Aratrika Maity: অ্যারেঞ্জড নয়, প্রেম করেই বিয়ে! টেলিভিশনের এই নায়ক ‘উজি’ আরাত্রিকার প্রথম ক্রাশ

Aratrika Maity: অ্যারেঞ্জড নয়, প্রেম করেই বিয়ে! টেলিভিশনের এই নায়ক ‘উজি’ আরাত্রিকার প্রথম ক্রাশ
খেলনা বাড়ির মিতুল হোক কিংবা জোয়ার ভাঁটার উজ্জ্বলা (ওরফে উজি) সব চরিত্রেই সাবলীল আরাত্রিকা মাইতি। ঝাড়গ্রামের মেয়ে টলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের পায়ের মাটি শক্ত করেছেন নিজের চেষ্টায়।
ছোট পর্দার অত্যন্ত জনপ্রিয় মুখ অভিনেত্রী আরাত্রিকা মাইতি। ‘জোয়ার ভাঁটা’ ধারাবাহিকের ‘উজি’ চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকমহলে ব্যাপক ভালোবাসা কুড়িয়েছেন তিনি। পর্দায় তাঁর অভিনয় যেমন প্রশংসা কুড়ায়, তেমনই তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও প্রেম নিয়েও ভক্তদের কৌতুহলের শেষ নেই। কিছুদিন আগে পর্যন্ত অভিনেতা আর্য দাশগুপ্তের সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব নিয়ে চর্চা কম হয়নি। পরবর্তীতে ‘জোয়ার ভাঁটা’র সহ-অভিনেতা অভিষেক বীর শর্মার সঙ্গেও তাঁর প্রেমের গুঞ্জন দানা বাঁধে। তবে সব রটনাকে পাশ কাটিয়ে আরাত্রিকা সবসময়ই নিজেকে ‘সিঙ্গল’ দাবি করে এসেছেন।
সম্প্রতি সাহানা পরিচালিত একটি বিশেষ পডকাস্ট শো-তে অতিথি হিসেবে হাজির হয়ে নিজের ব্যক্তিগত প্রেম ভাবনা, জীবনের প্রথম ক্রাশ এবং কাজের স্বপ্ন নিয়ে খোলামেলা কথা বললেন এই টেলি-নায়িকা।
প্রেম বিবাহ ও সম্পর্কের সিদ্ধান্ত:
পডকাস্টে নিজের বিয়ের ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে আরাত্রিকা স্পষ্ট জানান, তিনি প্রেম করেই জীবনসঙ্গী বেছে নেবেন এবং প্রেম বিবাহ (Love Marriage)-তেই তাঁর বিশ্বাস। বারবার সহ-অভিনেতাদের সঙ্গে নাম জড়ালেও আরাত্রিকা বরবারই জানিয়েছেন, বর্তমানে তিনি সম্পূর্ণ সিঙ্গেল এবং নিজের কাজের দিকেই তাঁর মূল ফোকাস।
জীবনের প্রথম ক্রাশ ও টলিপাড়ার প্রিয় তারকা:
পডকাস্টের সঞ্চালক সাহানার সঙ্গে আড্ডায় নিজের প্রথম ভালোবাসার কথা প্রকাশ করেন আরাত্রিকা। তিনি জানান, হিন্দি জনপ্রিয় অভিনেতা বরুণ সোবটি (Barun Sobti) ছিলেন তাঁর জীবনের প্রথম ‘ক্রাশ’। ‘ইস প্যায়ার কো ক্যায়া নাম দুঁ’ সিরিয়ালের সুবাদে একটা সময় দেশের একটা বড় অংশের কিশোরীদের ক্রাশ ছিলেন অর্ণব সিং রায়জাদা ওরফে এএসআর। যে ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল বরুণকে। আরাত্রিকাও তাঁর ব্য়তিক্রম নন।
টলিউড ইন্ডাস্ট্রির বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে আরাত্রিকা জানান, বর্তমান টলিপাড়ার অভিনেত্রীদের মধ্যে শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর অত্যন্ত পছন্দের একজন নায়িকা।
স্বপ্নের নায়ক শাহরুখ খান:
খেলনা বাড়ির মিতুল হোক কিংবা জোয়ার ভাঁটার উজ্জ্বলা (ওরফে উজি) সব চরিত্রেই সাবলীল আরাত্রিকা। ঝাড়গ্রামের মেয়ে টলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের পায়ের মাটি শক্ত করেছেন নিজের চেষ্টায়। নিজের অভিনয় জীবনের সবচেয়ে বড় স্বপ্নের কথা বলতে গিয়ে চোখ চকচক করে ওঠে আরাত্রিকার। তিনি জানান, বলিউড বাদশা শাহরুখ খান-এর সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করা বা একই ছবিতে অভিনয় করাটাই তাঁর জীবনের অন্যতম বড় স্বপ্ন।
ধারাবাহিকের গণ্ডি পেরিয়ে পডকাস্টের এই অকপট আড্ডায় আরাত্রিকার এই সহজ-সরল ও স্পষ্টবাদী মন্তব্য তাঁর অনুরাগীদের মন কেড়েছে।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More