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    Aratrika: ‘ইতিহাস একদিন প্রশ্ন করবে, তখন সবাই কোথায় ছিলে’, সোনমের সমর্থনে লিখলেন সারেগামাপা-খ্যাত ‘খুদে কমরেড’ আরাত্রিকা

    শনিবার যেভাবে ‘বলপূর্বক’ সোনম ওয়াংচুককে তুলে নিয়ে যায় দিল্লি পুলিশ, তা ঘিরে আপাতত সমালোচনা গোটা দেশে। এবার সোনমের সমর্থনে দীর্ঘ পোস্ট করলেন সারেগামাপা-খ্যাত আরাত্রিকা সিনহা। 

    Published on: Jul 19, 2026, 11:42:23 IST
    By Tulika Samadder
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    দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে শুয়েই অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন সোনম ওয়াংচুক। এমনকী, সোমবার, ২০ জুলাই ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) তরফে সংসদ ভবন অভিযানের যে ডাক দেওয়া হয়েছে, তা সফল করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি একটি হাতে লেখা চিঠির মাধ্যমে। শনিবার যেভাবে ‘বলপূর্বক’ তাঁকে তুলে নিয়ে যায় দিল্লি পুলিশ, তা ঘিরে আপাতত সমালোচনা গোটা দেশে।

    সোনম ওয়াংচুকের সমর্থনে পোস্ট আরাত্রিকা সিনহার।
    সোনম ওয়াংচুকের সমর্থনে পোস্ট আরাত্রিকা সিনহার।

    গুটিকয়েক তারকা মুখ খুলেছেন সোনম ওয়াংচুককে নিয়ে। টলিপাড়ার কথা ধরলে সেই সংখ্যা আরও কম। তবে একটি দীর্ঘ পোস্ট সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে নিয়েছেন সারেগামাপা-খ্যাত আরাত্রিকা সিনহা। বরাবরই রাজনৈতিক থেকে সামাজিক ইস্যুতে খোলামেলাভাবে কথা বলতে দেখা গিয়েছে বছর ১৬-র এই মেয়েটিকে। এমনকী রিয়েলিটি শো-তে থাকাকালীন তাঁর পরিচিতি তৈরি হয়েছিল ‘খুদে কমরেড’ হিসেবে। সোনম ওয়াংচুক ও সিজেপি-র সমর্থনে পোস্ট এল আরাত্রিকার থেকে শনিবার রাতে।

    আরাত্রিকা তাঁর পোস্টে লিখেছেন-

    ‘কয়েক দিন ধরে আমি ভাবছিলাম, নীরবতা শুধু ক্ষমতায় থাকা মানুষদেরই। এখন বুঝতে পারছি, এই নীরবতা তার চেয়েও অনেক বড়। লক্ষ লক্ষ ফলোয়ার্স, অর্থ, ব্লু টিক, মাইক্রোফোন আর ক্যামেরা থাকা কত মানুষ স্বেচ্ছায় আরামদায়ক নীরবতা বেছে নিয়েছেন। যারা নিরাপদ সময়ে কথা বলার একটি সুযোগও হাতছাড়া করেন না, তাঁরই আজ একজন মানুষ অনশন করে নিজের জীবন ঝুঁকির মুখে ফেললেও কিছু বলার নেই।’

    ‘স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ার পর সোনম ওয়াংচুককে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সফদরজং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তাঁর স্ত্রীর অভিযোগ, তাঁকে ফোন নিয়ে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি, স্বামীর চিকিৎসা-সংক্রান্ত রিপোর্ট দেখতে দেওয়া হয়নি এবং তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও আইনজীবীদেরও দেখা করতে দেওয়া হয়নি। এদিকে অভিজিৎ দিপকের অভিযোগ, অনশন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়ার আগে বিক্ষোভ চলাকালীন পুলিশ তাঁর উপর হামলা চালায়।’

    ‘মানুষ আসলে কিসের অপেক্ষা করছে? কারও শারীরিক অবস্থা যেন আর ফেরানো না যায়—তার? আরও একটি হৃদয়বিদারক শিরোনামের? নাকি ইতিহাস একদিন প্রশ্ন করবে— তখন সবাই কোথায় ছিল? সোনম গুরুত্বপূর্ণ।’

    যদিও বলিউডের বহু তারকা ক্রমাগত সোনম ওয়াংচুকের সমর্থনে কথা বলে চলেছেন। যার মধ্যে রয়েছেন শাবানা আজমি, সোনাক্ষি সিনহা, বিশাল দাদলানি, দিয়া মির্জা-র মতো তারকারাও।

    প্রসঙ্গত, হাসপাতালে ভর্তি করানোর পরেও সোনম ওয়াংচুকের অনশন ভাঙানো যায়নি। নিজের লেখা চিঠিটি রবিবার স্ত্রী গীতাঞ্জলি জে আংমোর হাত দিয়ে পাঠিয়েছেন সোনম, তাতে লেখা রয়েছে, ‘২০ জুলাই, দ্বিতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন। ভয়মুক্ত ভারত, অন্যায়মুক্ত ভারত।’ সোনমের সমাজমাধ্যমেও এই চিঠি প্রকাশ করা হয়েছে। শিক্ষা দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে সোনম অনশন শুরু করেন ২৮ জুন থেকে। যন্তর মন্তরের সামনে নতুন করে অনশন শুরু করেছেন সিজেপি প্রধান অভিজিৎ দীপকে।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/Aratrika: ‘ইতিহাস একদিন প্রশ্ন করবে, তখন সবাই কোথায় ছিলে’, সোনমের সমর্থনে লিখলেন সারেগামাপা-খ্যাত ‘খুদে কমরেড’ আরাত্রিকা
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