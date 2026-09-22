বাঙালি পরিচালকের হাত ধরে পর্দায় আসছে অনিরুদ্ধ আচার্য মহারাজের জীবন, নাম ভূমিকায় থাকছেন কে?
হিন্দি সিনেমায় বায়োপিক তৈরি হওয়া নতুন কিছু নয়। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হোক অথবা ক্রীড়াবিদ, পরিচিত বা অপরিচিত বহু মানুষের জীবনচিত্র বড়পর্দায় ফুটে উঠেছে বারবার। কিছুদিন আগে নিম করলি বাবার জীবন নিয়ে তৈরি হওয়া হনুমান অংশ বক্স অফিসে ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে।
হিন্দি সিনেমায় বায়োপিক তৈরি হওয়া নতুন কিছু নয়। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হোক অথবা ক্রীড়াবিদ, পরিচিত বা অপরিচিত বহু মানুষের জীবনচিত্র বড়পর্দায় ফুটে উঠেছে বারবার। কিছুদিন আগে নিম করোলি বাবার জীবন নিয়ে তৈরি হওয়া ‘হনুমান অংশ’ বক্স অফিসে ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে।
এবার বড় পর্দায় ফুটে উঠবে অনিরুদ্ধ আচার্য মহারাজের জীবনযাত্রা। বৃন্দাবনের এই মহারাজের বায়োপিক তৈরি হবে এক বাঙালি পরিচালকের হাত ধরে। তিনি হলেন শুভেন্দু ঘোষ। শুভেন্দু এর আগে ম্যায় মুলায়ম সিং যাদব বায়োপিক তৈরি করেছেন। এছাড়াও পরিচালকের ঝুলিতে রয়েছে একাধিক বাংলা এবং হিন্দি সিনেমা।
এবার শুভেন্দুর হাত ধরেই তৈরি হতে চলেছে অনিরুদ্ধ আচার্য মহারাজের আধ্যাত্মিক যাত্রার কাহিনি। ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে মহারাজ কীভাবে কোটি কোটি মানুষের মনে আধ্যাত্মিক চেতনা জাগিয়েছিলেন, তার পুরোটাই ফুটে উঠবে এই ছবিতেই। খুব সম্ভবত নভেম্বর মাসের শেষের দিকেই এই সিনেমার শুটিং শুরু হয়ে যাবে।
তবে এই সিনেমায় কে বা কারা অভিনয় করবেন সেটা এখনও জানা যায়নি। খুব স্বাভাবিকভাবেই অনিরুদ্ধ আচার্য মহারাজের নাম ভূমিকায় এই অভিনয় করবেন তা জানার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকবেন দর্শকরা।
প্রসঙ্গত, বিগত কিছু বছরে মারকাটারি অ্যাকশন ছবির দিকে মানুষের আগ্রহ তৈরি হয়েছিল কিন্তু হনুমান অংশ হোক অথবা রামায়ণ, যেভাবে একের পর এক আধ্যাত্মিক ছবি তৈরি হচ্ছে বলিউডের তাতে আশা করা যায় আগামী প্রজন্ম অনেকটাই আধ্যাত্মিকতার দিকে আগ্রহ প্রকাশ করবে।
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