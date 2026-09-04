বলিউডে ডেবিউ করতে চলেছেন আরবাজ-মালাইকার ছেলে আরহান! কোন সিনেমায় সলমনের ভাইপো?

বলিউডে ডেবিউ করতে চলেছেন আরবাজ-মালাইকার ছেলে আরহান! কোন সিনেমায় সলমনের ভাইপো?
আরবাজ খান ও মালাইকা অরোরার জন্য এটি একটি অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত হতে চলেছে, কারণ তাঁদের ছেলে আরহান বলিউডে অভিষেক করতে চলেছে। একটি বলিউড সিনেমায় তাঁকে প্রধান অভিনেতা হিসেবে দেখা যাবে।
প্রায়শই আরবাজ খান ও মালাইকা অরোরার ছেলে আরহান খানকে আজকাল হামেশাই বিভিন্ন বলিউড পার্টিতে দেখা যায়। কিন্তু এখন খবর আসছে যে, তিনি অভিনয়ের জগতে পা রাখতে চলেছেন। হ্যাঁ, সলমন খানের ভাগ্নে আরহানকে খুব জলদি দেখা যাবে বলিউড সিনেমায়। তিনি জলদিই একজন অ্যাকশন হিরো হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবেন।
অ্যাকশন ফিল্ম দিয়ে অভিষেক
জুম-এর একটি প্রতিবেদন অনুসারে, আরবাজ ও মালাইকা অরোরার ছেলে আরহান একটি অ্যাকশন ফিল্মের মাধ্যমে বলিউডে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন। ছবিটি পরিচালনা করছেন চলচ্চিত্র নির্মাতা অনিরুদ্ধ আইয়ার, যিনি এর আগে 'অ্যান অ্যাকশন হিরো' সিনেমাটি পরিচালনা করেছিলেন। আরহানের ডেবিউ হবে একটি বড় বাজেটেক অ্যাকশন ফিল্ম। সিনেমার চিত্রনাট্যটি বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
আরহানের কেরিয়ার নিয়ে আরবাজের বক্তব্য
উল্লেখ্য যে, এর আগে ইন্ডিয়া টুডেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আরবাজ তাঁর ছেলেকে বলিউডে লঞ্চ করা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ‘চিত্রনাট্য আমার বা অন্য কারও হতে পারে। এই মুহূর্তে সবাই ওর দিকেই তাকিয়ে আছে।’
আরবাজ আরও বলেন যে, দেশে অনেক চলচ্চিত্র নির্মাতা আছেন এবং সবাই নতুন প্রতিভা ও মুখের সন্ধানে আছেন। তিনি বলেন যে, তার আগে যদি আরহানের জন্য কারও কাছে কোনো প্রস্তাব থাকে, তবে সে তা বিবেচনা করতে পারে। সলমনের ভাই বলেন, ‘এমন নয় যে আমি আরহানকে কিছুই দেব না। আমার কাছে কিছু থাকলে, আজ হোক বা কাল হোক, আমি অবশ্যই তাকে প্রস্তাব দেব এবং সে কী করতে চায়, সেই সিদ্ধান্ত তাকেই নিতে দেব।’
আরহানের পডকাস্ট
উল্লেখ্য যে, আরহান কিছুদিন আগে 'দম বিরিয়ানি' নামে একটি পডকাস্ট শুরু করেন। তিনি তার বন্ধু দেব এবং আরুশের সঙ্গে এই পডকাস্টটি সঞ্চালনা করতেন। যাতে তাঁদের পরিবারও অংশ নিত।
আরবাজ ও মালাইকার পেশাগত জীবন
আরবাজ ও মালাইকার পেশাগত জীবনের কথা বলতে গেলে, আরবাজ ১৯৯৬ সালে 'দারার' ছবির মাধ্যমে বলিউডে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি 'ফির প্যায়ার কিয়া তো ডরনা কেয়া', 'মা তুঝে সালাম', 'ইয়ে মোহাব্বত হ্যায়', 'সোচ' এবং 'কুছ না কহো'-র মতো ছবিতে অভিনয় করেছেন। তিনি পরিচালক হিসেবেও কাজ করেছেন এবং সলমন খানের 'দাবাং ২' ছবিটি পরিচালনা করেছেন।
মালাইকার কথা বলতে গেলে, তিনি তাঁর কর্মজীবনে অসংখ্য হিট গান উপহার দিয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছে 'ছাইয়া ছাইয়া', 'কাল ধামাল', 'হোঁঠ রসিলে' এবং 'মুন্নি বদনাম'।
আরবাজ ও মালাইকার ব্যক্তিগত জীবন
বিবাহবিচ্ছেদের পর আরবাজ শুরা খানকে বিয়ে করেন এবং তারা এখন এক কন্যা সন্তানের বাবা-মা। অন্যদিকে, বিবাহবিচ্ছেদের পর মালাইকা অর্জুন কাপুরের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন। তারা বেশ কয়েক বছর একসঙ্গে ছিলেন, কিন্তু পরে তাদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়।
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