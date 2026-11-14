রামায়ণে রামের চেয়ে রাবণকে বেশি শক্তিশালী দেখানো হয়েছে? কারণ বাতলালেন অনুপম খের

রামায়ণে রামের চেয়ে রাবণকে বেশি শক্তিশালী দেখানো হয়েছে? কারণ বাতলালেন অনুপম খের
নিতেশ তিওয়ারির ‘রামায়ণ’ নিয়ে দর্শকদের উন্মাদনা এখনও তুঙ্গে। তবে ছবির প্রথম পর্বে রামের তুলনায় রাবণকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এবার সেই বিতর্কে মুখ খুললেন অভিনেতা অনুপম খের। কেন রাবণকে এতটা শক্তিশালী করে দেখানো হয়েছে, তার ব্যাখ্যাও দিলেন অভিনেতা।
নিতেশ তিওয়ারির পরিচালনায় তৈরি ‘রামায়ণ’ নিয়ে দর্শকদের কৌতূহল ক্রমশ বাড়ছে। ছবিতে রামের চরিত্রে অভিনয় করছেন রণবীর কাপুর এবং রাবণের ভূমিকায় রয়েছেন যশ। তবে ছবির প্রথম পর্বের ঝলক সামনে আসার পর থেকেই একাংশের অভিযোগ, রামের তুলনায় রাবণকেই বেশি শক্তিশালী ও আকর্ষণীয় করে তুলে ধরা হয়েছে। এবার সেই সমালোচনার জবাব দিলেন অভিনেতা অনুপম খের। এই ছবিতে জটায়ুর চরিত্রে কণ্ঠ দিয়েছেন তিনি।
কেন রাবণকে এত শক্তিশালী করে দেখানো হয়েছে?
দ্য হলিউড রিপোর্টার ইন্ডিয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অনুপম জানান, শুরু থেকেই নিতেশ তিওয়ারির পরিকল্পনা ছিল ছবিটি দুটি পর্বে তৈরি করার। তাঁর মতে, দ্বিতীয় পর্বে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভ শক্তির জয়কে আরও বড় করে তুলে ধরতেই প্রথম পর্বে রাবণকে এতটা শক্তিশালী করে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
অনুপমের কথায়, কোনও গল্পে খলনায়ককে কতটা ভয়ংকর করে দেখানো হচ্ছে, তার উপর নির্ভর করে শেষ পর্যন্ত নায়কের জয় কতটা রোমাঞ্চকর হয়ে উঠবে। 'শোলে' থেকে 'কর্মা'—হিন্দি ছবিতে বরাবরই খলনায়ককে শক্তিশালী হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। যাতে শেষ পর্যন্ত নায়ক যখন তাকে পরাজিত করে, তখন দর্শকদের মধ্যে আলাদা উত্তেজনা তৈরি হয়। তাঁর মতে, ‘রামায়ণ’-এর ক্ষেত্রেও একই কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে।
রামের চেয়ে রাবণ বেশি আকর্ষণীয়, মানতে নারাজ অনুপম
ছবিতে রাবণকে রামের তুলনায় বেশি আকর্ষণীয় করে দেখানো হয়েছে, এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন অনুপম। তাঁর ব্যাখ্যা, রাবণের চরিত্র এতটা প্রভাবশালী মনে হওয়ার অন্যতম কারণ রামের চরিত্রের গুরুত্বও। রাবণকে লার্জার দ্যান লাইফ হিসেবে তুলে ধরা হলেও রামকে বোঝার জন্য দর্শকদের আরও কিছুটা অপেক্ষা করতে হবে। গল্পের পরবর্তী অংশে বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে রামের চরিত্রের নানা দিক প্রকাশ পাবে।
বিশেষ করে জটায়ু ও রামের মধ্যেকার দৃশ্যের কথা উল্লেখ করেছেন অভিনেতা। তাঁর মতে, সেই দৃশ্যে রামের ভেঙে পড়া এবং তাঁর মানবিক দিক দর্শকদের আবেগপ্রবণ করে তুলবে। অনুপমের বক্তব্য, ছবিটি সম্পর্কে নমিত মালহোত্রা এবং নিতেশ তিওয়ারির চেয়ে বেশি কেউ জানেন না। যাঁরা সবসময় অন্যের কাজের সমালোচনা করেন, তাঁদের কথাতেও খুব বেশি গুরুত্ব দিতে চান না তিনি।
জটায়ুর কণ্ঠ দেওয়ার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?
‘রামায়ণ’-এ জটায়ুর চরিত্রে কণ্ঠ দেওয়ার অভিজ্ঞতাও ভাগ করে নিয়েছেন অনুপম। অভিনেতা জানান, এই চরিত্রের জন্য নমিত মালহোত্রা নিজেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। প্রথমে ছবির নির্মাতারা তাঁকে প্রায় ৯ মিনিটের একটি ক্লিপ দেখান। সেটি দেখার পর এতটাই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে সঙ্গে সঙ্গে ডাবিং শুরু করার মতো মানসিক প্রস্তুতি নিতে পারেননি। তাই একদিনের জন্য পিছিয়ে দেন রেকর্ডিংয়ের কাজ।
অনুপম আরও জানান, মাত্র ১০-১২টি লাইনের ডাবিং করতে তাঁর প্রায় ৫-৬ ঘণ্টা সময় লেগেছিল। অর্থাৎ জটায়ুর চরিত্রে কণ্ঠ দেওয়ার কাজটিও তাঁর কাছে ছিল যথেষ্ট আবেগঘন ও বিশেষ অভিজ্ঞতা।
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More