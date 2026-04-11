    Anurag Kashyap: ‘এখানে সফল হলে তবেই জোটে প্রশংসা', বলিউড নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন অনুরাগ

    Anurag Kashyap: সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত 'ডাকু: এক প্রেম কথা' ছবিটি বক্স অফিসে ভালো পারফর্ম করছে। এই সাফল্যের মাঝে, অনুরাগ কাশ্যপ বলিউডে হিট সিনেমার প্রশংসা নিয়ে মুখ খুলেছেন।

    Apr 11, 2026, 22:56:20 IST
    By Swati Das Banerjee
    Anurag Kashyap: বলিউডের বিখ্যাত পরিচালক অনুরাগ কাশ্যপ বর্তমানে তাঁর সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'ডাকু: এক প্রেম কথা' নিয়ে আলোচনায় রয়েছেন। অনুরাগ কাশ্যপের এই ছবিটি ১০ এপ্রিল প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। এই ছবিতে মৃণাল ঠাকুর এবং আদিভি শেষ মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন।

    বলিউড নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন অনুরাগ
    শানাইল দেব পরিচালিত 'ডাকু: এক প্রেম কথা' ছবিটি তেলেগু এবং হিন্দি উভয় ভাষাতেই নির্মিত হয়েছে। ছবিটি বক্স অফিসেও ভালো পারফর্ম করছে। এই অবস্থায়, অনুরাগ তাঁর সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে বলিউডের সফল ছবিগুলো নিয়ে নিজের মতামত জানিয়েছেন।

    হিট ছবি নিয়ে যা বললেন অনুরাগ:

    চলচ্চিত্র নির্মাতা অনুরাগ কাশ্যপ অন্য অভিনেতা এবং নির্মাতাদের কাজের অনেক প্রশংসা করেছেন। বিগত কয়েক বছরে, তিনি তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে 'অ্যানিম্যাল' এবং 'ধুরন্ধর' থেকে শুরু করে 'সুবেদার' পর্যন্ত বিভিন্ন ছবির প্রশংসা করেছেন।

    সম্প্রতি, অনুরাগ জুমকে একটি সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে তিনি কেন সেরকম প্রশংসা পান না, তখন এই নির্মাতা স্বীকার করেন যে ইন্ডাস্ট্রি কেবল সেইসব জিনিসেরই প্রশংসা করতে ভালোবাসে যা সফল হয়।

    কেউ প্রশংসা না করলে আমি কী করব?:

    চলচ্চিত্র নির্মাতা বলেছেন, ‘অনেকেই আমাকে বলেন যে আপনি এত ছবির প্রশংসা করেন, কিন্তু আপনার ছবির জন্য কেউ করে না। আসল কথা হল, আমার ছবি ভালো লাগে। তাই যখন আমার কিছু ভালো লাগে, আমি তা নিয়ে কথা বলি। কেউ না বললে আমি কী করব? আমি কাউকে বন্দুকের মুখে এটা করাতে পারি না।’

    হিট ছবির প্রশংসা হয়:

    এই প্রসঙ্গে, তাঁর সহ-অভিনেত্রী মৃণাল ঠাকুর বলেছেন যে ইন্ডাস্ট্রিতে খুব কম লোকই আছেন যারা সত্যিই অন্যদের প্রশংসা করেন। অনুরাগ মাঝখানে বলেন, ‘ইন্ডাস্ট্রির এখন এমনই অবস্থা, যখন কোনও কিছু সফল হয়ে যায়, তখন সবাই তার প্রশংসা বা সমর্থন করতে শুরু করে দেয়।’

    অনুরাগ 'সুবেদার'-এর প্রশংসা করেছিলেন:

    গত মাসে, অনুরাগ কাশ্যপ ইনস্টাগ্রামে একটি দীর্ঘ পোস্টের মাধ্যমে অনিল কাপুর অভিনীত 'সুবেদার' ছবির প্রশংসা করেছিলেন। তিনি ছবিটির রিভিউ করে লিখেছিলেন: '@primevideoin-এ থাকা 'সুবেদার' ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়া উচিত ছিল। আমি এটি প্রেক্ষাগৃহে দেখার অভিজ্ঞতা খুব উপভোগ করতাম। এটি স্পষ্টভাবে বড় পর্দার জন্য অ্যানামরফিক ফরম্যাটে শ্যুট করা হয়েছে এবং বড় পর্দার জন্যই ডিজাইন করা হয়েছে। সুরেশ ত্রিবেণী বুন্দেলখন্ড/চম্বলের এমন একটি জগৎ তৈরি করেছেন যা তার পিতৃতান্ত্রিক মনোভাব এবং সুযোগ-সুবিধায় পরিপূর্ণ। এখানে মহিলারাও পুরুষদের মতোই পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা পোষণ করে, এবং যারা এমন নয়, তারা এই পুরুষ-শাসিত দুর্গম এলাকায় পুরুষদের মতোই লড়াই করে—সেই দুর্গম এলাকা, যেখান থেকে একসময় পুনম দেবীর মতো ব্যক্তিত্ব উঠে এসেছিলেন।'

    'ডাকু: এক প্রেম কথা' সম্পর্কে

    'ডাকু: এক প্রেম কথা' আদিভি শেষ-এর জন্য একটি অত্যন্ত বিশেষ প্রজেক্ট। এর গল্প একটি গভীর আবেগ এবং সংগ্রামের উপর ভিত্তি করে তৈরি। এতে একজন রাগান্বিত বন্দী তার প্রাক্তন প্রেমিকাকে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করে, যে তাকে প্রতারিত করেছিল। ছবিটি প্রথমে ১৯ মার্চ মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বক্স অফিসে 'ধুরন্ধর ২' এবং অন্যান্য ছবির ভিড়ের কারণে এর মুক্তির তারিখ ১০ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল। ভারতে, 'ডাকু'-এর অগ্রিম টিকিট বিক্রি বেশ ধীর ছিল। মুক্তির ঠিক দুদিন আগে, ছবিটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম BookMyShow-এ মাত্র ২৫,০০০ টিকিট বিক্রি করতে পেরেছিল।

