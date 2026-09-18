রামায়ণ-এ ‘জয় জয় রাম’ গাইতে ২০০বার রিটেক! কেন এমন হাল হল অরিজিতের?

রামায়ণ-এ ‘জয় জয় রাম’ গাইতে ২০০বার রিটেক! কেন এমন হাল হল অরিজিতের?
অরিজিৎ সিং একজন প্রতিভাবান গায়ক এবং তাঁর কণ্ঠ বরাবরই সকলের মন জয় করেছে। তবে, 'রামায়ণ' ছবির 'জয় জয় রাম' গানটি গাওয়ার সময় তাঁকে ২০০ বার রিটেক দিতে হয়েছিল।
অরিজিৎ সিং এই মুহূর্তে ইন্ডাস্ট্রির সফল গায়কদের মধ্যে প্রথম সারিতে। তাঁর কণ্ঠের লাখ লাখ ভক্ত রয়েছে। তিনি তাঁর কর্মজীবনে অনেক রোমান্টিক এবং দুঃখের গান গেয়েছেন। তাঁর সবচেয়ে সাম্প্রতিক মুক্তিপ্রাপ্ত গান 'রামায়ণ' সিনেমার ‘জয় জয় রাম’। অরিজিৎ এবং শ্রেয়া ঘোষালের গাওয়া এই গানটি ব্যাপক হিট হয়েছিল। কিন্তু আপনি কি জানেন যে এই গানটি সম্পূর্ণ করতে অরিজিৎ প্রায় ২০০টি টেক নিয়েছিলেন?
অরিজিৎ কেন ২০০টি টেক নিয়েছিলেন?
পিঙ্কভিলার একটি প্রতিবেদন অনুসারে, 'জয় জয় রাম' গানটি রেকর্ড করার সময় অরিজিৎ এতে এতটাই মগ্ন ছিলেন যে তিনি প্রায় ২০০টি টেক নিয়েছিলেন। প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, অরিজিৎ প্রতিটি টেকের সঙ্গে সেই অনুভূতিতে ডুবে যাচ্ছিলেন এবং এই প্রক্রিয়ায় এতটাই মগ্ন ছিলেন যে তিনি রেকর্ডিং সেশনটি শেষ করতে চাননি।
'জয় জয় রাম' গানটি সম্পর্কে জানুন
গানটির সুর করেছেন এআর রহমান এবং লিখেছেন ড. কুমার বিশ্বাস। গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন অরিজিৎ সিং এবং শ্রেয়া ঘোষাল। গানটিতে রামের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন রণবীর কাপুর এবং সীতার ভূমিকায় সাই পল্লবী। গানটি গণেশ চতুর্থীতে মুক্তি পায় এবং ব্যাপক প্রশংসা লাভ করেছে।
রামায়ণ কবে মুক্তি পাচ্ছে?
'রামায়ণ' সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন নীতেশ তিওয়ারি। চলচ্চিত্রটি দুটি ভাগে নির্মিত, যার প্রথমটি এই বছর দিওয়ালিতে এবং দ্বিতীয়টি আগামী বছর দিওয়ালিতে মুক্তি পাবে।
রামায়ণ সিনেমার সম্পূর্ণ কলাকুশলী
রণবীর অভিনয় করেছেন ভগবান রামের ভূমিকায়, সাই পল্লবী সীতার ভূমিকায়, রবি দুবে লক্ষ্মণের ভূমিকায় এবং যশ রাবণের ভূমিকায়। সিনেমায় আরও অভিনয় করেছেন অরুণ গোভিল, রাকুল প্রীত সিং, কাজল আগরওয়াল, লারা দত্ত এবং বিবেক ওবেরয়।
ভারতের সবচেয়ে ব্যয়বহুল সিনেমা
'রামায়ণ' ভারতের সবচেয়ে ব্যয়বহুল সিনেমা হতে চলেছে। প্রযোজক নমিত মালহোত্রা জানিয়েছেন যে দুটি পর্বই ৪,০০০ কোটি টাকার বাজেটে নির্মিত হয়েছে। ডিএনইজি এবং প্রাইম ফোকাস ভিজ্যুয়াল এফেক্টসের কাজ করছে। অস্কারজয়ী সুরকার হান্স জিমারও এআর রহমানের সঙ্গে সঙ্গীতের দায়িত্বে আছেন।
রণবীর রামের চরিত্রে অভিনয় করতে প্রস্তুত ছিলেন না
রণবীর একটি অনুষ্ঠানে প্রকাশ করেন যে তিনি প্রথমে ভগবান রামের চরিত্রে অভিনয় করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তবে, রাহার জন্মের পর তার ভাবনা বদলে যায়। তিনি বলেন যে রাহার জন্ম এবং সিনেমার প্রস্তাব পাওয়া তার জীবনে একটি চমৎকার কাকতালীয় ঘটনা ছিল, এবং অবশেষে তিনি এই চরিত্রে অভিনয় করতে রাজি হন।
রণবীর এবং সাইয়ের একসঙ্গে প্রথম সিনেমা
এই সিনেমার মাধ্যমে রণবীর এবং সাই প্রথমবারের মতো একসঙ্গে কাজ করছেন। ভক্তরা তাদের অনস্ক্রিন রসায়ন দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।
যশ সহ-প্রযোজক
যশ শুধু এই সিনেমায় রাবণের চরিত্রে অভিনয়ই করছেন না, তিনি এটি প্রযোজনাও করছেন। তিনি নমিতের সঙ্গে ‘রামায়ণ’ সহ-প্রযোজনা করেছেন।
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More