    কানের লাল গালিচায় প্রেমানন্দ মহারাজের ছবি সাঁটা পার্স হাতে, কে এই অঞ্জলি ফোগাট?

    কানের রেড কার্পেটে এবার নজর কাড়লেন এক ভারতীয় ফ্যাশন ডিজাইনার। যার হাতে প্রেমানন্দ মহারাজের ছবি সাঁটা পার্স। কে এই অঞ্জলি ফোগাট?

    May 23, 2026, 16:56:03 IST
    By Tulika Samadder
    কান চলচ্চিত্র উৎসব ২০২৬-এর রেড কার্পেটে নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে। তারকা থেকে শুরু করে ফ্যাশন ডিজাইনার এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের মানুষেরা কানের রেড কার্পেটে তাঁদের ছাপ ফেলেছেন। যার মধ্যে অন্যতম হলেন অঞ্জলি ফোগাট।

    কানে অঞ্জলি ফোগাট।
    হ্যাঁ, যখন ফ্যাশন ডিজাইনার অঞ্জলি ফোগাট রেড কার্পেটে পা রেখেছিলেন, তা দেখে অনেকেই রাধা-র সঙ্গে মিল পেয়েছিল তাঁর সাজে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের সংস্কৃতির বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন তিনি।

    অঞ্জলি ফোগাট একটি আকাশী নীল রঙের লেহেঙ্গা পরেছিলেন। এর পাশাপাশি, তিনি জাল ওড়না বনিয়েছিলেন, যা তাঁর পোশাকের মতোই ট্রেন্ড করছে। অঞ্জলি একটি লম্বা বিনুনি তৈরি করেছিলেন, যার উপর তিনি মুক্তো দিয়ে একটি প্যারান্ডা রেখেছিলেন। এই বিনুনি তাঁর লুককে আরো আকর্ষণীয় করে তোলে। সঙ্গে কোমরে শ্রীকৃষ্ণের নকশা।

    তবে কান চলচ্চিত্র উৎসবে যদি এমন একটি জিনিস যা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হ'ল অঞ্জলির পার্স। তাঁর পার্সে প্রেমানন্দজি মহারাজের একটি ছবি ছিল, যা তাকে রেড কার্পেটে প্রদর্শন করতে দেখা গিয়েছে।

    কে এই অঞ্জলি ফোগাট?

    অঞ্জলি ফোগাট হলেন একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ফ্যাশন ডিজাইনার, সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার এবং সমাজসেবী, যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইওতে থাকেন। তিনি ডিজাইনার ড্রিম কালেকশন নামের একটি বিলাসবহুল ব্র্যান্ডের প্রতিষ্ঠাতা। তবে বর্তমানে ভারতের সনাতন সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার প্রচার করে তিনি আন্তর্জাতিক স্তরে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ভারতের হরিয়ানার রোহতক থেকে উঠে আসা অঞ্জলি দর্শন ও কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

    কান-এর সমুদ্রসৈকতে আয়োজিত ৭৯তম কান চলচ্চিত্র উৎসবে (Cannes 2026) বলিউড তারকাদের পাশাপাশি ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক সিনেমা জগতের তারকা ও ডিজিটাল কনটেন্ট ক্রিয়েটররা অংশ নিয়েছেন। আলিয়া ভাট, অদিতি রাও হায়দারি, ঐশ্বর্য রাই, উর্বশি ঢোলাকিয়া-সহ করণ জোহর-রা নজর কেড়েছেন। বাংলার কনটেন্ট ক্রিয়েটর নিরঞ্জন মণ্ডল ওরফে লাফটার সেন-কেও এবার দেখা গিয়েছে কানের রেড কার্পেটে।

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

