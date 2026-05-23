কানের লাল গালিচায় প্রেমানন্দ মহারাজের ছবি সাঁটা পার্স হাতে, কে এই অঞ্জলি ফোগাট?

কানের লাল গালিচায় প্রেমানন্দ মহারাজের ছবি সাঁটা পার্স হাতে, কে এই অঞ্জলি ফোগাট?
কানের রেড কার্পেটে এবার নজর কাড়লেন এক ভারতীয় ফ্যাশন ডিজাইনার। যার হাতে প্রেমানন্দ মহারাজের ছবি সাঁটা পার্স। কে এই অঞ্জলি ফোগাট?
কান চলচ্চিত্র উৎসব ২০২৬-এর রেড কার্পেটে নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে। তারকা থেকে শুরু করে ফ্যাশন ডিজাইনার এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের মানুষেরা কানের রেড কার্পেটে তাঁদের ছাপ ফেলেছেন। যার মধ্যে অন্যতম হলেন অঞ্জলি ফোগাট।
হ্যাঁ, যখন ফ্যাশন ডিজাইনার অঞ্জলি ফোগাট রেড কার্পেটে পা রেখেছিলেন, তা দেখে অনেকেই রাধা-র সঙ্গে মিল পেয়েছিল তাঁর সাজে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের সংস্কৃতির বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন তিনি।
অঞ্জলি ফোগাট একটি আকাশী নীল রঙের লেহেঙ্গা পরেছিলেন। এর পাশাপাশি, তিনি জাল ওড়না বনিয়েছিলেন, যা তাঁর পোশাকের মতোই ট্রেন্ড করছে। অঞ্জলি একটি লম্বা বিনুনি তৈরি করেছিলেন, যার উপর তিনি মুক্তো দিয়ে একটি প্যারান্ডা রেখেছিলেন। এই বিনুনি তাঁর লুককে আরো আকর্ষণীয় করে তোলে। সঙ্গে কোমরে শ্রীকৃষ্ণের নকশা।
তবে কান চলচ্চিত্র উৎসবে যদি এমন একটি জিনিস যা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হ'ল অঞ্জলির পার্স। তাঁর পার্সে প্রেমানন্দজি মহারাজের একটি ছবি ছিল, যা তাকে রেড কার্পেটে প্রদর্শন করতে দেখা গিয়েছে।
কে এই অঞ্জলি ফোগাট?
অঞ্জলি ফোগাট হলেন একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ফ্যাশন ডিজাইনার, সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার এবং সমাজসেবী, যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইওতে থাকেন। তিনি ডিজাইনার ড্রিম কালেকশন নামের একটি বিলাসবহুল ব্র্যান্ডের প্রতিষ্ঠাতা। তবে বর্তমানে ভারতের সনাতন সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার প্রচার করে তিনি আন্তর্জাতিক স্তরে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ভারতের হরিয়ানার রোহতক থেকে উঠে আসা অঞ্জলি দর্শন ও কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন।
কান-এর সমুদ্রসৈকতে আয়োজিত ৭৯তম কান চলচ্চিত্র উৎসবে (Cannes 2026) বলিউড তারকাদের পাশাপাশি ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক সিনেমা জগতের তারকা ও ডিজিটাল কনটেন্ট ক্রিয়েটররা অংশ নিয়েছেন। আলিয়া ভাট, অদিতি রাও হায়দারি, ঐশ্বর্য রাই, উর্বশি ঢোলাকিয়া-সহ করণ জোহর-রা নজর কেড়েছেন। বাংলার কনটেন্ট ক্রিয়েটর নিরঞ্জন মণ্ডল ওরফে লাফটার সেন-কেও এবার দেখা গিয়েছে কানের রেড কার্পেটে।
