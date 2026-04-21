Anurag Basu: ‘এমন চরিত্রে হ্যাঁ বলতে সাহস লাগে…’, রণবীরকে ‘রাম’ হতে দেখে খুশি ‘বরফি’ পরিচালক অনুরাগ
Anurag Basu on Ranbir Kapoor: রণবীর কাপুর নিতেশ তিওয়ারির 'রামায়ণ' ছবিতে ভগবান রামের চরিত্রে অভিনয় করছেন। ২ এপ্রিল মুম্বইতে একটি জমকালো অনুষ্ঠানে তাঁর এই লুক প্রকাশ করা হয়। এর আগে লস অ্যাঞ্জেলেসেও কিছু নির্বাচিত দর্শককে তাঁর চরিত্রের ঝলক দেখানো হয়েছিল।
এর আগে, লস অ্যাঞ্জেলেসেও কিছু নির্বাচিত দর্শককে তাঁর লুকের ঝলক দেখানো হয়েছিল। যেখানে রণবীরের লুকের প্রশংসা করা হয়েছে, সেখানে কিছু লোক কম একমত হয়েছেন এবং তাঁকে এই ভূমিকার জন্য অনুপযুক্ত বলেছেন। এই পরিস্থিতিতে, চলচ্চিত্র নির্মাতা অনুরাগ বসু রণবীরের ভগবান রামের চরিত্রে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।
রণবীর তাঁর 'বরফি' ছবিতে অনুরাগ বসুর সাথে কাজ করেছেন। এই পরিস্থিতিতে, অনুরাগ 'রামায়ণ'-এ রণবীরের লুকের প্রশংসা করে বলেছেন, ‘যখন রণবীর ছবিটি সাইন করেছিলেন, তখন রামের চরিত্রে আমি তাঁকে যেভাবে ভেবেছিলাম এবং যা আশা করেছিলাম, তা খুব ভালো ছিল। আমি আশা করেছিলাম যে রণবীর এমনই দেখতে হবেন, কারণ তিনি চ্যালেঞ্জ পছন্দ করেন। এটি খুব কঠিন ছিল, এবং রামের চরিত্রে অভিনয় করার জন্য সেই চরিত্রে নিজেকে মানিয়ে নিতে অনেক সাহস লাগে।’
চলচ্চিত্র নির্মাতা অনুরাগ বসু আরও বলেছেন যে রণবীরের এই চরিত্রে অভিনয় করার সিদ্ধান্ত সাহসিকতার পরিচয়। তিনি বলেন, 'একজন অভিনেতার জন্য এমন চরিত্রে হ্যাঁ বলতে সাহস লাগে। এটা সত্যি খুব সাহসিকতার কাজ, কারণ আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে লোকেরা অভিনেতাদের একটি নির্দিষ্ট ছাঁচে ফেলে দেখে। তাই, আমার মনে হয় এটি তাঁর একটি খুব সাহসী পদক্ষেপ। আমি ছবি এবং ছবিতে যা দেখেছি, তাতে মনে হচ্ছে তিনি অসাধারণ কাজ করেছেন। আমি এটির জন্য অপেক্ষা করছি।'
রামের চরিত্রের জন্য ভয় পাচ্ছিলেন রণবীর?
লস অ্যাঞ্জেলেসের অনুষ্ঠানে, যেখানে টিজারটি প্রথম দেখানো হয়েছিল, রণবীর বলেছিলেন যে তিনি প্রথমে 'রামায়ণ'-এ এই চরিত্রে অভিনয় করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। তাঁর ভয় ছিল যে তিনি হয়তো এটি করতে পারবেন না। তবে, তাঁর মেয়ে রাহার জন্ম তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিয়েছে।
এই মাসের শুরুতে মুক্তিপ্রাপ্ত 'রামায়ণ'-এর টিজারটি মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেয়েছে। এটি মূলত ভগবান রাম হিসাবে রণবীরের লুকের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল, যেখানে তাঁর চরিত্রের যোদ্ধা দিক এবং তাঁর সরলতা উভয়ই দেখানো হয়েছিল। টিজারে লঙ্কা এবং অযোধ্যার জমকালো দৃশ্যের পাশাপাশি রামের বনবাসের সময়কেও তুলে ধরা হয়েছিল। রণবীরের লুক ছাড়াও, ছবির ভিএফএক্স নিয়েও মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে, কিছু দর্শক অসুরদের তুলনা 'দ্য লর্ড অফ দ্য রিংস' এবং 'গেম অফ থ্রোনস'-এর অসুরদের সাথে করেছেন।
