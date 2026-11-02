‘ইনকাম ট্য়াক্স অফিসার নাকি?’ বিগ বসের ঘর থেকে কত টাকা পেলেন? চাঁচাছোলা জবাব ভরত কলের

‘ইনকাম ট্য়াক্স অফিসার নাকি?’ বিগ বসের ঘর থেকে কত টাকা পেলেন? চাঁচাছোলা জবাব ভরত কলের
বিগ বসের ঘর থেকে কত লক্ষ্মী নিজের ঘরে আনলেন ভরত কল? পারিশ্রমিক নিয়ে নেটিজেনের প্রশ্নের মুখে, কী জবাব তারকার?
রিয়্যালিটি শো ‘বিগ বস বাংলা’-র ঘর থেকে বেরোনোর পর সম্প্রতি এক লাইভ সেশনে এসে ভক্তদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন প্রবীণ অভিনেতা ভরত কল। তবে এই সরাসরি আড্ডার মাঝে এক ভক্তের অদ্ভুত প্রশ্নে বেশ চটে যান তিনি এবং নিজস্ব মেজাজে সেই ভক্তকে কড়া জবাব দেন।
‘বিগ বস থেকে কত টাকা পেয়েছেন?’
লাইভ সেশন চলাকালীন এক অনুরাগী হঠাৎ মন্তব্য বাক্সে প্রশ্ন লিখে বসেন— ‘আপনি টোটাল কত পেয়েছেন বিগ বস থেকে? প্লিজ জানাবেন।’
ভরত কলের চাঁচাছোলা জবাব:
লাইভে এসে ভক্তের মুখে এমন ব্যক্তিগত ও আর্থিক প্রশ্ন শুনে একেবারেই চুপ থাকেননি ভরত কল। প্রশ্নটি পড়ে কিছুটা রেগে গিয়ে ও রসিকতার সুরে তিনি সরাসরি বলেন, ‘আরে ভাই, তুমি কি ইনকাম ট্যাক্স অফিসার? কত পেয়েছি, কত পেয়েছি’— কেন বলব তোমাকে? এটা কি কখনও হয় যে লাইভে এসে আমি তোমাকে বলব আমি কত টাকা পেয়েছি?’
সোশাল মিডিয়ায় হইচই:
অভিনেতার এই সোজাসাপ্টা ও কড়া প্রতিক্রিয়ার ভিডিওটি বর্তমানে সোশাল মিডিয়ায় দারুণ ভাইরাল। নেটপাড়ার অনেকেই ভরতের এই মেজাজ ও স্পষ্টভাষী উত্তরের প্রশংসা করে লিখেছেন, তারকাদের ব্যক্তিগত বা পারিশ্রমিকের বিষয় নিয়ে পাবলিক লাইভে প্রশ্ন করা মোটেই উচিত নয়। বিগ বসের ঘরে প্রায় ৫৫ দিন টিকে ছিলেন ভরত কল। নিজের পারফরম্যান্সে খুশি অভিনেতা।
বিগ বসের ঘরে কে কত পারিশ্রমিক পাচ্ছেন তা নিয়ে স্পষ্ট তথ্য না মিললেও খবর জীতু কমল চলতি সিজনের হাইয়েস্ট পেইড প্রতিযোগী।
সদ্য় সমাপ্ত সপ্তাহে বিগ বসের ঘর থেকে কেউই বাদ পড়েনি। নন্দিনী দত্তকে পাঠানো হয়েছে সিক্রেট রুমে। অথচ দু-মাস অতিক্রান্ত। হাতে সময় বলতে আর মাত্র এক মাস। অথচ বিগ বসের ঘরে এখনও প্রতিযোগির সংখ্যা ১০। তাই সেরা পাঁচে কারা পৌঁছায় সেই দিকে নজর সকলের।
ওদিকে বিগ বসের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে একের পর এক বোমা ফাটিয়েছেন ভরত কল। তিনি বেছে নিয়েছেন নিজের পছন্দের উইনারও। তাঁর অভিজ্ঞতা বলছে, জনতার ফেভারিট হয়ে ওঠা রাজবীর নয় জিতবে তারকা-মুখই। তিনি জানান, ‘রাজবীর টপ ৫-এ থাকবে। টপ ৩-এও থাকবে। অনেকে বলছে ও উইনার হবে। কিন্তু আমার মনে হয় অত সহজ হবে না। দুর্নিবার বা সোনা (সোনামণি)-র জেতার সম্ভাবনা আছে।’
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More