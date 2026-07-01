Arijit Singh: ৬০ টাকায় মেলে আলু পরোটা, নদিয়ার সাধারণ ধাবায় অরিজিৎ, ভোজন সেরে রান্নাঘরে চলল ফোটোসেশন!

Arijit Singh: ৬০ টাকায় মেলে আলু পরোটা, নদিয়ার সাধারণ ধাবায় অরিজিৎ, ভোজন সেরে রান্নাঘরে চলল ফোটোসেশন!
খাওয়ার পর অহংকার ভুলে সোজা ধাবার রান্নাঘরে ঢুকে ওখানকার কর্মচারীদের জড়িয়ে ধরে ছবি তোলেন অরিজিৎ সিং।
তিনি যখন মঞ্চে ওঠেন, তখন কোটি কোটি মানুষের হৃদয় উথাল-পাতাল হয়। মুম্বই শহরের বিলাসবহুল জীবন ছেড়ে তিনি ভালোবাসেন নিজের মাটির কাছাকাছি থাকতে, মায়ানগরী তাঁকে মায়ায় বাঁধতে পারেনি। তিনি আর কেউ নন, বলিউডের শীর্ষস্থানীয় বাঙালি সংগীতশিল্পী অরিজিৎ সিং (Arijit Singh)। শিকড়ের সঙ্গে জুড়ে থাকা গায়ক ফের একবার নেটপাড়া জয় করলেন।
সম্প্রতি নদিয়ার এক অতি সাধারণ ধাবায় কোনও আড়ম্বর ছাড়াই খেতে ঢুকে পড়েছিলেন অরিজিৎ। আলু পরোটার জন্য বিশেষ সুখ্যাতি রয়েছে সেই ধাবার, যার দাম মাত্র ৬০ টাকা। তেমনই সাধারণ মানের হোটেলে খেতে হাজির অরিজিৎ।
সেখানে বাবুর্চি ও কর্মচারীদের সাথে হাসিমুখে ছবিও তুললেন তিনি। ধাবা কর্তৃপক্ষের শেয়ার করা সেই ছবি ও অভিজ্ঞতা এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক ভাইরাল।
‘ধাবার ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন’— উচ্ছ্বসিত কর্তৃপক্ষ
নদিয়ার ওই সাধারণ ধাবা— ‘পিএম ইন ধাবা’ (PM Inn Dhaba)-র ফেসবুক পেজ থেকে অরিজিতের কিচেনে তোলা এই চমৎকার ছবিটি শেয়ার করা হয়েছে। ক্যাপশনে ধাবা কর্তৃপক্ষ লিখেছেন: ‘আজ আমাদের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন! প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী অরিজিৎ সিং আজ আমাদের ধাবাতে এসে খাবার উপভোগ করেছেন। এরপর তিনি আমাদের কিচেনে এসে পুরো টিমের সঙ্গে আন্তরিকভাবে সময় কাটিয়েছেন এবং সবার সঙ্গে ছবি তুলেছেন। এটি আমাদের জন্য সত্যিই গর্বের ও আনন্দের একটি মুহূর্ত। আপনার এই আন্তরিকতা ও ভালোবাসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, অরিজিৎ স্যার।'
সাধারণত বড় বড় তারকারা যেখানে বিলাসবহুল রেস্তোরাঁ ছাড়া খান না, সেখানে অরিজিৎ সিংয়ের পছন্দ একেবারেই সাধারণ বাঙালি খাবার। তৃপ্তি করে খাওয়ার পর ওখানকার কর্মচারীদের অনুরোধ ফেলেননি গায়ক। সোজা রান্নাঘরে গিয়ে শেফ ক্যাপ পরা রাঁধুনি এবং বাকি কর্মীদের সাথে পোজ দেন। ছবিতে ওঁর সেই চেনা একমাথা কোঁকড়ানো চুল, সাধারণ সাদা কুর্তা এবং পরনে ট্রাউজার্স— তারকা সুলভ কোনো অহংকারই ওঁর মধ্যে দেখা যায়নি।
‘আসি তাহলে…’— অরিজিতের ব্যবহারে মুগ্ধ নেটপাড়া
খাওয়াদাওয়া ও ফোটোসেশন পর্ব শেষ করে ধাবা থেকে বেরোনোর সময় উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে অরিজিৎ চিরপরিচিত বাঙালি কায়দায় বলেন, 'আসি তাহলে…'। ওঁর মুখে এই সাধারণ বিদায় সম্ভাষণ এবং মাটির মানুষসুলভ আচরণ দেখে ধাবার মালিক থেকে শুরু করে সাধারণ নেটিজেনরা আবারও ওঁর প্রেমে পড়েছেন। ছবির কমেন্ট বক্সে অনুরাগীরা লিখছেন— ‘টাকা-পয়সা, খ্যাতি মানুষকে যে অন্ধ করতে পারে না, তার জীবন্ত উদাহরণ হলেন অরিজিৎ সিং।’
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More