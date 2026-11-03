অনুমতি ছাড়াই ব্যবহার হচ্ছে ছবি,বোম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ ‘অনুপমা’ খ্যাত রূপালি
অনুমতি ছাড়া ছবি বা কণ্ঠস্বর ব্যবহার করা হয় বহু তারকার। এই বিষয় নিয়ে একাধিকবার আইনের দ্বারস্থ হয়েছেন বলিউডের নামিদামি তারকারা। এবার এই তালিকায় নাম লেখালেন অন্যতম বিখ্যাত অভিনেত্রী রূপালি গঙ্গোপাধ্যায়।
অনুমতি ছাড়া ছবি বা কণ্ঠস্বর ব্যবহার করা হয় বহু তারকার। এই বিষয় নিয়ে একাধিকবার আইনের দ্বারস্থ হয়েছেন বলিউডের নামিদামি তারকারা। এবার এই তালিকায় নাম লেখালেন অন্যতম বিখ্যাত অভিনেত্রী রূপালি গঙ্গোপাধ্যায়। ‘অনুপমা’ খ্যাত এই অভিনেত্রী সম্প্রতি ভুয়ো বিজ্ঞাপন এবং যৌন উত্তেজক ছবিসহ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা তৈরি বিভিন্ন সামগ্রীতে তাঁর ছবি ব্যবহারের বিষয়ে নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।
শুধু তাই নয়, আইনি সুরক্ষা চেয়ে তিনি এই ধরনের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার জন্য আদালতকে হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ করেছেন। লাইভ ল ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইতিমধ্যেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে এটি মামলা করেছেন অভিনেত্রী, যার শুনানি হবে আগামী ৪ নভেম্বর।
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অভিনেত্রী অন্তর্বর্তীকালীন আবেদনে তাঁর অনুমতি ছাড়া কোনও ব্যক্তি বা সংস্থাকে তাঁর নাম, ছবি বা প্রতিকৃতি ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখার জন্য আদালতের আদেশ চেয়েছেন। এই আবেদনে ভুয়ো ছবি ও ভিডিও তৈরির জন্য প্রযুক্তির অপব্যবহার নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। এতে বিশেষভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জেনারেটিভ এআই, মেশিন লার্নিং, ডিপফেক এবং ফেস-মর্ফিং টুলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো ব্যবহার করে এমনটা দেখানো যেতে পারে যে, কোনো ব্যক্তি এমন কোনো পণ্যের প্রচার করেছেন বা এমন কোনো বিষয়বস্তুতে অংশ নিয়েছেন, যার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই।
রূপালি এই মামলায় ১৮টি প্রতিষ্ঠানকে বিবাদী করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে অনলাইন বুটিক, সেলিব্রিটি বুকিং ও ট্যালেন্ট-ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম রেডিট, এআই ইমেজ-জেনারেটর প্ল্যাটফর্ম সিআর্ট এআই এবং টেনর পরিচালনাকারী গুগল এলএলসি। ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় (MeitY) এবং টেলিযোগাযোগ বিভাগকেও (DoT) এই মামলায় পক্ষভুক্ত করা হয়েছে।
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অভিনেত্রী তার আবেদনে উল্লেখ করেছেন যে, কিছু অনলাইন স্টোর শাড়ি ও অন্যান্য পোশাকের প্রচারের জন্য তার ছবি বা তার মতো দেখতে ছবি ব্যবহার করছে। তার দাবি, এর ফলে এমন ধারণা তৈরি হয় যে তিনি এই পণ্যগুলোর অনুমোদন দিচ্ছেন। তিনি এমন কিছু বুকিং ওয়েবসাইটের কথাও উল্লেখ করেছেন, যারা তার অনুমতি ছাড়াই তার টিমের সাথে যোগাযোগের সুযোগ আছে বলে দাবি করে এবং ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান ও ব্র্যান্ডের প্রচারে তার উপস্থিতির ব্যবস্থা করার প্রস্তাব দেয়।
অভিনেত্রী বোম্বে হাইকোর্টের কাছে অনুরোধ করেছেন যেন রেডিট, গুগল, তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় (MeitY) এবং পরিবহন দপ্তরকে (DoT) তার আবেদনে চিহ্নিত আপত্তিকর বিষয়বস্তু ও লিঙ্কগুলো সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি অনুমতি ছাড়াই তার পরিচয় ব্যবহারকারী ওয়েবসাইট ও অ্যাপ্লিকেশনগুলোর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।