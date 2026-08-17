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    আশা ভোঁসলের স্মৃতিতে বিশেষ পদক্ষেপ এআর রহমানের, সঙ্গী হলেন শাহরুখও

    প্রয়াত সংগীতশিল্পী আশা ভোঁসলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি বিশেষ সংগীত প্রজেক্ট আনতে চলেছেন এআর রহমান। গত ১২ এপ্রিল ৯২ বছর বয়সে না ফেরার দেশে চলে গিয়েছেন এই কিংবদন্তি শিল্পী। শিল্পীর অবদানকে সম্মান জানানোর জন্যই এই বিশেষ পদক্ষেপ রহমানের। তবে তিনি একা নন, থাকবেন শাহরুখ খানও।

    Published on: Aug 17, 2026, 14:01:51 IST
    By Swati Das Banerjee
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    প্রয়াত সংগীতশিল্পী আশা ভোঁসলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি বিশেষ সংগীত প্রজেক্ট আনতে চলেছেন এআর রহমান। গত ১২ এপ্রিল ৯২ বছর বয়সে না ফেরার দেশে চলে গিয়েছেন এই কিংবদন্তি শিল্পী। শিল্পীর অবদানকে সম্মান জানানোর জন্যই এই বিশেষ পদক্ষেপ রহমানের। তবে তিনি একা নন, থাকবেন শাহরুখ খানও।

    আশা ভোঁসলের স্মৃতিতে বিশেষ পদক্ষেপ এআর রহমানের, সঙ্গী হলেন শাহরুখও
    আশা ভোঁসলের স্মৃতিতে বিশেষ পদক্ষেপ এআর রহমানের, সঙ্গী হলেন শাহরুখও

    এই খবর নিজেই জানিয়েছেন রহমান। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে সংগীত শিল্পী লিখেছেন, ‘কিংবদন্তি আশা তাইয়ের স্মরণে তৈরি এই মিউজিক ভিডিও অংশগ্রহণ করতে রাজি হয়েছেন শাহরুখ খান। শাহরুখ তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আশাজির স্মৃতিতে তৈরি এই মিউজিক ভিডিওর অংশ হতে রাজি হওয়ার জন্য।’

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    তবে আশা ভোঁসলের প্রয়াণের পর নয় বরং সংগীত শিল্পী বেঁচে থাকাকালীনই এই প্রজেক্ট তৈরীর পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ইচ্ছে ছিল এটি সঙ্গীত শিল্পীর হাতে তুলে দেওয়া কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেটা আর হল না। তবে ভিডিওই শুধু শাহরুখ খান নন, ভারতের বিভিন্ন সংগীত শিল্পীরা কণ্ঠ মেলাবেন। থাকবে প্রয়াত সঙ্গীতশিল্পীর নিজস্ব রেকর্ড করা বেশ কিছু অংশ।

    যদিও শুধুমাত্র টিজার মুক্তি পেয়েছে, পুরো গান মুক্তি পেতে এখনো কিছুটা দেরি। টিজারে সব থেকে মর্মস্পর্শে দিক হলো এখানে আশা ভোঁসলের উপস্থিতি রাখা হয়েছে। এই প্রজেক্ট তৈরি করার সময় তিনি যে এটির অংশ ছিলেন, সেটা স্পষ্ট হয়ে যায় টিজার দেখলে।

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    প্রসঙ্গত, একাধিক অঙ্গ বিকল হয়ে যাওয়ার ফলে গত ১২ এপ্রিল পরলোক গমন করেন আশা ভোঁসলে। মুম্বইয়ের শিবাজী পার্ক শ্মশানে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। আমির খান থেকে শুরু করে শাহরুখ খান, শেষ বিদায় জানাতে উপস্থিত ছিলেন বলিউডের নামিদামি তারকারা।

    Home/Entertainment/আশা ভোঁসলের স্মৃতিতে বিশেষ পদক্ষেপ এআর রহমানের, সঙ্গী হলেন শাহরুখও
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