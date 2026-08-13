বাদ গেলেন অনুপ সোনি! এবার থেকে ক্রাইম পেট্রোল সঞ্চালনা করবেন অজয় দেবগন

বাদ গেলেন অনুপ সোনি! এবার থেকে ক্রাইম পেট্রোল সঞ্চালনা করবেন অজয় দেবগন
অজয় দেবগন এবার ‘ক্রাইম পেট্রোল’ সঞ্চালনা করতে চলেছেন। বহু বছর ধরে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করে আসছিলেন অনুপ সোনি।
টিভির জনপ্রিয় ক্রাইম শো, ‘ক্রাইম পেট্রোল’ ফিরে আসছে। তবে, অনুপ সোনি, যিনি বছরের পর বছর ধরে শো-টি সঞ্চালনা করে আসছেন, তিনি আর এর অংশ থাকছেন না। অনুপের জায়গায় সেই দায়িত্ব নিচ্ছেন অজয় দেবগন। এই খবরে ভক্তরা হতবাক হয়েছেন। ইতিমধ্যে অনুপ সোনিও এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। জেনে নিন, অজয়ের তাঁর জায়গায় আসা প্রসঙ্গে তিনি কী বলেছেন।
ক্রাইম পেট্রোল নিয়ে অনুপ সোনি যা বললেন
ভ্যারাইটি ইন্ডিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অনুপ বলেন, ‘এই বিষয়ে আমার বেশি কিছু বলার নেই। ক্রাইম পেট্রোলের সঙ্গে আমার একটি দীর্ঘ ও বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে, এবং বছরের পর বছর ধরে দর্শকদের কাছ থেকে যে ভালোবাসা পেয়েছি তার জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।’
অজয়ের প্রসঙ্গে অনুপ সোনি
অজয়ের তাঁর জায়গায় আসা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে অনুপ বলেন, ‘আমি অজয় দেবগনের একজন ভক্ত এবং প্রকাশ ঝা-র ছবি গঙ্গাজল ও অপহরণ-এ তাঁর সঙ্গে কাজ করেছি। আমার মনে হয়, তিনি এই শো-তে তাঁর নিজস্ব শৈলী নিয়ে আসবেন। নতুন সিজনের জন্য আমি পুরো টিমকে শুভকামনা জানাই।’
ক্রাইম পেট্রোলের নতুন সিজন কবে আসছে?
রিপোর্ট অনুযায়ী, অজয় দেবগন ক্রাইম পেট্রোলের বর্তমান সিজন ‘ক্রাইম পেট্রোল ২০২৬’-এর ১৫টি পর্বের শুটিং করেছেন। শো-টি ৩১শে আগস্ট প্রিমিয়ার হতে চলেছে।
ক্রাইম পেট্রোল সঞ্চালনা করা নিয়ে অজয় কী বললেন?
শো-টি সঞ্চালনা করা প্রসঙ্গে অজয় বলেন, "ক্রাইম প্যাট্রোল সঞ্চালনা করা আমার ভক্ত এবং দর্শকদের জন্য একটি বড় দায়িত্ব। এই শো-টি বছরের পর বছর ধরে চলছে এবং এর মাধ্যমে দর্শকদের অপরাধীদের চিনতে সচেতন ও সতর্ক করা হয়। আমরা এমন সব গল্প তুলে ধরতে যাচ্ছি যা পুরো দেশকে নাড়া দিয়েছে। আমি আশা করি এবং বিশ্বাস করি যে আমি দর্শকদের সাহায্য করতে পারব এবং তাদের ভয় না পেয়ে সতর্ক হতে পথ দেখাতে পারব।"
ক্রাইম পেট্রোল-এর নতুন প্রোমো
সম্প্রতি, নির্মাতারা অজয় দেবগনকে নিয়ে শো-টির একটি প্রোমো প্রকাশ করেছেন। প্রোমোতে, অজয় দেশের বর্তমান অপরাধ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, অপরাধের পেছনের ব্যক্তিটি তার কাছের কেউ। তিনি ‘আমি আপনাদের সঙ্গে থাকব’ বলে প্রোমোটি শেষ করেন।
অজয় দেবগনের সিনেমা
অজয়ের সিনেমার কথা বলতে গেলে, তাঁকে এরপর দেখা যাবে ‘গোলমাল ৫’ এবং ‘দৃশ্যম ৩’-এ। রোহিত শেট্টি পরিচালিত ‘গোলমাল ৫’-এ অভিনয় করেছেন অক্ষয় কুমার, আরশাদ ওয়ারসি, তুষার কাপুর, শ্রেয়াস তালপাড়ে, কুনাল খেমু এবং শরমন জোশি। ‘দৃশ্যম ৩’-এ অজয়ের সঙ্গে প্রধান চরিত্রে যোগ দেবেন টাবু এবং শ্রেয়া সরণ।
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হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More