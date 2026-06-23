Swastika-Arnab: ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে স্বস্তিকা-অর্ণব! প্রেমচর্চার আগুনে ঘি ঢেলে কী বললেন বিদ্যা?
পর্দার প্রেম কি সত্য়ি গড়িয়েছে বাস্তবে? নাকি সবটাই প্রচারের গিমিক? অর্ণব-স্বস্তিকার প্রেমের আগুনে ঘি পড়ল সম্প্রতি।
টেলিপাড়ার আনাচে-কানাচে বেশ কয়েক মাস ধরেই গুঞ্জন— চুটিয়ে প্রেম করছেন অভিনেত্রী স্বস্তিকা দত্ত (Swastika Dutta) এবং অভিনেতা অর্ণব। পর্দার রসায়ন নাকি বাস্তবেও গড়িয়েছে, এই নিয়ে টলিপাড়ায় কানাঘুষো কম হচ্ছিল না। সম্প্রতি একটি অ্যাওয়ার্ড সেরিমানির (Award Ceremony) রেড কার্পেটে হাজির হয়ে এই ‘প্রেমচর্চা’র আগুন যেন এক ঝটকায় আরও বাড়িয়ে দিলেন স্বস্তিকা। তবে তিনি সোজা ব্যাটে খেলেননি, বরং নিজের অন-স্ক্রিন চরিত্রের আশ্রয় নিয়ে সাংবাদিকদের গুগলি দিলেন।
টেলিভিশনের পর্দায় এখন স্বস্তিকা অভিনয় করছেন ‘প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি’ চরিত্রে, যেখানে তাঁর কো-স্টার হলেন অর্ণব। বাস্তবে তাঁদের সম্পর্কের গুঞ্জন নিয়ে যখন সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা সরাসরি প্রশ্ন করেন, তখন স্বস্তিকা বুদ্ধিদীপ্ত ও মিষ্টি হেসে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘তোমরা বিশ্বাস করছো তো স্বস্তিকা-অর্ণব প্রেম করছে? তাহলেই ‘বিদ্যা-রাজঋত’ জুটি সফল!’
বাস্তবের গুঞ্জন নাকি পর্দার ম্যাজিক?
স্বস্তিকার এই চতুর জবাব কিন্তু প্রেমচর্চাকে স্রেফ উড়িয়ে দেয়নি, বরং আরও একটু রহস্য জিইয়ে রাখল। তিনি পরোক্ষভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, পর্দায় ‘বিদ্যা’ এবং ‘রাজঋত’ হিসেবে তাঁদের রসায়ন এতটাই নিখুঁত এবং বাস্তবসম্মত যে, সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সাংবাদিকরা পর্যন্ত তাঁদের বাস্তবের প্রেমিক-প্রেমিকা বলে ভুল করছেন। আর একজন অভিনেতার কাছে অন-স্ক্রিন চরিত্রের এই বাস্তবধর্মী গ্রহণযোগ্যতাই তো সবচেয়ে বড় সাফল্য।
নেটপাড়ায় জল্পনা তুঙ্গে
স্বস্তিকার এই জবাবের পর ভক্তদের মনে কৌতুহল কিন্তু কমেনি। অনেকেই মনে করছেন, ‘ডুবে ডুবে জল খাওয়া’র এই রসায়নের পেছনে স্রেফ অভিনয়ের চেয়েও বেশি কিছু থাকতে পারে। যদিও তারকা জুটি আপাতত পুরো ক্রেডিটটাই দিচ্ছেন তাঁদের অন-স্ক্রিন কেমিস্ট্রিকে।
টলিপাড়ার অন্যতম ‘টক অফ দ্য টাউন’ ছিল শোভন গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর প্রেম, মান-অভিমান আর তারপরেই সেই হাই-প্রোফাইল বিচ্ছেদ— সব মিলিয়ে স্বস্তিকা দত্তর প্রেম নিয়ে একটা সময় নেটপাড়ায় চর্চার অন্ত ছিল না। এরপর গঙ্গা দিয়ে বয়ে গিয়েছে অনেক জল। শোভন এখন সোহিনীতে থিতু। অন্যদিকে অর্ণবও ভালোবেসে হাত ধরেছিলেন কো-স্টার (অনস্ক্রিন বউদি) ইপ্সিতার। প্রেম বিয়ে ওবধি গড়িয়েছিল (রেজিস্ট্রি ম্যারেজ) কিন্তু আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন অর্ণব। আপতত নায়ক সিঙ্গল। তাই কি দুয়ে দুয়ে চার করছেন সকলে? বাকিটা সময় বলবে!
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More