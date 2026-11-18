‘ফিরল অনুবন্তী ম্যাজিক!’ বিশেষ দিনে সাইনার বাড়ি সোমরাজ, দুই তারকার মিষ্টি খুনসুটিতে মজল নেটপাড়া
পর্দায় তাঁদের প্রেম যতটা গাঢ় ছিল, পর্দার আড়ালে তাঁদের অসমবয়সী বন্ধুত্ব ততটাই মজবুত। দাদার মতো সাইনাকে আগলে রাখেন সোমরাজ। লাজবন্তীর বাড়ির কার্তিক পুজোয় হাজির তাঁর অনস্ক্রিন বর সোমরাজ মাইতি।
জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘কনে দেখা আলো’ শেষ হয়েছে বেশ কিছুদিন হলো, কিন্তু দর্শকদের মন থেকে আজও মুছে যায়নি সাইনা এবং সোমরাজ অর্থাৎ পর্দার প্রিয় ‘অনুবন্তী’ জুটির সেই অমোঘ জাদু। পর্দায় তাঁদের রসায়ন যেমন দর্শকদের ভালোবাসা কুড়িয়েছিল, পর্দার বাইরেও তাঁদের বন্ধুত্ব যে ঠিক ততটাই অটুট, তার প্রমাণ মিলল আবারও। কার্তিক পুজোর আবহে সাইনার বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন সোমরাজ, আর সেখানেই ধরা পড়ল প্রিয় জুটির মিষ্টি রিইউনিয়নের মুহূর্ত!
কার্তিক পুজোয় জমজমাট ‘অনুবন্তী’ রিইউনিয়ন:
সম্প্রতি সোশাল মিডিয়ায় প্রকাশ্যে এসেছে সাইনা ও সোমরাজের এই বিশেষ আড্ডার একগুচ্ছ ছবি। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, নীল রঙের সাবেকি ও নকশাদার সালোয়ার-কামিজে সেজে উঠেছেন সাইনা, কানে সোনালি ঝুমকো আর কপালে ছোট্ট টিপে তাঁকে লাগছে ভীষণ স্নিগ্ধ। অন্যদিকে, সাদা রঙের ক্যাজুয়াল টি-শার্ট ও জিন্সে একদম ফুরফুরে মেজাজে ধরা দিয়েছেন সোমরাজ।
সাইনার কাঁধে হাত রেখে হাসিমুখে ক্যামেরায় পোজ দিয়েছেন অভিনেতা। পুজোর দিনে প্রিয় জুটিকে আবারও একফ্রেমে দেখে উচ্ছ্বসিত তাঁদের অগণিত অনুরাগী।
আড্ডা ও খুনসুটিতে নজর কাড়ল দু’জনের রসায়ন:
শুধু দাঁড়িয়ে ছবি তোলাই নয়, সোফায় বসে চা ও জলখাবারের আড্ডায় মজে থাকতেও দেখা গিয়েছে দু’জনকে। একটি ছবিতে সোমরাজ ও সাইনার একে অপরের দিকে তাকিয়ে কথা বলার ভঙ্গি এবং মিষ্টি খুনসুটি যেন আবারও ফিরিয়ে এনেছে ‘কনে দেখা আলো’-র পুরনো দিনের স্মৃতি। উল্লেখ্য, ছবির ব্যাকগ্রাউন্ডে দেওয়াল জুড়ে প্রয়াত অভিনেতা অভিষেক চট্টোপাধ্যায়ের (সাইনার বাবা) একাধিক ছবিও দেখা যাচ্ছে, যা গোটা পরিবেশকে আরও আবেগঘন করে তুলেছে।
অনুরাগীদের ভালোবাসার বন্যা:
ধারাবাহিক শেষ হয়ে গেলেও ‘অনুবন্তী’ জুটির জনপ্রিয়তা যে বিন্দুমাত্র কমেনি, তা এই ছবিগুলোর কমেন্ট বক্স দেখলেই স্পষ্ট। প্রিয় জুটিকে একসঙ্গে দেখে অনুরাগীরা যেমন ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন, তেমনই অনেকেই তাঁদের আবারও নতুন কোনো প্রজেক্টে একসঙ্গে দেখার আবদার জানিয়েছেন।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More