গায়ে সাদামাটা নীল টি-শার্ট! হাত জোড় করে এয়ারপোর্ট কর্মীর সঙ্গে কথা বলছেন জিয়াগঞ্জের ভূমি-পুত্র অরিজিৎ সিং

গায়ে সাদামাটা নীল টি-শার্ট! হাত জোড় করে এয়ারপোর্ট কর্মীর সঙ্গে কথা বলছেন জিয়াগঞ্জের ভূমি-পুত্র অরিজিৎ সিং
বিমানবন্দরের ভিতরের একটি ভিডিয়ো সেটি। একদম সাদামাটা সাজে দেখা গেল গায়ককে। হাত জোড় করে বিমানবন্দরের এক কর্মীর সঙ্গে কথাও বলতে দেখা গেল তাঁকে।
বরাবরই অরিজিৎ সিং-কে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন তাঁর অনুরাগীরা। এমনকী, ভক্তরা ভালোবেসে ভগবানের আসনে বসিয়েছেন জিয়াগঞ্জের ভূমিপুত্রকে। সম্প্রতি একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। যেখানে অরিজিতের সহজ-সরল ভঙ্গি, সাদামাটা চেহারা দেখে বোঝারই কোনো উপায় নেই যে, তিনি বর্তমানে অলিখিতভাবে ভারতের ১ নম্বর গায়ক।
ফ্যানপেজ থেকে শেয়ার হওয়া সেই ভিডিয়োতে দেখা গেল নীল রঙের টি-শার্ট আর খাঁকি রঙের ট্রাউজার্স পরে আছেন অরিজিৎ। বিমানবন্দরের ভিতরের একটি ভিডিয়ো সেটি। কানে গোঁজা হেডফোন। কাঁধে একটি ঝোলা ব্যাগ। একটি কাউন্টারে এয়ারপোর্টের কর্মীর সঙ্গে হাত জোর করে হেসে কথা বলতে দেখা যায় তাঁকে।
আর সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই গায়ককে ভালোবাসায় ভরালেন ভক্তরা। একজন লিখেছেন, ‘সত্যি একঝলক দেখে কেউ বুঝতেই হয়তো পারবে না সিধেসাধা এই মানুষটা অরিজিৎ সিং’। আরেকটি কমেন্টে লেখা হয়, ‘কোন ধাতুতে এই মানুষটা তৈরি কে জানে’! আরেকজন লেখেন, ‘এভাবেই আরও আরও ভালোবেসে ফেলব আমরা তোমাকে’।
জুলাই মাসেই মুক্তি পেয়েছে অরিজিতের প্লে ব্যাক করা নতুন গান। 'আওয়ারাঁপন ২' -এর প্রথম গান 'ইয়ে আওয়ারাঁপন' -এর জন্য বিশেষ ভাটের সঙ্গে পুনরায় একত্রিত হয়েছেন গায়ক । আমাল মালিকের সুরে এবং রশ্মি ভিরাগের কথায় তৈরি এই গানটি ২১ জুলাই সমস্ত স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেয়েছে। বিশেষ ফিল্মসের (Vishesh Films) সঙ্গে বহুবছরের সম্পর্ক অরিজিতের। 'মার্ডার ২' ছবির 'ফির মহব্বত' গানটির মাধ্যমে তাদের এই মেলবন্ধন শুরু হয়েছিল। এরপর আশিকি ২-এর তুম হি হো , সিটিলাইটস-এর মুসকুরানে, খামোশিয়ান এবং হামারি আধুরি কাহানি-এর টাইটেল ট্র্যাক, জালেবি থেকে পাল, একাধিক গান এসেছে উপহারে। তাই অবসর ঘোষণার পরও 'ইয়ে আওয়ারাঁপন' গানটির জন্য প্লে ব্যাক করেন।
আসলে চলতি বছরের শুরুর দিকেই অরিজিৎ ঘোষণা করেছিলেন যে, প্লে ব্যাক থেকে অবসর ঘোষণার কথা। লিখেছিলেন, ‘হ্যালো, সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা। শ্রোতা হিসেবে এত বছর ধরে আমাকে এত ভালোবাসা দেওয়ার জন্য আমি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আমি প্লেব্যাক ভোকালিস্ট হিসেবে আর কোনো নতুন কাজ নেব না।’ গায়কের আচমকা এমন সিদ্ধান্তে প্রথমদিকে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন তাঁর অনুরাগীরা। যদিও পরবর্তীতে গায়ক এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, ইন্ডিপেনডেন্ট মিউজিক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন ভবিষ্যতে।
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