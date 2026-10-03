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সলমনের নাম শুনেই চটে গেলেন ভাই আরবাজ! দাদার সঙ্গে দূরত্ব? জল্পনা ভিডিয়ো ঘিরে

মুম্বইয়ের সাম্প্রতিক একটি অনুষ্ঠানে সলমন খান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে আরবাজ খান রেগে লাল হয়ে যান। তবে কি খান পরিবারে ফাটল ধরল? 

Published on: Oct 3, 2026, 21:46:15 IST
By Priyanka Mukherjee
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মুম্বাইয়ে একটি জুয়েলারি ব্র্যান্ডের প্রচার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে সাংবাদিকদের তোপের মুখে পড়লেন বলিউড অভিনেতা-প্রযোজক আরবাজ খান (Arbaaz Khan)। অনুষ্ঠান চলাকালীন নিজের দাদা তথা সুপারস্টার সলমান খান (Salman Khan)-এর সাম্প্রতিক একটি বিস্ফোরক মন্তব্য নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ক্ষুব্ধ হয়ে কথা না বলেই অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করেন আরবাজ। পরবর্তীতে ঘুরে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের এই ধরনের অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তোলার মানসিকতা নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন তিনি।

সলমনের নাম শুনেই চটে গেলেন ভাই আরবাজ! দাদার সঙ্গে দূরত্ব? জল্পনা ভিডিয়ো ঘিরে
সলমনের নাম শুনেই চটে গেলেন ভাই আরবাজ! দাদার সঙ্গে দূরত্ব? জল্পনা ভিডিয়ো ঘিরে

প্রশ্ন এড়িয়ে ‘এক্সকিউজ মি’ বলে হাঁটা দিলেন আরবাজ

শুক্রবার মুম্বাইয়ের ওয়েস্টিন মুম্বাই পোওয়াই লেক হোটেলে আয়োজিত গয়নার ব্র্যান্ডের ইভেন্টে পোজ দেওয়ার পাশাপাশি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন আরবাজ। সেই সময় এক সাংবাদিক ‘বিগ বস ২০’-এর সাম্প্রতিক পর্বে সলমন খানের দেওয়া একটি বিতর্কিত বক্তব্য টেনে প্রশ্ন করতে যান। সাংবাদিকের প্রশ্ন শেষ হওয়ার আগেই আরবাজ বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন, ‘এক্সকিউজ মি... থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ’ বলে গটগটিয়ে হাঁটা শুরু করেন।

. ‘ইভেন্টের সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল?’

ঘটনাস্থল থেকে কিছুটা দূরে যাওয়ার পর নিজের অসন্তোষ স্পষ্ট করে ফের সাংবাদিকদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেন আরবাজ। তিনি বলেন, ‘আপনার প্রশ্নটা কি আজকের গয়না বা আজকের ইভেন্টের সাথে সম্পর্কিত ছিল? আজকের অনুষ্ঠানের সাথে ওই প্রশ্নের কোনো লেনদেন ছিল?’ যেহেতু ইভেন্টটি একটি নির্দিষ্ট জুয়েলারি ব্র্যান্ডের ছিল, তাই ব্র্যান্ডের বাইরে অন্য কোনো বিতর্কিত বিষয় টেনে আনাকে অসমীচীন মনে করেই আরবাজ প্রশ্নটি এড়িয়ে যান।

‘বিগ বস’-এ কী বলেছিলেন সলমন খান?

সম্প্রতি ‘বিগ বস ২০’-এর একটি পর্বে প্যাপারাজ্জিদের (পাপারাত্সি) ফটো তোলার ধরণ ও অভদ্রতা নিয়ে প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করেন সলমান খান। মহিলা তারকাদের অসম্মানজনক বা আপত্তিকর অ্যাঙ্গেল (পিছন থেকে) ছবি তোলার কড়া সমালোচনা করে সলমন বলেন, 'পিছন থেকে যে শটগুলো নেওয়া হয়, তা কোনও অভিনেত্রী পছন্দ করেন না। আমার নিজের ভাইঝির হাঁটাহাঁটির ছবিও পিছন থেকে তুলে ক্যাপশনে লেখা হয় 'Guess who it is' (চিনুন তো ইনি কে)! এদের এমন উত্তর দেওয়া উচিত যাতে নিজেদের মা-বোনের ছবিও এভাবে তুলে দেখাতে পারে।'

সাই মঞ্জরেকর, নেহা ধুপিয়ার মতো অভিনেত্রীরাও এর আগে এই অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেন সলমন।

আরবাজ খানের কাজের আপডেট২

০২৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সুজাদ ইকবাল খান পরিচালিত ‘বিহু অ্যাটাক’ (Bihu Attack) সিনেমায় শেষ দেখা গিয়েছিল আরবাজ খানকে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি মেকআপ আর্টিস্ট সুরা খানকে বিয়ে করেছেন এবং ২০২৫ সালের ৫ অক্টোবর এই দম্পতির কোলে এসেছে তাঁদের প্রথম সন্তান সিপারা খান।

  • Priyanka Mukherjee
    ABOUT THE AUTHOR
    Priyanka Mukherjee

    প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

Home/Entertainment/সলমনের নাম শুনেই চটে গেলেন ভাই আরবাজ! দাদার সঙ্গে দূরত্ব? জল্পনা ভিডিয়ো ঘিরে
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