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    ‘কমেডির নামে অশ্লীলতা চলছে…’! ৩৭০ টাকার বিরিয়ানি বিতর্কে ক্ষুব্ধ অনিরুদ্ধাচার্য

    370 Biryani Controversy: প্রণিত মোরের শো-তে হওয়া ৩৭০ টাকার বিরিয়ানি বিতর্ক নিয়ে এবার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন প্রখ্যাত ধর্মীয় বক্তা অনিরুদ্ধাচার্য। তিনি বলেছেন, দেশে কমেডির নামে অশ্লীলতা চলছে। , অথচ তা রোধ করার কেউ নেই।

    Jun 18, 2026, 15:57:21 IST
    By Tulika Samadder
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    স্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ান প্রণিত মোরের শো-তে ৩৭০ টাকার বিরিয়ানি নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্কে কমেডিয়ান ইতিমধ্যেই ক্ষমা চেয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সোশ্যাল মিডিয়ায় এই বিতর্ক নিয়ে আলোচনা থামেনি। এবার প্রণিত মোরের শো-তে ঘটে যাওয়া এই বিতর্ক নিয়ে নিজের মত প্রকাশ করেছেন কথাবাচক অনিরুদ্ধাচার্য। তিনি বলেন, দেশে কমেডির নামে অশ্লীলতা চলছে এবং তা থামানোর কেউ নেই। তিনি আরও বলেন, একটি কমেডি শো-তে এক যুবক বলছিল, ‘আমি ৩৭০ টাকার বিরিয়ানি খাইয়েছি, তাই সেটা উসুল করব।’

    ৩৭০ টাকার বিরিয়ানি বিতর্কে মুখ খুললেন অনিরুদ্ধাচার্য। (Social Media)
    ৩৭০ টাকার বিরিয়ানি বিতর্কে মুখ খুললেন অনিরুদ্ধাচার্য। (Social Media)

    ৩৭০ টাকার বিরিয়ানি বিতর্ক নিয়ে কী বললেন অনিরুদ্ধাচার্য?

    অনিরুদ্ধাচার্যের অফিসিয়াল চ্যানেলে এই ভিডিয়োটি শেয়ার করা হয়েছে। ভিডিয়োতে অনিরুদ্ধাচার্যকে বলতে শোনা যায়, ‘আজকাল সমাজে কমেডির নামে নানা ধরনের ভুল এবং আপত্তিকর কথা বলা হচ্ছে। এক যুবক বলেছে, আমি ৩৭০ টাকার বিরিয়ানি খাইয়েছি, তাই সেটা উসুল করব। যখন সমাজে এই ধরনের কমেডি হবে, তখন তরুণ প্রজন্মের ওপর এর কী প্রভাব পড়বে? ৩৭০ টাকার খাবার খাওয়ানোর পর সে কীভাবে সেই টাকা উসুল করবে? ধর্ষণ করে? তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে? তার চরিত্র নিয়ে খেলতে চায়? এই ধরনের মানসিকতা কি এই দেশের জন্য সঠিক?’

    কমেডির নামে দেশে বাড়ছে অশ্লীলতা

    এরপর অনিরুদ্ধাচার্য বলেন, ‘আজকাল দেশে কমেডির নামে অশ্লীলতা চলছে, অথচ তা থামানোর কেউ নেই। আমরা যখন বলি লিভ-ইন সম্পর্কে থাকা ভুল, মর্যাদা ও সংস্কারের মধ্যে থাকা উচিত, তখন ভারতের মিডিয়া আমাদের বিরুদ্ধে সরব হয়ে ওঠে। সাধু-সন্তদের বলা হয়, আপনারা এভাবে কীভাবে কথা বলতে পারেন? অথচ যে ব্যক্তি ৩৭০ টাকার বিরিয়ানি খাইয়ে সেটা উসুল করার কথা বলছে, তাকে নিয়ে মিডিয়া তেমন কিছু বলছে না।’

    তিনি আরও বলেন, ‘সাধু-সন্তরা দেশের মঙ্গল কামনা করেন। গালিগালাজ শুনেও তাঁরা সমাজ ও দেশের সেবা করে চলেছেন।’

    অনিরুদ্ধাচার্যের বক্তব্যকে সমর্থন করলেন নেটিজেনরা

    এই ভিডিয়ো প্রকাশের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় বহু মানুষ নিজেদের মতামত জানিয়েছেন। একজন ব্যবহারকারী মন্তব্য করেছেন, ‘গুরুজি, আপনি একদম সঠিক কথা বলেছেন।’ অন্য একজন লিখেছেন, ‘মহারাজজি, আপনি একেবারে ঠিক বলেছেন।’ কমেন্ট সেকশনে অধিকাংশ ব্যবহারকারীই অনিরুদ্ধাচার্যের বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন।

    কী ছিল পুরো বিতর্ক?

    সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রণিত মোরের একটি শো-এর ভিডিয়ো ভাইরাল হয়। সেই ভিডিয়োতে এক যুবককে বলতে শোনা যায়, তিনি ডেটে গিয়ে এক তরুণীকে ৩৭০ টাকার বিরিয়ানি খাইয়েছিলেন এবং সেই খরচ তিনি ‘উসুল’ করেই ছাড়বেন। এই মন্তব্য সামনে আসতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়। বিষয়টি নিয়ে এতটাই বিতর্ক তৈরি হয় যে ওই যুবক তাঁর চাকরিও হারান।

    পরবর্তীতে প্রণিত মোর নিজের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে সেই ভিডিও পোস্ট করার জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা চান। ক্ষমা চেয়ে প্রকাশ করা ভিডিওতে তিনি সকলের কাছে আরেকটি সুযোগ চেয়েছেন এবং ভবিষ্যতে আরও সতর্ক থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/‘কমেডির নামে অশ্লীলতা চলছে…’! ৩৭০ টাকার বিরিয়ানি বিতর্কে ক্ষুব্ধ অনিরুদ্ধাচার্য
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