‘এখন আমাদের জীবনটা পুরোটাই ওকে ঘিরে…’! প্রশ্মিতার সঙ্গে পেয়েছেন ছেলে, বাবা হওয়ার পর দিন কেমন কাটছে অনুপমের?

‘এখন আমাদের জীবনটা পুরোটাই ওকে ঘিরে…’! প্রশ্মিতার সঙ্গে পেয়েছেন ছেলে, বাবা হওয়ার পর দিন কেমন কাটছে অনুপমের?
উৎসবের মরসুমে মুক্তি পেল গীতিকার-গায়ক অনুপম রায়ের নতুন অ্যালবাম ‘ব্যথা নেই’। সদ্য বাবা হয়েছেন অনুপম রায়। ছেলেকে নিয়ে কেমন কাটছে দিন?
স্বাধীনতা দিবসের পরেরদিন অনুপম রায় ও প্রশ্মিতা পাল পুত্র সন্তানের বাবা হয়েছেন। ২০২৪ সালের মার্চ মাসে বিয়ে করেছিলেন তারকা দম্পতি। আর দ্বিতীয় বিবাহবার্ষিকীর পরেই তাঁদের কোলে আসে সন্তান। প্রশ্মিতার সঙ্গে এটি ছিল অনুপমের তৃতীয় বিয়ে। এর আগে গায়ক দুবার বিয়ের পিঁড়িতে বসলেও, তৃতীয় বিয়ে থেকে ৪৪ বছর বয়সে প্রথমবার বাবা হন অনুপম।
বাবা হওয়ার পর কেমন কাটছে অনুপম রায়ের জীবন
প্রসঙ্গত, ছেলের জন্মের পরপরই মুক্তি পেয়েছে অনুপম রায়ের নতুন অ্যালবাম ‘ব্যথা নেই’। বুধবার অ্যালবাম মুক্তির দিন, সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন গায়ক। নিজের নতুন কাজ সম্পর্কে বলেন, ‘এমন একটা মুহূর্ত যখন পুরনো সব কিছু মুছে গিয়ে মানুষ যখন এক স্বস্তির জায়গায় এসে দাঁড়ায়, তখনই বলা যায় ব্যথা নেই। ভিতর থেকেই তখন অনুভব করা যায়, সত্যিই আর কোনও ব্যথা নেই।’
অনুপম আরও জানান যে, প্রশ্মিতা তাঁকে জানিয়েছেন যে, শারীরিক ও মানসিকভাবে সেরে উঠতে ‘ব্যথা নেই’ গানটি তাঁকে খুব সাহায্য করেছে। এই অ্যালবাম ও ব্যথা নেই গানটির সঙ্গে একটা সুন্দর স্মৃতিও তাঁর জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িয়ে গিয়েছে।
ছেলেকে নিয়ে কী বললেন গায়ক?
অনুপম রায় ও প্রস্মিতা পাল তাঁদের পুত্রসন্তানের নাম রেখেছেন অরণ্য রায়। খুদেকে নিয়ে প্রশ্নে জানালেন, এখন বড় ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে তাঁদের দিন কাটছে। এমনকী, রাতও জাগতে হচ্ছে। অনুপম বললেন, ‘ওভাবে দায়িত্ব ভাগাভাগি কিছু হয়নি। যে যেই মুহূর্তে ফাঁকা আছে। এখন পুরোটাই ইমার্জেন্সি। এখন আমাদের জীবনটা পুরোটাই ওকে ঘিরে। এবং স্যার যা বলবেন আমাদের তা শুনে চলতে হবে।’
এর আগে প্রস্মিতাও জানিয়েছিলেন যে, বাবা হওয়ার পরে এক অন্য রূপে দেখছেন অনুপমকে। সর্বক্ষণই সদ্যোজাতকে ঘিরে রয়েছে বাবা।
প্রশ্মিতার শেয়ার করা মিষ্টি ছবি
মাম্মা প্রশ্মিতা ছেলের প্রথম ঝলক শেয়ার করে লিখেছিলেন, ‘আমার সোনা, প্রতিটি মুহূর্তের জন্য আমি ঈশ্বর এবং প্রকৃতির কাছে কৃতজ্ঞ।’। এরপর অনুপম একটি ভিডিয়ো দেন, যেখানে দেখা যায় যে, ছেলেকে কোলে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আর গাইছেন, ‘ব্যথা নেই’। যদিও এখনো খুদের মুখ সামনে আনেননি তাঁরা।
ব্যথা নেই অ্যালবাম প্রসঙ্গে
প্রসঙ্গত, ‘ব্যথা নেই’ অ্যালবামে রয়েছে মোট আটটি গান। ‘অবাস্তব প্রেম’, ‘শান্তিনিকেতন’, ‘জুলাই তোমার প্রিয় মাসের নাম’ রয়েছে এতে। আর এই অ্যালবামের শেষ মুক্তিপ্রাপ্ত গান ‘ব্যথা নেই’।
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