    Arijit Singh Viral Video: ‘বাংলা গান শুনতে জিয়াগঞ্জে আসতে হবে…’! ভূমি-পুত্র অরিজিতের কথায় আপ্লুত এলাকাবাসী

    Arijit Singh: এইচসিএল গ্রুপ তাদের ৫০ বছর পূর্তি উদযাপনের জন্য একটি বিশেষ লাইভ কনসার্টের আয়োজন করে সম্প্রতি। আর সেখানেই ঘটে এই কাণ্ড। দেখুন সেই মুহূর্ত। 

    Apr 13, 2026, 17:34:52 IST
    By Tulika Samadder
    Arijit Singh-Jiaganj: ভারতের আইটি সংস্থা HCL Group তাদের ৫০ বছর পূর্তি উদযাপনের জন্য একটি বিশেষ লাইভ কনসার্টের আয়োজন করে সম্প্রতি। এই অনুষ্ঠানে পারফর্ম করেন জনপ্রিয় গায়ক অরিজিৎ সিং। এই প্রাইভেট ইভেন্টটি মূলত HCLTech-এর কর্মীদের জন্য আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে সংস্থার স্টার্টআপ থেকে গ্লোবাল কোম্পানিতে পরিণত হওয়ার ৫০ বছরের যাত্রা উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা যায়, অরিজিৎ সিং তাঁর জনপ্রিয় সব গান গেয়ে কর্মীদের মাতিয়ে তুলছেন।

    অরিজিৎ সিং।
    একজন ইউজার লিখেছেন, ‘লেভেলটাই আলাদা—অনুভূতি, কণ্ঠ, ভাইব সবই নেক্সট লেভেল।’আরেকজন লিখেছেন, ‘এইচসিএল এভাবেই ৫০ বছর উদযাপন করছে—লাইট, মিউজিক আর মঞ্চে অরিজিৎ সিং, গায়ে কাঁটা দেওয়া অভিজ্ঞতা বলা চলে।’ এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিলিয়নেয়ার এই কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা শিব নাদার। তাঁকে হুইলচেয়ারে বসে থাকতে দেখা যায়।

    এই অনুষ্ঠানের একাধিক ঝলক সামনে এসেছে। একটিতে দেখা যায় যে, অরিজিৎকে সেখানে উপস্থিত কিছু বাঙালি খাঁটি বাংলায় অনুরোধ করেন, ‘বাংলা গান’! আর এর জবাব বাংলাতেই দেন গায়ক। বলেন, ‘বাংলা গান শুনতে জিয়াগঞ্জে আসতে হবে।’ এরপর দেখা যায় যে, অরিজিৎ গান ধরেন, ‘ইয়ে দিল্লি হ্যায় মেরে ইয়ার’!

    বর্তমানে বেশিরভাগ সময়টা জিয়াগঞ্জেই কাটাচ্ছেন অরিজিৎ সিং। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার এই ছোট্ট শহরেই বেড়ে উঠেছে। এখানেই রয়েছে তাঁর নিজের বাড়ি, একটি রেস্তোরাঁও খুলেছেন, যা চালান অরিজিতের বাবা। স্থানীয়ভাবে এবং পরিবারের কাছে তিনি 'সোমু' নামে পরিচিত ছিলেন। এখানো সেখানকার লোক তাঁকে সোমু বলেই ডাকে।

    অরিজিৎ জিয়াগঞ্জের রাজা বিজয় সিংহ বিদ্যামন্দির স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি জিয়াগঞ্জেরই শ্রীপত সিং কলেজে ভর্তি হন। খুব ছোটবেলা থেকেই তাঁর সংগীতের প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল। পরিবারের সাংস্কৃতিক পরিবেশ তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁর মামা একজন তবলা বাদক এবং মাসি ধ্রুপদী সংগীতশিল্পী ছিলেন। মায়ের সঙ্গে ছোটবেলায় স্থানীয় গুরুদ্বারে গিয়ে কীর্তন গাইতেন, যা তাঁর সংগীত জীবনের অন্যতম ভিত্তি তৈরি করেছিল। চলতি বছরের শুরুতে অরিজিৎ সিং জানান যে, প্লে ব্যাক থেকে তিনি বর্তমানে অবসর নিতে চান। ইতিমধ্যেই অরিজিতের কল্যাণে জিয়াগঞ্জে ঘুরে গিয়েছেন এড শিরান, আমির খান, সলমন খানের প্রেমিকা ইউলিয়া ভান্টুর, সোনু নিগমের মতো তারকারা। আর এবার দিল্লির এই অনুষ্ঠানেও সগর্বে নিজের শহরের নাম নিলেন গায়ক। যাতে আপ্লুত এই এলাকার মানুষরা।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

