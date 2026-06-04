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    Anushka Sharma: হোমিওপ্যাথির বিকল্প নেই! অনুষ্কার পোস্ট ঘিরে তৈরি বিতর্ক, কটাক্ষের মুখে নায়িকা

    Anushka Sharma: অনুষ্কা শর্মা বুধবার সোশ্যাল মিডিয়ায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতিকে সাপোর্ট করে, যার ফলে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা দুটি দলে ভাগ করে গিয়েছেন। অনেকে অনুষ্কার কথা ঠিক মনে করে তাঁকে সাপোর্ট করছেন, অন্যদিকে অনেকে তাঁকে ট্রোল করছেন।

    Jun 4, 2026, 12:05:16 IST
    By Swati Das Banerjee
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    Anushka Sharma: বলিউড অভিনেত্রী অনুষ্কা শর্মা আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (আরসিবি) এর অসাধারণ জয়ের পর স্বামী বিরাট কোহলির সাথে 'ভিক্টরি ড্যান্স' করে সবার মন জিতেছে। কিন্তু এখন তিনি তাঁর একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্টের কারণে বিতর্কে জড়িয়েছেন।

    হোমিওপ্যাথির বিকল্প নেই! অনুষ্কার পোস্ট ঘিরে তৈরি বিতর্ক (Instagram)
    হোমিওপ্যাথির বিকল্প নেই! অনুষ্কার পোস্ট ঘিরে তৈরি বিতর্ক (Instagram)

    অনুষ্কা শর্মা বুধবার সোশ্যাল মিডিয়ায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতিকে সাপোর্ট করে একটি পোস্ট করেছেন, যার ফলে ইন্টারনেটে ব্যবহারকারীরা দুটি দলে ভাগ করে গিয়েছেন।অনেকে অনুষ্কার কথা ঠিক মনে করে তাঁকে সাপোর্ট করছেন, অন্যদিকে অনেকে তাঁকে ট্রোল করছেন।

    কী নিয়ে বিতর্ক?

    বলিউড অভিনেত্রী অনুষ্কা শর্মা তাঁর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে একটি ভিডিও ক্লিপ শেয়ার করেছেন। অভিনেত্রীর এই ভিডিও ক্লিপে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার রাজন শঙ্করন এবং শার্ক ট্যাংকের এন্টারপ্রেনিয়র নমিতা থাপরকে দেখা যাচ্ছে। অনুষ্কা তাঁর এই ভিডিও ক্লিপ শেয়ার করে একটি বিশেষ নোট লিখেছেন।

    নায়িকার পোস্টে লেখা, ‘হোমিওপ্যাথি আমার জীবনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রদান করেছে এবং ডাঃ রাজন শঙ্করন সেই যাত্রার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। স্বাস্থ্য এবং সচেতন জীবনযাপন সম্পর্কে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টিকে আমি অত্যন্ত সম্মান করি।’

    अनुष्का शर्मा पोस्ट
    अनुष्का शर्मा पोस्ट

    অনুষ্কাকে করা হল ট্রোল

    সোশ্যাল মিডিয়ায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকে প্রমোট করতে গিয়ে অনুষ্কা শর্মাকে হতে হল কটাক্ষের শিকার। তাঁর পোস্ট ভাইরাল হওয়ার পর একজন নেটিজেন লিখেছেন, ‘অনুষ্কা শর্মার থেকে এমন কথা আশা করা যায় না।’ একজন X ব্যবহারকারী প্রশ্ন করেছেন, ‘অনুষ্কা, আপনাকে লাখ লাখ মানুষ ফলো করে। আপনি আপনার স্টোরিতে হোমিওপ্যাথিকে প্রমোট করেন? আমি অনেক লোক দেখেছি যারা সঠিক ওষুধ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে দিয়েছে এবং বিশ্বাসের নামে এই ওষুধ ব্যবহার করে মারা গেছে, এবং আপনি এটি প্রমোট করেন?’

    একজন লেখেন, ‘অনুষ্কা শর্মার মতো সেলিব্রিটি, যার এত বেশি ফলোয়ার আছে, গম্ভীর অসুস্থতার চিকিত্সা জন্য হোমিওপ্যাথিকে প্রমোট করা দুঃখজনক। ক্যানসার, হার্ট অ্যাট্যাক বা অন্য কঠিন রোগ হলে লোকে হোমিওপ্যাথিক ক্লিনিকে যায় না, হাসপাতালে যায়।’

    Home/Entertainment/Anushka Sharma: হোমিওপ্যাথির বিকল্প নেই! অনুষ্কার পোস্ট ঘিরে তৈরি বিতর্ক, কটাক্ষের মুখে নায়িকা
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