবাহিক ‘অন্নপূর্ণার লক্ষ্মীরা’-র মাধ্যমে প্রথমবার মেগা সিরিয়ালে পা রাখলেন তিনি।

    ‘রাজা’ সৌম্যদীপের মায়ের ভূমিকায় অনির্বাণের স্ত্রী! প্রথমবার ছোটপর্দায় মধুরিমা
    ‘রাজা’ সৌম্যদীপের মায়ের ভূমিকায় অনির্বাণের স্ত্রী! প্রথমবার ছোটপর্দায় মধুরিমা

    ‘রাজা’-র মা ‘দুর্গাবতী মা ঠাকুরণ’ চরিত্রে মধুরিমা

    স্টার জলসার নতুন ধারাবাহিক ‘অন্নপূর্ণার লক্ষ্মীরা’-তে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও দাপুটে চরিত্রে অভিনয় করছেন মধুরিমা। এই মেগা ধারাবাহিকে প্রধান নায়কের চরিত্রে অভিনয় করছেন অভিনেতা সৌম্যদীপ মুখোপাধ্যায়। এই সৌম্যদীপ ওরফে অন-স্ক্রিন ‘রাজা’-র মায়ের চরিত্রেই দেখা যাচ্ছে মধুরিমাকে। ধারাবাহিকে তাঁর চরিত্রের নাম ‘দুর্গাবতী মা ঠাকুরণ’। মঞ্চের পর এবার টিভির পর্দায় তাঁর এই নতুন রূপ ইতিমধ্যেই দর্শকদের নজর কেড়েছে।

    কেন ধারাবাহিকে আসার সিদ্ধান্ত? অকপট মধুরিমা

    ছোটপর্দায় অভিনয় করা প্রসঙ্গে আনন্দবাজার অনলাইনের কাছে বেশ স্পষ্টবক্তা মধুরিমা। তিনি জানান— ‘আসলে অনেকের ধারণা ছিল যে আমি হয়তো ধারাবাহিকে কাজ করতে আগ্রহী নই। আসলে আমারও যে খুব আকর্ষণীয় লেগেছিল তা নয়... তবে চ্যানেলের তরফে একজন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। আমিও প্রযোজনা সংস্থার বিষয়ে ভাল করে খোঁজখবর নিয়েছিলাম। ভাল কথা শুনে রাজি হলাম। আর অভিনেতাদের সবসময়ই নতুন কাজের প্রতি লোভ থাকে।’

    এর পাশাপাশি ক্যামেরার সামনে অভিনয় যে শুধু শিল্পীসত্তাকে তৃপ্ত করে তা নয়, বরং তা আর্থিক সচ্ছলতাও এনে দেয়, সে কথা মন থেকে বিশ্বাস করেন মধুরিমা। তাঁর মতে, থিয়েটার বা মঞ্চে অভিনয় করলে প্রতিদিনের অন্নসংস্থানে সমস্যা না হলেও, শুধুই থিয়েটার করে জীবনে সঞ্চয় করা খুব কঠিন। মেগা সিরিয়াল বা ছোটপর্দার এই মাধ্যমগুলিই শিল্পীদের সেই কাঙ্ক্ষিত আর্থিক সচ্ছলতা জোগায়।

    অনস্ক্রিন-মা ছেলের বয়সের ফারাক

    সৌম্যদীপের মা তথা স্বস্তিকার শাশুড়ির চরিত্রে মধুরিমার দাপুটে অভিনয় দেখতে মুখি সব্বাই। কিন্তু জানলে অবাক হবেন অনস্ক্রিন মা-ছেলের বয়সের ফারাক মাত্র ৮ বছরের। মধুমিরার বয়স ৩৭-এর আশেপাশে। এই বয়সেই ২৯ বছরের সৌম্যদীপের মায়ের চরিত্র করছেন তিনি। তা প্রশংসনীয়।

    ধারাবাহিক শুরুর আগে স্বামী অনির্বাণের পরামর্শ

    মেগা সিরিয়ালে সই করার আগে বা শুটিং শুরুর আগে স্বামী অনির্বাণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে কি কোনও আলোচনা হয়েছিল? মধুরিমার কথায়, অনির্বাণ নিজে খুব বেশি ধারাবাহিক না করলেও ক্যামেরার সামনে তাঁর অভিজ্ঞতা মধুরিমার চেয়ে অনেক বেশি। তাই নতুন কাজ শুরুর আগে ফোন করে অনির্বাণকে সবটা জানিয়েছিলেন তিনি। কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয়— সেই সব বিষয় নিয়ে স্বামীর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা ও পরামর্শ করেই এই নতুন পথচলা শুরু করেছেন মধুরিমা গোস্বামী।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/Entertainment/‘রাজা’ সৌম্যদীপের মায়ের ভূমিকায় অনির্বাণ ভট্টাচার্যের স্ত্রী! প্রথমবার ছোটপর্দায় মধুরিমা, মা-ছেলের বয়সের ফারাক কত?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes