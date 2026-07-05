কাপুর বাড়িতে বিয়ে! অর্জুনের বোন অংশুলার মেহেন্দির আয়োজন সৎ বোন জাহ্নবী-খুশির

কাপুর বাড়িতে বিয়ে! অর্জুনের বোন অংশুলার মেহেন্দির আয়োজন সৎ বোন জাহ্নবী-খুশির
বিয়ের আর মাত্র কয়েক দিন বাকি। তার আগেই মেহেন্দি অনুষ্ঠানের একগুচ্ছ অদেখা ছবি শেয়ার করে আবেগপ্রবণ হলেন অংশুলা কাপুর। একটি দীর্ঘ পোস্টে বোন জাহ্নবী কাপুর ও খুশি কাপুরকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি লিখলেন, তাঁদের ভালোবাসা ও যত্নেই জীবনের অন্যতম সুন্দর একটি দিন উপহার পেয়েছেন।
কাপুর পরিবারে এখন বিয়ের উৎসব। অংশুলা কাপুর তাঁর মেহেন্দি অনুষ্ঠানের একাধিক ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন। রঙিন সাজ, পরিবারের হাসি আর আনন্দঘন মুহূর্তে ভরা সেই ছবিগুলির সঙ্গে ছিল একটি আবেগঘন বার্তাও। সেখানে তিনি জানিয়েছেন, এই বিশেষ দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলতে বোন জাহ্নবী কাপুর ও খুশি কাপুর যে পরিমাণ পরিশ্রম করেছেন, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।
জাহ্নবী-খুশির জন্য আবেগঘন বার্তা
ইনস্টাগ্রামে অংশুলা লিখেছেন, 'রং, আনন্দ, ভালোবাসা আর ভরপুর আবেগে ভরা একটা দিন। জাহ্নবী ও খুশি, স্বপ্নের চেয়েও সুন্দর একটি মেহেন্দির আয়োজন করার জন্য তোমাদের ধন্যবাদ। প্রতিটি ছোট্ট খুঁটিনাটি, প্রতিটি সুন্দর সাজ, প্রতিটি মুহূর্তে ছিল তোমাদের ভালোবাসা ও যত্নের ছাপ। তোমাদের জন্যই আমি কোনও দুশ্চিন্তা ছাড়াই এই বিশেষ দিনটা উপভোগ করতে পেরেছি। আমার জীবনের অন্যতম আনন্দের একটি দিন উপহার দেওয়ার জন্য তোমাদের দু'জনকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমাদের খুব ভালোবাসি।' এই পোস্ট প্রকাশ্যে আসতেই অনুরাগীরা কমেন্টে নবদম্পতির জন্য শুভেচ্ছা জানাতে শুরু করেন।
তারকাদের উপস্থিতিতে জমজমাট প্রাক্-বিবাহ অনুষ্ঠান
অংশুলার মেহেন্দি অনুষ্ঠানের আরও বেশ কিছু ছবি ও ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। অনুষ্ঠানে ছিলেন সোনম কাপুর, অর্জুন কাপুর, বরুণ ধাওয়ান, খুশি কাপুর, মাহিপ কাপুর-সহ বলিউডের একাধিক পরিচিত মুখ। ঘরোয়া আয়োজন হলেও তারকাদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে আরও বিশেষ।
ভাইরাল ভিডিয়োতে নজর কাড়লেন বরুণ ধাওয়ান
সামনে আসা একটি ভিডিয়োতে দেখা যায়, অনুষ্ঠানে পৌঁছে হবু বধূ অংশুলাকে আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন বরুণ ধাওয়ান। তাঁদের হাসিমুখে কথোপকথনের মুহূর্তও ধরা পড়েছে ক্যামেরায়।
অন্যদিকে, সোনম কাপুরও অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ লুক শেয়ার করে লিখেছেন, ‘মেহেন্দি রচ গয়ে অংশুলা কি 💚’। মাহিপ কাপুরও নিজের ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে লেখেন, ‘মেহেন্দি রেডি ❤️❤️❤️🕺🏻।’
বিয়ের অপেক্ষায় কাপুর পরিবার
মেহেন্দি অনুষ্ঠানের এই ঝলক সামনে আসার পর এখন অংশুলা কাপুরের বিয়ে ঘিরে উচ্ছ্বাস আরও বেড়েছে। কাপুর পরিবারের এই নতুন অধ্যায়ের সাক্ষী হতে মুখিয়ে রয়েছেন অনুরাগীরাও।
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More