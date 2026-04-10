Anurag Kashyap: ‘লুটেরা’-র সেটে লুকিয়ে এই কাজ করেন রণবীর, ফাঁস করলেন অনুরাগ

Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Anurag Kashyap: 'লুটেরা'-র সেটে লুকিয়ে এই কাজ করেন রণবীর, ফাঁস করলেন অনুরাগ

    Anurag Kashyap: অনুরাগ কাশ্যপ রণবীর সিংয়ের সঙ্গে 'লুটেরা' ছবিতে কাজ করেছেন। এই ছবিতে প্রধান চরিত্রে ছিলেন রণবীর সিং এবং প্রযোজনা করেছেন অনুরাগ।

    Apr 10, 2026, 12:34:27 IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Anurag Kashyap Comment On Ranveer Singh: ‘ধুরন্ধর ২’ এবং রণবীরের অভিনয়ের প্রশংসা করেছেন অনেক সেলিব্রিটি। এবার অনুরাগ কাশ্যপ ‘ধুরন্ধর ২’ এর প্রধান নায়ক রণবীর সম্পর্কে কথা বলেছেন এবং তার সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতাও ভাগ করে নিয়েছেন। উল্লেখ্য, অনুরাগ ও রণবীর ‘লুটেরা’ ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছেন। ছবিটি প্রযোজনা করেছেন অনুরাগ।

    ‘লুটেরা’-র সেটে লুকিয়ে এই কাজ করেন রণবীর, ফাঁস করলেন অনুরাগ
    অনুরাগ মিসমলিনির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অনুরাগ বলেন, 'ধুরন্ধরের মতো ছবিতে অর্জুন রামপাল ও রণবীর একে অপরকে খুন করেছেন। ছবিটি বক্স অফিসে ভালো নম্বর পাচ্ছে। এরপরই 'লুটেরা' ছবির অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন অনুরাগ। ‘লুটেরা’ রণবীরের দ্বিতীয় চলচ্চিত্র ছিল এবং এই সময়ে তিনি গুলিবিদ্ধ হওয়ার বেদনা অনুভব করার জন্য একটি স্ট্যাপল দিয়ে তার পেটে আঘাত করেছিলেন।

    অনুরাগ বলেন যে শট শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ এটি সম্পর্কে জানতে পারে না। এরপর অভিনেতাকে হেলিকপ্টারে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অনুরাগ বলেন, 'রণবীরের দৃঢ় প্রত্যয় এবং তার কাজের প্রতি আবেগ ছিল যে তিনি কাউকে বলেননি এবং এমনকি তিনি উঠে না আসা পর্যন্ত কেউ জানতে পারতেন না।

    অনুরাগের আগামী ছবি প্রসঙ্গে

    আসছে অনুরাগের ছবি ডাকাত। ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন আদিভি সেশ, মৃণাল ঠাকুর। এঁরা ছাড়াও রয়েছেন প্রকাশ রাজ, অতুল কুলকার্নি, সুনীল। এটি একটি রোমান্টিক অ্যাকশন থ্রিলার চলচ্চিত্র যা হিন্দি এবং তেলেগু ভাষায় শুটিং করা হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, ছবিটি ৭০ কোটি টাকার বাজেটে তৈরি করা হয়েছে। শানিল ডিও পরিচালিত ছবিটি ১০ এপ্রিল মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

    এর আগে ছবিটি ১৯ মার্চ অর্থাৎ ধুরন্ধর ২-এর মুক্তির দিন মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল, তবে তারপরে নির্মাতারা ছবিটির মুক্তির তারিখ পিছিয়ে দিয়েছিলেন। একই সময়ে, যশের ছবি 'টক্সিক' ধুরন্ধর ২-এর পাশাপাশি মুক্তি পেতে চলেছে, তবে টক্সিকের নির্মাতারা মুক্তির তারিখও পিছিয়ে দিয়েছেন।

    একই সময়ে, ১০ এপ্রিল, অক্ষয় কুমারের ছবি ভূত বাংলার সাথে লড়াই করতে যাচ্ছিল, তবে ধুরন্ধর ২ এর বক্স অফিস সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে অক্ষয় এখন ভূত বাংলার মুক্তির তারিখ পরিবর্তন করে ১৭ এপ্রিল করেছেন।

    Home/Entertainment/Anurag Kashyap: ‘লুটেরা’-র সেটে লুকিয়ে এই কাজ করেন রণবীর, ফাঁস করলেন অনুরাগ
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes