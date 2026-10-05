Arijit Singh: সঙ্গীতজীবনের ২০ বছর উদযাপন! অবসর ঘোষণার পর ২০২৭ সালে বড় সিদ্ধান্ত অরিজিৎ সিং-এর, তবে ব্রাত্য় বাংলা

Arijit Singh: সঙ্গীতজীবনের ২০ বছর উদযাপন! অবসর ঘোষণার পর ২০২৭ সালে বড় সিদ্ধান্ত অরিজিৎ সিং-এর, তবে ব্রাত্য় বাংলা
২০০৫ সালের জার্নি থেকে শুরু করে নিজের ক্যারিয়ারের ২০ বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে শ্রোতাদের এই বিশেষ উপহার দিচ্ছেন গায়ক।
চলতি বছরের শুরুতেই প্লেব্যাক থেকে অবসর নিয়ে একক সংগীতচর্চায় মন দেওয়ার ঘোষণা দিয়ে কোটি কোটি ভক্তকে চমকে দিয়েছিলেন সুরের জাদুকর অরিজিৎ সিং (Arijit Singh)। তবে এবার ভারতীয় সংগীতপ্রেমীদের জন্য এক অবিশ্বাস্য সুখবর নিয়ে এলেন তিনি। সংগীত জগতে নিজের সফল ২০ বছর উদযাপন করতে ২০২৭ সালে ভারতজুড়ে এক মেগা স্টেডিয়াম ট্যুরের (Stadium-scale India Tour) ঘোষণা করলেন এই প্রখ্যাত গায়ক। ২০২৭ সালের জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে মে মাস পর্যন্ত দেশের ৯টি বড় শহরে আয়োজিত হবে অরিজিতের ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় এই মিউজিক্যাল ট্যুর।
কোন কোন শহরে আয়োজিত হবে এই মেগা ট্যুর?
‘টিম ইনোভেশন’ (Team Innovation)-এর প্রযোজনায় এবং 'thumpN'-এর এক্সক্লুসিভ টিকিটিংয়ে দেশের ৯টি বড় শহরের আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে এই কনসার্টগুলো: আহমেদাবাদ (Ahmedabad) চণ্ডীগড় (Chandigarh) জয়পুর (Jaipur) মুম্বাই (Mumbai) বেঙ্গালুরু (Bengaluru) নতুন দিল্লি (New Delhi) পুণে (Pune) ইন্দোর (Indore) হায়দরাবাদ (Hyderabad)। হ্যাঁ, দেশের ৯টি শহরের এই তালিকায় নাম নেই কলকাতার!
২০ বছরের সফর নিয়ে আবেগে ভেসেছেন অরিজিৎ
২০০৫ সালে 'ফেমে গুরুকুল' রিয়্যালিটি শোর মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে গত দুই দশকে ‘তুমি হি হো’, ‘আগার তুম সাথ হো’, ‘চন্না মেরেয়া’, ‘কেসরিয়া’, ‘চালেয়া’ থেকে শুরু করে সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত রণবীর কাপুরের ‘রামাযাণ’ ছবির ‘জয় জয় রাম’ পর্যন্ত অজস্র অবিস্মরণীয় গান উপহার দিয়েছেন তিনি। এই বিশেষ মাইলফলক নিয়ে আবেগঘন বিবৃতিতে অরিজিৎ সিং জানান, 'সংগীতজীবনের ২০ বছরের এই সফর আমার কাছে পরম কৃতজ্ঞতার। এই যাত্রার সবচেয়ে বড় অংশ হলো শ্রোতারা, যারা আমার গানগুলোকে ভালোবাসায় জীবন্ত করে তুলেছেন। পুরো ভারত ঘুরে স্টেডিয়ামে মঞ্চে দাঁড়িয়ে লাইভ ভালোবাসার সেই অনুভূতি ভাগ করে নিতে আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। অজস্র গান, অনেক স্মৃতি আর বহু মানুষের সাথে দেখা হওয়ার এই সুযোগের জন্য আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না।'
আন্তর্জাতিক মানের প্রযুক্তি ও কনসার্ট ভিজিউয়ালসংগীতপ্রেমীদের একেবারে বিশ্বমানের অভিজ্ঞতা দিতে স্টেডিয়ামগুলোতে বিশেষ প্রোডাকশনের বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। বিশেষ স্টেজ ডিজাইন: দর্শকদের আরও কাছাকাছি পৌঁছাতে স্টেজে থাকছে একটি বর্ধিত রানওয়ে। প্রযুক্তিগত চমক: কনসার্টে থাকবে ৩৬০-ডিগ্রি স্পেশাল অডিও, থ্রি-ডি কাইনেটিক এলইডি, প্যানোরামিক স্ক্রিন, লেজার টেকনোলজি এবং আন্তর্জাতিক মানের আতশবাজির ঝলকানি।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More